Ледокол "Капитан Хлебников" завершил 71-дневный круиз вокруг Арктики

Во Владивосток вернулся ледокол "Капитан Хлебников", который за 71 день совершил круиз вокруг Арктики, сообщает ЕНВ со ссылкой напресс-службу транспортной группы Fesco.

Ледокол FESCO "Капитан Хлебников" 30 сентября вернулся в порт Владивосток из экспедиционного круиза в Арктику, который продолжался с 14 июля по 23 сентября. Впервые за 25 лет сотрудничества с американской туристической компанией Quark Expeditions, которая арендовала ледокол, рейс проходил по уникальному маршруту — по Северному морскому пути, вокруг Гренландии и через Канадскую Арктику.

Первых туристов и обслуживающий персонал ледокол принял на борт 8 июля в порту Владивосток. Большая часть иностранных туристов поднялась на судно 14 июля в чукотском порту Анадырь. Из Анадыря "Капитан Хлебников" прошел по российскому сектору Арктики в Мурманск. На этом маршруте туристы посетили острова Колючин, Врангеля, Айон, Новосибирские и Медвежьи острова, архипелаг Новая земля. В Норвегии в порту Лонгйир произошла смена пассажиров, и "Капитан Хлебников" взял курс на Гренландию. Сначала ледокол обошел Гренландию по северо-восточному побережью, далее спустился на юг острова, а затем посетил столицу острова — Нуук. Экспедиция в Гренландию прошла по плану с единственным отклонением — тяжелые ледовые условия не позволили подойти к самой северной точке Земли — полярный массив льда в районе мыса Норд не дал ледоколу подняться выше. "Капитан Хлебников" обошел западное побережье Гренландии, перешел в канадский порт Грис-Фьорд и посетил фьорды и арктические станции. В порту Анадырь пассажиры были высажены 23 сентября, тогда же вертолетами МИ-8 доставлены в аэропорт.

"12 пассажиров сделали с нами полный круг вокруг полярной шапки. На подходе в Анадырь им разрешили управлять ледоколом и доверили постоять на руле. Они были в восторге не только от того, что стояли на руле, но и от того, какой кривой кильватерный след после этого получался", — рассказал капитан ледокола Владимир Болдаков.

Во время круиза туристы наблюдали за уникальной живой природой — белыми медведями, арктическими птицами, моржами, тюленями. Пассажиров высаживали на ледники на вертолетах или моторных резиновых лодках.

Ледокол FESCO "Капитан Хлебников" выполняет туристические рейсы с 1992 года: в зимний период осуществляет экскурсии в Антарктиду с заходами в Аргентину и Новую Зеландию, летом — в Арктику. Развитие данного направления мировой туристической индустрии дает уникальную возможность любителям неординарного туризма увидеть неповторимую красоту полярных регионов, большую часть года скованных льдами, которые создают непреодолимые препятствия для мореплавания обычных торговых и пассажирских судов.