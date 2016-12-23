Красотой стоимостью в сотни миллионов юаней любуются в приграничном Китае в теплые осенние дни

Красотой цветочного производства стоимостью в сотни миллионов юаней любуются в приграничном Китае, когда в последние теплые дни осени местные жители приезжают в предместье Хуньчуня отдохнуть и насладиться прекрасным природным пейзажем, сообщает ЕНВ.





По словам директора цветочного производства госпожи Гуй Ченди, уже пять лет они вместе с южно-корейским партнером занимаются выращиванием семян на экспорт в Южную Корею, куда ежегодно отправляют от семидесяти до ста тонн космеи, кореопсиса и других растений. Стоимость производства достигает четырехсот миллионов юаней.

Стоит отметить, что подобный бизнес благоприятно влияет не только на местную экономику, но и приносит радость местному населению. В нерабочее время и по выходным дням сюда приезжают подышать свежим воздухом, отключиться от рабочей суеты и пофотографироваться. Есть те, кто специально приезжает сделать памятные фото в национальных костюмах. Всего полчаса от Хуньчуня на машине, и можно купаться в море осенних цветов.