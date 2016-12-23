Микологи из Владивостока нашли на Кунашире новые виды грибов

Ученые-микологи ДВО РАН в ходе экспедиции на Кунашир обнаружили много новых для острова видов грибов, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт заповедника "Курильский".

Цель приезда микологов на Кунашир – изучить биологическое разнообразие шляпочных и афиллофоровых грибов. По словам ведущего научного сотрудника Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Владивосток), кандидата биологических наук Евгении Булах, на острове грибы изучены слабо. Так, шляпочных грибов известно пока только 50 видов, что является низким показателем. Учитывая характер и богатство лесов острова, по мнению Булах, только шляпочных грибов должно насчитываться на Кунашире не менее 400 видов.

"Исследовав леса юга острова и собрав гербарные образцы, можно отметить, что дополнений в предыдущий список будет очень много. Мы обнаружили большое количество интересных видов, для которых Кунашир – второе место находки в России и на Дальнем Востоке в частности. Микологи здесь мало работали, эти виды на острове ранее никто не встречал", – рассказала специалист.

В ходе экспедиции микологи собрали на Кунашире порядка 200 видов грибов. "Мы хотели бы приехать поработать снова, потому что за один раз удалось собрать мало. В реальности здесь надо работать года три, чтобы выявить все разнообразие грибов", – заявила Евгения Булах. Она добавила, что дожди и непогода прошедшего августа не дали полноценной возможности собрать грибы и сфотографировать весь спектр их окраски: встреченные экземпляры были слишком насыщены водой, что искажает их цвет и затрудняет сушку.

Ученым еще предстоит определить все обнаруженные в период работы на острове виды, составить их полный список, определить, какие из них массовые, какие редкие, какие съедобные или несъедобные. "Хотелось бы найти на Кунашире тропические виды. По крайней мере, некоторые южные виды, которые встречаются в Японии и на юге Сахалина, мы уже обнаружили", – отметила Евгения Булах.

Являясь автором множества книг о разнообразии мира грибов Дальнего Востока, Евгения Булах считает, что Кунашир богат съедобными и полезными для здоровья человека видами. Прописной истиной является тот момент, что каждый грибник должен быть осторожен и не брать экземпляры, в которых сомневается, чтоб избежать отравлений или смертельных исходов. Последнюю информацию о лечебных свойствах грибов Дальнего Востока, в том числе Кунашира, о съедобных и несъедобных видах, как их отличить, можно найти в авторской книге Булах "За здоровьем – в лес с лукошком", этого года выпуска, содержащей цветные фотографии (Булах Е.М. За здоровьем – в лес с лукошком. Владивосток: "Русский Остров"., 2016. 288 с., 386 илл.).

Среди съедобных грибов Кунашира специалист выделила сыроежки, млечники, обабки и паутинники разных видов, маслята, вешенку лимонно-желтую, или ильмак, и вешенку легочную, ксантокониум и многие другие. Интересной находкой на острове отмечен является болетус золотистоножковый (Boletus auripes). "Этот вкусный съедобный гриб впервые был найден нами в Приморском крае, а теперь и здесь - на Кунашире, где он встречается нередко", – пояснила Булах.

Микологи также обнаружили на Кунашире ценный лечебный вид – бархатистую кожистую губку (Trametes versicolor), причем по причине высокой влажности он широко распространён на острове. "Это самый первый из трутовых грибов, который стали изучать японцы. Они получили первые патенты на выделение из этого гриба вещества кристин, впоследствии сделали лекарственную форму винкристин – первое вещество, которое стали использовать при химиотерапии онкобольных", – рассказала специалист.

В последнее время ученые стали обращать пристальное внимание на лечебные свойства грибов, потому что в них найдены вещества, которых нет ни в одном другом живом организме."Эти вещества имеют огромное значение для человека, так как обладают сильнейшими лечебными свойствами, например, иммунностимулирующими или противоопухолевыми. Здесь на Кунашире таких видов довольно много", – объяснила миколог. Область биотехнологий в мире развивается, и во многих странах, в том числе в России, свойства целебных веществ грибов активно используются для лечения многих заболеваний.

Евгения Булах подчеркнула, что грибы в первую очередь нужны для профилактики заболеваний, поэтому она рекомендует употреблять в пищевых целях все виды вешенок, обабков, болетовых грибов, маслят – это виды, имеющие лекарственные свойства, их нужно употреблять в жареном виде и в виде супов для профилактических целей. "Китайская и японская медицина, у которых перенимает опыт европейский мир, считает, что грибы – это здоровье нации", – отметила специалист.

Как и все живые организмы, грибы достаточно уязвимы. Не стоит трогать их ради забавы или праздного интереса. Все грибы, и съедобные, и несъедобные для человека, существуют как незаменимая часть экосистем.