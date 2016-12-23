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Фоторепортажи

03 октября 2016, 10:30
Японское рыбацкое судно причаливает к мысу Поспелова
Вся палуба Shinyomaru – это наполненные водой танки
Рыбу сетями поднимают на поверхность воды
Все фото (14)

Япония поделилась морскими обитателями с Приморским океанариумом

Приморский океанариум принял крупнейшую за свою историю партию тропических морских обитателей

Рыбу – около четырех тысяч особей почти пятидесяти видов – доставили морем из Японии, из префектур Окинава и Кагасима. До этого гидробионтов в океанариум привозили по воздуху – рейсовыми самолетами и чартерами, сообщает ЕНВ.

Вся рыба в этой партии - из дикой природы. По словам специалистов, самое слабое звено при морских перевозках - перепады температуры воды в судовых танках и транспортировочных емкостях: в Японии вода сейчас 28 градусов, у берегов Приморья- 18. Но разница выравнивается постепенно, по мере движения судна. Поэтому недолгое изменение условий обитания не стало для рыб шоком.

Во время переезда гидробионтов кормили не забортным уловом, а размороженным крилем.

Как пояснили в пресс-службе океанариума, по прибытии у причала на мысе Поспелова острова Русский груз встречали семь длинномеров с огромными заполненными морской водой емкостями. В них с помощью сачков размещали акул, скатов, некоторые виды рыб-хирургов, рыб-попугаев, рыб-свистулек и прочих экзотических для наших широт гидробионтов.

Длинномеры провезли новоселов по Университетскому проспекту и припарковались у научно-адаптационного корпуса (НАК). Здесь рыб перегрузили в емкости поменьше, которые погрузчик доставил в здание. К бассейнам в тепловодном зале рыб несли вручную, в специальных "пеленках" со сливными отверстиями.

В научно - адаптационном корпусе гидробионты пройдут тридцатидневный карантин. Для них проведут обязательную противопаразитную обработку, и, если ихтиопатологи сочтут их здоровыми, переведут в главный корпус, в экспозицию "Тропические моря".

Справка: С марта до 31 декабря 2016 года в Приморский океанариум должно поступить в общей сложности порядка 12 тысяч голов рыбы. До сегодняшнего дня ее доставляли с Филиппин, из марикультурных хозяйств Китайской Республики (остров Тайвань), а также из коллекции океанариума Китайской Республики (остров Тайвань).

Метки: Владивосток, океанариум, Приморский край, Япония

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