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Япония

03 октября 2016, 22:20
Япония хочет продлить Транссиб до Хоккайдо

Япония хочет продлить Транссиб до Хоккайдо

Это позволит активизировать туризм, повысит товарооборот между странами и усилит человеческие контакты.

Япония изучает проект продления Транссибирской магистрали до острова Хоккайдо — самого северного японского острова. Такую информациюсо ссылкой на компетентные источники разместила на своих страницах японская газета "Санкэй", сообщают ЕНВ.

Поясняется, что продление Транссиба до Хоккайдо позволит активизировать туризм, повысит товарооборот между странами и  усилит человеческие контакты.  Проект соединения Транссиба с Хоккайдо предполагает строительство ряда тоннелей или мостов: создание моста или тоннеля с Сахалина на материк длиной 7 км, а затем его продолжение на остров Хоккайдо через пролив Лаперуза длиной 42 км.  "Удлинённый" Транссиб может способствовать активизации диверсификации российской экономики, то есть снижения её зависимости от продажи ресурсов.

Но это пока один из проектов. Японские компании также изучают проект программы комплексной модернизации между Казанью и Владивостоком, что позволит  повысить движение по Транссибу.  Японское издание уточняет, что Москва ранее представила Токио около 50 проектов сотрудничества, которые в настоящий момент конкретизируются в преддверии декабрьского визита президента России Владимира Путина в Японию.

Метки: Владивосток, Россия, Транссиб, Хоккайдо, Япония

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