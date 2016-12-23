Императорское наследие династии Цин – историческая гордость Шеньяна

Историческая гордость столицы китайской провинции Ляонин города Шеньяна, наследие династии Цин – императорский дворец и гробница второго императора - и в 21 веке не теряют популярности как у местных, так и у иностранных туристов. Каждый год количество посетителей вырастает до двух миллионов человек, сообщает корреспондент ЕНВ.

По словам главных хранителей нематериального культурного наследия Шеньяна, администрации императорского музея, сегодня дворец и гробница второго императора – одни из самых значимых и охраняемых государством исторических объектов, занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Внимание к ним со стороны туристов растет, ежегодное посещение выросло до двух миллионов человек, а потому мы должны прилагать большие усилия, чтобы сохранить их для будущих поколений", - отмечают собеседники ЕНВ.

Шеньянский Гугун - один из двух крупных совершенных архитектурных комплексов императорских династий, по масштабам и степени сохранности уступает только Пекинскому. Этот дворцовый ансамбль стал первой резиденцией династии Цин (1616-1911 гг.), расположенный в самом центре старого города, он занимает площадь в 60 тысяч кв. км. Гугун, что означает "дворец бывших правителей", заложен в 1625 году и был несколько раз реконструирован цинскими последователями, что повлияло на его архитектурный облик, в котором совмещены китайский, манчжурский, монгольский и другие стили, символизирующие многонациональное государство. Интересно, что в основе многих построек лежит форма кочевой палатки.

Дворцовый комплекс разделен на три части: центральная, восточная и западная; состоит из примерно сотни строений, множества двориков и переходов, что создает странное ощущения блуждания по одному и тому же месту. Основное строение дворца, где проходил суд над императором Абахаем, расположено в центральной части комплекса. Также одним из главных сооружений Гугуна является расположенный в восточной части тронный зал, известный торжественными церемониями - возведение императора на престол, принятие указов, а также встреча вернувшихся с победой генералов. Немаловажны в ансамбле театральная сцена, павильон просвещения и башня Феникс – трехэтажное здание, являющееся самым высоким в городе на момент постройки.

Императорский музей, сегодня Гугун именно в этом статусе, известен своими ценными экспонатами, сохранившимися с древних времен, например, мечи императоров, много редких картин, каллиграфии, керамики, скульптуры и лакированных изделий. Сохранено внутреннее убранство помещений и множество предметов, которыми пользовались величественные китайские предки. Стоит отметить, что прежде чем Шеньянский Императорский дворец внесли в список Мирового наследия, он подвергся восстановлению в 2002 году, тогда были восстановлены черепичное покрытие и художественная отделка зданий с красочными росписями.

Что касается могилы второго цинского императора, то она расположена на территории самого большого парка в Шеньяне, охватывающего территорию в 3300 кв. км.. Парк Бэйлин был построен в 1643 году и сегодня служит не столько историческим памятником, сколько полюбившимся горожанам и гостям города парком отдыха, где можно приятно провести время с пользой для интеллектуального и духовного развития. Бэйлин - одна из древних культурных достопримечательностей Шеньяна, типичное сооружение древней китайской архитектуры и пример смешения культур китайских национальностей хань и мань.

Вышеописанные Шеньянский Императорский дворец и гробница – те исторические объекты, которые принято считать шедеврами человеческого созидания. Эксперты считают их выдающимся архитектурным и ландшафтным примером, показывающим значимый период истории страны. Культурная и историческая значимость сооружений обуславливает поставленные государством задачи по сохранению и популяризации этих исторических памятников, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Редакция ЕНВ благодарит Управление пропаганды Народного правительства провинции Ляонин за организацию историко-культурного пресс-тура.