Coca-Cola и Красный Крест помогают пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"

Coca-Cola Россия в рамках соглашения о партнерстве с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 27 сентября передала для нужд пострадавших от наводнения в Приморье 18 тысяч литров чистой питьевой воды BonAqua, сообщает ЕНВ.

Нехватка питьевой воды является одной из наиболее острых проблем во время чрезвычайных ситуаций. Сильнейшее наводнение в Приморском крае, вызванное действием тайфуна "Лайонрок", не только оставило без крова тысячи семей в большинстве районов региона, но и затопило системы водоснабжения и источники чистой воды. В результате, вода подверглась загрязнению и стала непригодной для питья. Поэтому поставки воды оказались очень своевременными.

В июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума Coca-Cola Россия заключила соглашение с Российским Красным Крестом, согласно которому компания в том числе взяла на себя обязательство оперативно поставлять питьевую воду в регионы, пострадавшие от природных катаклизмов.

18 тысяч литров воды BonAqua, которые поступили в региональное отделение Красного Креста, среди жителей распределили волонтеры и сотрудники организации. Приоритет был отдан наиболее уязвимым группам населения.

"Стихия наносит неожиданные удары, и очень важно, чтобы схема взаимодействия по оказанию помощи пострадавшим была четко отлажена. С обществом Красного Креста мы успешно сотрудничаем на протяжении многих лет, и уже не один раз отправляли питьевую воду в регионы, столкнувшиеся с подобным несчастьем. Вместе с тем, наши сотрудники приняли решение, что не стоит ограничиваться только такой помощью и своими силами собрали для жителей Приморья вещи, необходимые в быту, одежду и консервы", ­– комментирует руководитель направления коммуникаций региона Урал, Сибирь и Дальний Восток, Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.



"Несмотря на то, что системы, предназначенные для сдерживания натиска стихийных бедствий, с каждым годом совершенствуются, люди зачастую оказываются бессильными. В таких ситуациях усилий государственных профильных структур и общественных организаций бывает недостаточно для того, чтобы быстро вернуть жизнь в регионе в нормальное русло. Именно в такие моменты помощь со стороны социально ответственных компаний особенно ценна", –­ отмечает председатель Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Надежда Ильина.