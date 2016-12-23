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Приморцы изучат шагами японскую префектуру Тоттори

Участие в "Международной конференции Азиатских троп" позволит донести до приморцев еще одну возможность отдыха в японской префектуре

Приморцы, понимающие и обожающие природу и пеший туризм, отправляются в японскую префектуру Тоттори. Будут, что называется, шагами измерять японскую глубинку. Именно таким образом Тоттори решила познакомить гостей региона (нынешних и будущих) с туристическим потенциалом префектуры.  Такое тесное знакомство состоится в рамках "Международная  конференция Азиатских троп", участие в которой примут представители Приморья, сообщают ЕНВ.

 В префектуре Тоттори в период с 14 по 17 октября 2016 года пройдёт  "Международная  конференции Азиатских троп". В ходе мероприятия планируется провести обмен опытом в области развития пешего туризма, организации маршрутов, а также пройти по маршрутам, подготовленным организаторами.

Как пояснили в префектуральном управлении Тоттори, заявки на участие еще поступают, но по предварительным оценкам организаторов планируется участие около 4 тысяч человек.  Уже поданы заявки от южнокорейской провинции Кангвон и китайской Цзилинь. Собираются отправиться на мероприятие представители туротрасли Хабаровского края. Уже поступили заявки из Приморья. Таким видом отдыха и его популяризацией заинтересовались представители Лиги ходьбы "Женьшень".

Справка: Наши общественные организации на рынке спортивно-оздоровительных, экологических, видовых, экстремальных и самодеятельных походов 20 лет.

Лига ходьбы "Женьшень" имеет международные связи более чем с 50 странами мира, официально представляет Россию в Азиатско-Тихоокеанской лиге при Всемирной Лиге ходьбы. В багаже 93 собственных авторских маршрута по Приморскому краю, из которых 33 стали золотыми лауреатами конкурсов: 15 маршрутов  "Лучшие товары Приморья" в 2001, 2002, 2003, 2005 года;  14 маршрутов  "100 лучших товаров России" в 2002, 2003, 2005 года. Лига имеет 52 награды различных конкурсов, номинаций и соревнований.

В рамках "Международной конференции Азиатских троп" участники мероприятия обсудят влияние пешего туризма и спортивной ходьбы на развитие регионов,  возможность интеграции таких видов туризма в культурную составляющую, выстраивание международных отношений среди клубов спортивной ходьбы, популяризацию здорового образа жизни, обменяются  информацией и примут участие в Фестивале "Спортивная ходьба всем миром в Тоттори"

Конечно, главная цель мероприятия – ознакомить всех его участников с туристическим, культурным и экологическим потенциалом Тоттори, популяризировать регион не только в Японии, но и за рубежом, в регионах на побережье Японского моря, увеличив тем самым турпоток в префектуру. Но одного участия в мероприятии – мало. Организаторы надеются, что все возможности префектуры будут донесены до широких масс, что так же сыграет на увеличение числа желающих попутешествовать по тропам, лесу, морскому побережью и горам Тоттори.

Ландшафт префектуры весьма разнообразен, так что есть, где побродить и чем полюбоваться.

Гора Дайсен на протяжении веков была центром горного поклонению, сюда прибывали пилигримы со всего света. Густые леса, летом – ярко зеленые, а осенью одетые в пурпурно-охристые тона, храмы, сеть пешеходных тропинок, возможность увидеть рассвет с вершины горы, зимние горнолыжные склоны и прогулки в  снегоступах – все это дарит незабываемые впечатления тем, кто выбирает Тоттори местом своего путешествия.

Песчаные дюны - самая знаменитая достопримечательность Тоттори.  Они появились тысячи лет назад и протянулись на 16 километров вдоль побережья Японского моря. Сегодня дюны – часть национального парка "Санин Кайган".  Из-за ветра и прибрежных течению дюны "кочуют". Главная туристическая зона – это полкилометра песка с центром информации и отличными морскими видами.

Огромным достоянием территории для привлечения туристов является ее история и традиционная культура. Среди направлений тематического туризма необходимо отметить такое направление, как рекреационный туризм. Развития этого направления туризма объясняется, прежде всего, тем, что в настоящее время возрастает интерес людей к здоровью, природе и окружающей среде.  В Тоттори расположен горячий источник Мисаса. Согласно исследованиям, люди, проживающие в городе Мисаса в два раза реже болеют раком, чем жители других префектур.

Водопады Амэ-даки и Даисэн- даки входят в число "100 лучших водопадов" Японии. Мощный водный поток падает со скалы на 40 метров вниз. Озеро Того, озеро Накауми и пруд Койяма являются одними из крупнейших водоемов Тоттори, которая также известна своими утками-мандаринками, которых можно встретить круглый год в озерах и прудах префектуры.

Пеший туризм и  экологический отлично увязываются с тематическим туризмом. В случае с префектурой Тоттори это могут быть туры по неиспользуемым железным дорогам, туры в целях поедания арбузов в сколь угодных количествах, экскурсии по бумажным мануфактурам и молочным фермам и др. Помимо туров по сельскохозяйственным производствам для гостей из городов планируются туры, знакомящие с жизнью в деревне.

Стоит отметить, что Тоттори располагает десятками пешеходных маршрутов, которые приемлемы для людей разного возраста и разной физической подготовки, что позволяет учитывать возможности и семенных путешествий. 

Метки: конференция, отдых, Приморский край, Тоттори, туризм, Япония

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