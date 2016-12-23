Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

16 сентября 2016, 13:30
"Луна" падает на землю в Китае

"Луна" падает на землю в Китае

Супер Тайфун Meranti прибывает на "Праздник середины осени"

Китайские автолюбители  и мотоциклисы были вынуждены укрыться от "луны" после того, как она рухнула на землю - по шоссе Фучжоу, столице провинции Фуцзянь, сообщает ЕНВ.

Спутник Земли, точнее надувную версию, сделали в качестве праздничного украшения для фестиваля "Праздника середины осени", который пройдет в октябре в Китайской народной республике. Огромный шар успел проехаться по машинам и постройкам китайского города. Многих взволновала участь надувных кроликов, которые также были частью инсталляции и, как выяснилось, в скором времени были убраны сотрудниками.

Инцидент произошёл из-за тайфуна Меранти, который уже назвали самым мощным в мире за 2016 год. Прибытие Meranti вызвала сильные ветры и наводнения по всему региону.

Юзеры Weibo быстро назвали украденную тайфуном надувную Луну "пьяной" и наштамповали немалое количество юмористических изображений с ней.

Метки: Китай, Луна, тайфун

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Единственный китайский авианосец впервые применил авиациюЕдинственный китайский авианосец впервые применил авиацию
18 декабря 2016, 14:00
Авианесущий крейсер "Ляонин" поступил на вооружение китайских ВМС в 2012 году
Китайских инвесторов заинтересовали приморские морепродукты и ЖКХКитайских инвесторов заинтересовали приморские морепродукты и ЖКХ
23 ноября 2016, 13:40
Инвестиции в аквакультуру могут составлять 200 миллионов долларов
Власти Китая приняли новый закон о кибербезопасностиВласти Китая приняли новый закон о кибербезопасности
08 ноября 2016, 09:00
Закон требует, чтобы все данные о компаниях и китайских гражданах, собранные в Китае, хранились на внутренних серверах

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+