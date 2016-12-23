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Южная Корея

10 октября 2016, 13:10
ТЭЦ «Шинборёнг»

Качественный уголь повезут в Республику Корею через порт Восточный

Корейская электроэнергетическая корпорация Korea Midland Power Co готова ежегодно получать 300 тысяч тонн битуминозного угля

Корейская электроэнергетическая корпорация Korea Midland Power Co. заключила с российской стороной меморандум о покупке российского битуминозного угля в размере 300 тыс. тонн в год, сообщают ЕНВ со ссылкой на WS Press.

Южнокорейская электроэнергетическая корпорация Korea Midland Power Co.(генеральный директор Чонг Чханг-Гил сообщила о том, что она заключила меморандум о взаимопонимании по покупке российского битуминозного угля с компанией MIR.

Справка: Компания MIR Trade AG стала одним из ведущих экспортеров российского угля. В настоящее время компания MIR Trade AG входит в состав ОАО "Холдинговая компании "СДС-Уголь" и является эксклюзивным трейдером углей, добываемых предприятиями холдинга. ОАО "ХК "СДС-Уголь" – один из крупнейших экспортеров угля в России, на угледобывающих предприятиях которого занято более 17 тысяч человек. Компания MIR Trade AG продает уголь более чем в 20 стран мира. Основные потоки экспорта направлены на рынки Европы и Азии через порты Черного, Азовского, Балтийского и Японского морей и по железной дороге.

Ожидается, что после завершения строительства ТЭЦ "Шинборёнг" (2 000 МВт) и ТЭЦ "Шинсочхон" (1 000 МВт), объем потребления битуминозного угля подразделениями Korea Midland Power Co. возрастет на 7 млн. тонн в год – с 13 млн. тонн в год до 20 млн. тонн в год.

Так как в Южной Корее нет месторождения битуминозного угля, весь объем импортируется из-за рубежа, поэтому для южнокорейской стороны обеспечение стабильной поставки является важной задачей.

Учитывая то, что Россия является ключевым экспортером битуминозного угля в мире, а также географически более близка к Южной Корее, заключение вышеуказанного меморандума заметно укрепит стабильность снабжения Korea Midland Power Co. данным видом угля. До сих пор для Республики Корея, Японии и Тайваня основным экспортером битуминозного угля является Австралия.

Кроме этого, Korea Midland Power Co. заключила с компанией MIR меморандум о сотрудничестве по вопросам преимущественной поставки угля, суть которого заключается в поставке высококачественного угля в преимущественном порядке через порт Восточный при возникновении временной нестабильности снабжения Korea Midland Power Co. битуминозным углем.

"С недавнего времени участились случаи, когда поставка битуминозного угля из Австралии и Индонезии в Южную Корею приостанавливаются из-за погодных условий, природных катаклизмов и забастовок, - отметил генеральный директор Korea Midland Power Co. Чонг Чханг Гил, приэтом добавив, что заключение вышеуказанного меморандума является большим достижением.

Справка: Битуминозный уголь - наиболее распространенный вид угля: черного цвета, мягкий, плотный с часто встречающимися блестящими и матовыми полосками. В большинстве высокоразвитых стран битуминозный уголь используется в промышленности в больших количествах, чем уголь других категорий, так как у него не снижается качество при транспортировке и он имеет высокую теплотворную способность. Кроме того, некоторые разновидности битуминозного угля используются для получения металлургического кокса.

Метки: грузопоток, порт Восточный. уголь, Приморский край, Республика Корея

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