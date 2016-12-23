"Луна" падает на землю в Китае

Китайские автолюбители и мотоциклисы были вынуждены укрыться от "луны" после того, как она рухнула на землю - по шоссе Фучжоу, столице провинции Фуцзянь, сообщает ЕНВ.

Спутник Земли, точнее надувную версию, сделали в качестве праздничного украшения для фестиваля "Праздника середины осени", который пройдет в октябре в Китайской народной республике. Огромный шар успел проехаться по машинам и постройкам китайского города. Многих взволновала участь надувных кроликов, которые также были частью инсталляции и, как выяснилось, в скором времени были убраны сотрудниками.

Инцидент произошёл из-за тайфуна Меранти, который уже назвали самым мощным в мире за 2016 год. Прибытие Meranti вызвала сильные ветры и наводнения по всему региону.

Юзеры Weibo быстро назвали украденную тайфуном надувную Луну "пьяной" и наштамповали немалое количество юмористических изображений с ней.