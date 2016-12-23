Утром стулья, вечером деньги или развитие факторинга в Приморье

Кризис -– лучшее время для развития финансовых инструментов, дающих бизнесу защиту от неплатежей и финансирование под кассовые разрывы. Под это описание полностью подходит факторинг. Участники факторингового рынка уверены в том, что опыт прошлых кризисов не только помог им сохранить качество портфелей, но и стал инструментом удержания действующих надежных клиентов, не готовых привлекать финансирование по высоким текущим ставкам кредитования. Как происходит внедрение этого финансового инструмента в Приморье, корр. ЕНВ поинтересовался у председателя НП "Лига финансовых институтов" Александра Ивашкина

Что такое факторинг и имеет ли он место в Приморье?

Начнем с определения. Факторинг — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

Рынок факторинга в Приморье только начинает осваиваться. В основе своей на сегодня этот рынок пока плотно сконцентрирован в Москве, Санкт-Петербурге. Практически на два этих города приходится половина факторинга страны. Приморский край является в ДФО одним из главных мест, где потенциал для его роста самый большой. Здесь еще следует сказать о том, что в начале 2016 года участники рынка факторинга были больше озабочены устойчивостью своего бизнеса, нежели развитием бизнеса клиентов. Два-три года назад услуги факторинга были востребованы только среди поставщиков торговых компаний и крупных предприятий. Однако из последних практических наблюдений, отчетов банков можно смело утверждать, что "нефакторабельных" отраслей в общем-то и нет. У финансовых институтов (банков, факторинговых компаний) постепенно накапливается определенный опыт сделок по факторингу в строительстве, энергетике, в сфере ЖКХ, машиностроении.

Т.е. факторинг – это не только привычная для нас область торговли (магазины продовольственные, промышленные товары, оптовые базы), это еще и другие отрасли экономики. И как будут чувствовать и вести себя предприятия и банковские учреждения в нынешних экономических условиях?

В Приморье факторинг - это пока все же удел оптовой торговли (нескольких крупных компаний), которым, кроме непосредственного пополнения оборотных средств, он позволяет "очистить" баланс от дебиторской задолженности без увеличения кредиторской, и улучшить показатели ликвидности и структуру баланса. Тем не менее, факторинговый сегмент рынка в Приморье в условиях турбулентности экономики будет иметь тенденцию к увеличению. Причина в том, что положение нынешнего бизнеса (любых размеров) весьма непростое: платежеспособный спрос восстанавливается очень медленно, рентабельность зачастую едва позволяет держаться на плаву. При этом общая неуверенность и высокие ставки кредитования вынуждают многих предпринимателей отказываться от планов по развитию, от новых проектов и т.д. За последние полгода заметного роста кредитного портфеля в банковской сфере Приморья не наблюдается. Опять же главным образом из-за сложной экономической ситуации в крае. Сегодня бизнес в своей деятельности в основном полагается на собственные ресурсы - стоимость кредитования для многих предпринимателей по-прежнему остается чрезмерно высокой.

По этой причине "ключевым вызовом" сегодняшней ситуации постепенно становятся различного рода предложения кредитных учреждений по т.н. "финансовым инструментам", к которым относится в частности факторинг. Стоит обратить внимание на то, что факторинг - это все же "обеспеченная и наполненная" деньгами финансовая схема в отличии от денежных суррогатов (письменные обязательства, частные расписки, талоны и пр.). Вследствие этого можно смело говорить о том, что для выведения факторинга в Приморье на подобающий уровень есть самое главное - клиентское поле. В данном случае это сегмент малого и среднего бизнеса и микробизнеса.

Главные "факторинговые" игроки в крае уже начали действовать. Называть их не буду, оставлю возможность для самостоятельно самопиара (self-promotion). Вдохновляет их на это (кроме прибыли) наличие т.н. "операционного решения", позволяющее кэптивным (дочерним) факторинговым компаниям банков бесперебойно, оперативно и с приемлемым уровнем риска обрабатывать множество мелких поставок десятков (сотен!) небольших компаний-клиентов по краю. Ведь ай-ти (IT) технологии, за счет большей маржинальности операций в этом сегменте, могут быстро окупиться и затем масштабироваться на клиентов из других сегментов. Именно благодаря электронным технологиям, применяя электронные подписи и электронные документы, факторинг становится уже фундаментальным трендом продвижении в предпринимательской среде края. Разумеется, как и в любом продвижении продукта, уже есть минусы. Пожалуй, их стоит назвать - это высокие операционные затраты, появившиеся риски мошенничества и невысокое кредитное качество отдельных клиентов и дебиторов.

Сегмент малого и среднего бизнеса показывает тенденцию к снижению использования факторинга из-за общеэкономической ситуации. Так ли это?

Анализируя кредитную политику банков, работающих в крае за период "осень 2015-осень 2016 года", можно констатировать тот факт, что свою кредитную политику они, по большому счету, не поменяли. Именно по этой причине количество потенциальных заемщиков, соответствующих "их" критериям, существенно сократилось. Единственным прорывом, пожалуй, тут стоило бы назвать тот факт, что у большинства банков появилось весьма комфортное и простое рассчетно-кассовое обслуживание (РКО) для клиентов. "Длинные" деньги на развитие бизнеса так и не "зародились", поэтому основное кредитование бизнеса сейчас строится на покрытии кратковременных кассовых разрывов. Разумеется, в этих условиях ждать бурного роста экономики точно не придется. Уповать приходится на улучшение макроэкономических показателей Приморья, запуске "точек роста" и оживлении потребительский спроса населения.

Теперь по существу самого вопроса. Конкуренция факторинга с кредитами актуальна, но факторинг эту конкуренцию успешно выигрывает особенно в торговле, где оборачиваемость "факторингового портфеля" не превышает более 40 дней. А вот долгосрочный рост факторинга возможен не вопреки, а только вместе с увеличением спроса компаний на заемное финансирование, в том числе на оборотные средства. Ведь для каждой компании (отрасли, сезона, поставщика и даже ...ситуации) всегда есть именно "свой продукт". Спрос на факторинг будет расти на фоне снижения доверия к платежеспособности контрагентов или клиенты факторинга перейдут на торговлю по предоплате. Отсрочка платежа сегодня - это уже не вопрос доверия, это вопрос выживания компаний. А здесь условия диктуют покупатели!