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Новости компаний

03 октября 2016, 10:50
Korean Air названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников
Korean Air названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников

Korean Air названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников

На высокий сезон на маршрут Владивосток-Сеул авиаперевозчик поставит широкофюзеляжный пассажирский Airbus A330

Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии престижной премии Russian Business Travel & MICE Award, учрежденной Торгово-промышленной палатой России, журналом Business Travel и порталом Conference.ru. Вместе с Korean Air на премию номинировались "Аэрофлот", S7 Airlines, Emirates, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines и другие авиакомпании, сообщили ЕНВ в ведомстве южно-корейского авиаперевозчика.

Премия  Russian Business Travel & MICE Award была основана в 2010 году и вручается за выдающиеся достижения в области делового и событийного туризма. В этом году церемония награждения включала 16 номинаций. Она состоялась 29 сентября в гостинице "Президент-Отель", где собрались более 300 профессионалов авиации, индустрии гостеприимства, туризма и другие участники рынка business travel.

Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик осуществляет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. В 2015 году Korean Air отметила 25-летие полетов в Россию, а в марте этого года была признана лучшей международной авиакомпанией российскими читателями ведущего мирового журнала об элитном отдыхе Condé Nast Traveller.

Так, например, рейсы Korean Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабельном лайнере А330. Пассажиры Первого класса могут провести полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную приватность перелета. Кресла Престиж-класса располагаются в шахматном порядке и раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а шаг кресел Эконом-класса достигает 86 см.

Пассажиры Korean Air могут попробовать пибимпаб, символ корейской кухни, прямо в полете или сделать выбор из двух вариантов европейского бортового питания.  Всем клиентам авиакомпании доступна система развлечений с фильмами на русском языке.

Из Владивостока южнокорейский авиаперевозчик выполняет ежедневные рейсы в Сеул, на линии задействован самолет Boeing 737. Учитывая, что максимальный пассажиропоток – это приморцы, то в эконом-классе пассажирам предлагается европейской питание, а в бизнес-классе можно сделать выбор между европейской или корейской кухней. На длительных рейсах, т.е. после остановки в Сеуле и продолжении полета в направлении США, Австралии или стран ЮВА,  в эконом-классе предлагаются разнообразные закуски, включая самгак кимбап, лапшу быстрого приготовления, пиццу и рисовые пирожки макколи. Можно остановить выбор и на вегетарианских блюдах.

Добавим, что на высокий сезон, захватывающий каникулы, новогодние и рождественские праздники, когда число желающих отправиться в Корею или в страны ЮВА значительно возрастает, южно-корейский авиаперевозчик  поставит на маршрут Владивосток-Сеул широкофюзеляжный пассажирский Airbus A330

Korean Air является участником авиационного альянса SkyTeam и осуществляет рейсы в более чем 130 городов 46 стран мира, включая Сидней, Окленд, Денпасар, Бангкок и Пхукет. В ожидании трансферного рейса пассажиры могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Сеулу или с комфортом провести время в аэропорту Инчхон, где можно бесплатно принять душ, посетить музей корейской культуры, концертную площадку, комнату отдыха, десятки ресторанов и  магазинов Duty Free.

Справка:

Korean Air – национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, известная своим выдающимся сервисом. Korean Air входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из признанных лидеров международных авиаперевозок.

Korean Air является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam. Альянс SkyTeam объединяет 20 авиакомпаний, предлагая 612 млн. пассажиров международную сеть из 16 320 ежедневных рейсов, которые связывают 1 052 города 177 стран мира.

Флот авиакомпании состоит из 169 самолетов, в том числе десяти лайнеров A380. Салон этих лайнеров является самым просторным среди салонов A380 других авиакомпаний и включает три класса обслуживания, в которых размещается всего  407 кресел. В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free.

Международные перелеты Korean Air выполняются из аэропорта Сеула Инчхон, лучшего транзитного аэропорта мира 2016 года по версии престижной премии Skytrax World Airline Awards.

Авиакомпания была удостоена многих международных наград, в том числе "Выбор читателей Condé Nast Traveller", Russian Business Travel & MICE Award, Mercury Award, Cellars in the Sky и Top Operational Excellence.

Метки: Korean Air, бизнес, Владивосток, премия, Республика Корея

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