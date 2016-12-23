Ярмарка путешествий во Владивостоке: от бриллианта и чемодана до самых разнообразных туров

Во Владивостоке уже второй раз прошла Ярмарка путешествий, организатором и идейным вдохновителем которой является приморский туроператор "Фрегат Аэро". Знакомство с направлениями Юго-Восточной Азии, как места отдыха, активити, выступления творческих коллективов, различные акции, розыгрыши и отличные призы - все это привлекло на площадку ярмарки около 2,5 тысяч человек. Туристический потенциал представили Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Макао, Северные Марианские острова, Таиланд, Вьетнам, сообщают ЕНВ.

Ярмарка путешествий, организованная одним из крупнейших туроператоров Приморья – компанией "Фрегат Аэро", прошла во Владивостоке уже во второй раз. В отличие от привычных выставок она "заточена" больше не на демонстрацию возможностей туркомпаний, не на встречу с бизнесом и подписание соглашений, а на живой диалог с потребителем. Впечатлений добавляют различные активти, которые организуют у себя на стенде представители стран- участниц, выступления творческих коллективов, различные розыгрыши.

По самым скромным подсчетам в этом году Ярмарку путешествий посетило около 2, 5 тысяч человек, и это притом, что в городе параллельно проводились несколько мероприятий. Т.е. это еще раз подчеркивает тот момент, что приморцы могут отдыхать, любят путешествия и всегда охотно принимают участие в самых разных мероприятиях. Кроме того, Ярмарка путешествий – это еще возможность семейного отдыха на площадке мероприятия и возможность выбрать страну и город для отдыха, куда можно отправиться не только веселой компаний, но и семьей. Кстати, дети были полноценными участниками и различных активити, и розыгрышей и творческих занятий.

"Участие в такой ярмарке – это первый опыт для офиса Сингапура участие в подобных мероприятиях. Обычно проходят встречи с бизнесом, а здесь более близкий и ясный контакт с потребителем. И это открывает новые возможности, т.к. из первых уст узнаем, чего хотят туристы, что именно им интересно, - рассказывает Герел Манджиева, представляющая Управление по туризму Сингапура в РФ. - Посетители нашего стенда задавали самые разные вопросы. Их интересовали стоимость отелей, возможность их бронирования напрямую, цена билетов на перелет, визовые вопросы, организация семейных туров. Многие спрашивали про возможность появления между Владивостоком и Сингапуром прямого авиарейса. Надеюсь, что и в следующем году мы сможем принять участие в этой Ярмарке".

Представителям Сингапурского турбизнеса поразил факт активной и насыщенной жизни горожан. "Прекрасная погода, много активных мероприятий, где участвуют сотни горожан – День Тигра, концерты звезд, Ярмарка путешествий. Я не слышала, чтобы кто-то еще в России так отмечал Международный день туризма", - добавила Герел Манджиева

Владивостоку грех не отмечать этот день. Город уже давно заявил о себе на международной арене. Здесь работают 22 дипломатических учреждения. Мероприятия международного характера, в которых участвуют представители самых разных отраслей экономики – не редкость. По итогам первого полугодия на отдых и по делам бизнеса за границу отправилось 312 218 человек, что почти на 55% аналогичного периода 2015 года, когда зарубежное направление выбрали 201 511 человек. За тот же период в Приморье въехало 179 997 иностранных туристов и бизнесменов, что на 32, 5% больше, чем год назад, когда въездной поток составил 135 894 человек.

"Чем больше потребитель получит информации о Макао, тем будет больше стремиться посетить этот специальный административный район, т.е. тем больше туристов мы получим. Мы участвовали в туристическом мероприятии и весной, это была выставка PITE, мы участвуем и сейчас. Для кого-то посещение нашего стенда в новинку, а для кого-то возможность напомнить, что есть такое направление, что есть новые возможности, новые события, которые очень привлекательны для путешественников. Мероприятие хорошее, настроены и в следующем году принять в нем участие", - рассказывает координатор Управления по туризму Макао в России Дмитрий Смирнов.

Для того, чтобы туристы прониклись атмосферой Макао, организаторы стенда выставили гоночный болид, дали возможность и взрослым и детям проявить свои способности и наблюдательность в игре. Макао только кажется маленьким, на самом деле для туристов здесь масса возможностей, чтобы знакомиться с этим уголком мира и два дня, и три, и даже более. Разработаны специальные путеводители для туристов, обожающих пешие экскурсии – архитектура, культура, кухня, история – все вор время этих прогулок. Появилось новое шоу под названием "Дом магии", которое подготовил ученик Дэвида Копперфильда, обожающий работать с крупными формами. И проходит оно в новом гостинично-развлекательном комплексе Studio City, где туристы смогут даже совершить полет на пару с Бетменом. Только что открылись два новых отеля - Wynn Palace и The Parisian. Есть интерес и к соревнованиям в области моторных видов спорта Гран-при Макао. Чтобы посмотреть на знаменитое шоу фонтанов, туристы съезжаются из разных стран мира. В декабре откроется Первый международный кинофестиваль в Макао, что вновь повысит привлекательность этого района. Учитывая, что на календаре осень – это время в Азии весьма располагает к туристическим поездкам и знакомству с потенциалом стран.

"Посетители ярмарки задавали самые разные вопросы – от таких непонятных, как зачем ехать в Макао, до графика событийных мероприятий и программы посещения на 2-3 дня. Актуальны стоимость тура, логистика. Мы считаем, что если турист хотя бы на один день оказался в Макао, потом он обязательно захочет вернуться еще на пару дней. И таких большинство. На весенней выставке PITE две туристки задавали много вопросов: как посетить Макао, что можно посмотреть в кратчайшие сроки, как попасть на Шоу фонтанов и т.д. За лето дамы съездили в Макао и на этой Ярмарке поделились впечатлениями, поблагодарили и сказали, что решили еще раз отправиться туда", - рассказал Дмитрий Смирнов.

Одна из задач Ярмарки путешествий от "Фрегат Аэро" - позиционирование семейного отдыха. В связи с этим представители стран-участниц не только рассказывали об отелях, местах, которые можно посетить с детьми, но и предложили юным посетителям Ярмарки массу занимательных развлечений – делать мозаику, праздновать японские праздники, нарисовать свою мечту, пройти квест, повторить задания стюардесс, проявить свою меткость и т.д.

"Детям нравятся все мероприятия. А то, что нравится детям, нравится и взрослым. Сайпан – это отличное и безопасное место для семейного отдыха. Детям в отелях повышенное внимание: специальные зоны, соревнования, кухня, мастер-классы и т.д. И с таким отдыхом родители не устают от детских запросов и хотений, после Сайпана все довольны и отдыхом, и друг другом.

Спрашивали про цены, отели, зависимость тарифов от сезонности. Но самый наболевший вопрос посетителей нашего стенда про чартеры, все помнят эти программы и с надеждой ждут их возобновления. Сейчас самый оптимальный вариант по временным затратам и ценовой доступности – воспользоваться связкой S7 Airlines и Asiana Airlines с полетом через Сеул", - отметила руководитель представительства управления по туризму Северных Марианских островов во Владивостоке Светлана Василевская.





"Скромно" выглядел "Аэрофлот". Не в смысле экспозиции, активити и подарков, здесь все было в лучшем виде. На Ярмарке "Аэрофлот" представлял возможности путешествия по Китаю. Здесь в перечне маршрутов – Пекин, Яньцзи, Муданьцзян, Гонконг.

"Площадка удачно выбрана. Много посетителей, в т.ч. и с детьми. На Ярмарке представляем Китай. И как оказалось, несмотря на соседство Поднебесной с Приморьем, знания у наших земляков очень обрывочные и небольшие, большинство посетителей стенда вспоминают лишь Пекин и Великую китайскую стены. Для многих было большим удивлением, что почти в "шаговой доступности", в китайском национальном парке Чжанцзяцзе, который вдохновил Джеймса Камерона на создание в ленте "Аватар" летающих скал. И эти скалы можно увидеть не только в кино, но и отправиться к ним на экскурсию", - рассказывает представитель по коммерции авиакомпании Елена Цекова.





Посетителей стенда "Аэрофлот" интересовали тарифы, сеть маршрутов, бонусные программы, система накопления миль, возможность открытия рейсов в Японию. В качестве приза от авиаперевозчик а был сертификат на два билета в Пекин. Шевчук Роман, ставший обладателем приза, отметил, что он самый счастливый человек на свете, что поездка состоится обязательно, и теперь он стал активным посетителем Ярмарки путешествий.

Толику разнообразия в работу Ярмарки путешествий внесли компании, которые предлагали косметические средства, кофе, питание, сувенирную продукцию, украшения в стиле hand-made, в банковской сфере. Т.е. это был ассортимент товаров и услуг, который явно или косвенно присутствует у каждого туриста.

"Ярмарка объединяет не только туристов и отдыхающих, но жителей и гостей Владивостока, людей активных, увлекающихся, интересующихся странами и путешествиями. Конечно, всем интересны розыгрыши и подарки, все надеются завоевать тот или иной приз. У нас главный призы был – бриллиант весом в два карата, - рассказывает руководитель операционного офиса "АлмазЭргиэнБанк" Агния Симонова. - Для демонстрации своих возможностей мы решили подойти с долей юмора, и олени на фото символизируют кредиты на машину, а чум – ипотеку на жилье. Мы участвовали в Ярмарке ив прошлом году. Результат был отличный – люди потом приходили к нам в офис, открывали счета".

Якутия активно себя позиционирует и в Приморье, и в туристическом секторе. Сегодня в рамках проекта "Восточное кольцо России" сложился удачный тандем Республики Саха и Приморского края. И уже на второй Ярмарке путешествий Якутия примеряется к участию в аналогичном мероприятии, которое состоится только в следующем году. "Покажем в следующем году культурную программы, продемонстрируем национальную кухню, разнообразим стенд сувенирной продукцией", - делится планами Агния Симонова. И как знать, может в рамках Ярмарки свои возможности представят не только страны ЮВА, но и российские регионы.Организаторы Ярмарки – компания "Фрегат Аэро" решила не довольствоваться только одним сертификатом на путешествие, а потрафить тщеславию путешественников. Счастливчикам достались удобные для поездок термоса, современные чемоданы, которые во время полета можно использовать на ручную кладь, гироскутер, и непосредственно сертификат на путешествие.

Апофеозом ярмарки стал розыгрыш сертификата от Национальной туристической организации Японии (JNTO) на путешествие по Японии. Борьба развернулась не на шутку. Сначала посетители Ярмарки массово заполняли анкеты о Японии. Потом за сертификат боролись семеро счастливчиков, которым предстало вспомнить города Страны восходящего солнца. У кого в арсенале памяти больше населенных пунктов, тот и победил.