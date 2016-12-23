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Фоторепортажи

11 сентября 2016, 21:10
Суббота во Владивостоке прошла под знаком Драконов
Во Владивостоке прошли соревнованиях по гребле на лодках класса "Дракон" на Кубок Кореан Эйр.
Команды готовы к стартам
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Суббота во Владивостоке прошла под знаком Драконов

Турбизнес и авиакомпании Приморья вышли на дистанцию в честь 15-летия образования альянса SKYTEAM

В минувшую субботу, 10 сентября, турфирмы и авиакомпании Приморья приняли участие в соревнованиях по гребле на лодках класса  "Дракон" на Кубок Кореан Эйр. И если на старт вышло около сотни человек, то число болельщиков не поддавалось подсчету. В этом году корейский авиаперевозчик уже третий раз инициирует проведение подобных соревнований, сообщают ЕНВ. 

В третий раз во Владивостоке проходили соревнования  по гребле на лодках класса "Дракон" на Кубок Кореан Эйр. В третий раз представительство южнокорейского авиаперевозчика вступает организатором этих соревнований.

"Каждый год мы стараемся приурочить эти соревнования к тем или иным датам, - пояснила представитель Владивостокского офиса Korean Air Людмила Ткаченко. – Первые соревнования прошли в 2014 году, их мы посвятили 20-летию работы Korean Air во Владивостоке. В 2015 году была другая круглая дата – четверть века работы национального перевозчика Кореи в России. Нынче мы посвятили соревнования 15-летию образования альянса SKYTEAM".

Отметим, что из летающих во Владивосток авиакомпаний, участниками SKYTEAM являются южнокорейская Korean Air и российский "Аэрофлот".

Старт соревнованиям дал директор Владивостокского офиса Korean Air г-н Ким Тэ Сок. В своей приветственной речи он пожелал всем успешных стартов, хорошего настроения и успешной совместной работы.

В общей сложности в гонках приняли участие 15 компаний, составившие 9 экипажей.  Были и мэтры, кто участвует в этих мероприятиях уже третий год, были и новички. Среди последних – команды туркомпании Magic Lines и делового журнала Effect magazine.

"В этом году мы постарались выстроить график заездов несколько иначе.  Сначала был отборочный заезд, по результатам которого определились три группы. Так что в финале в каждой группе компании соревновались с равными себе по силам. Немаловажен и психологический фактор – что рядом гребут такие как ты, а не те, кто в этом деле уже "собаку съел".  Никто из команд не остался без призов и кубков", - пояснила Людмила Ткаченко. И если в прошлом году не было тренировочных заездов, на старт вышли те, кто уже какое-то время греб, и те, кто только впервые сел в лодку, то нынче были организованы три тренировки, в которых для сплочения, чувства локтя и весла участвовали все команды.

Главный судья соревнований Андрей Хоменко  отметил повышающийся год от года интерес к данному виду спорта и выразил уверенность, что эти соревнования позволяют не только испытать себя, но и получить что-то-то новое от общения с людьми, от азарта гонки, от занятий спортом.

Соревнования на Кубок от Korean Air – это отличная возможность встретиться с теми, кто работает в одном бизнесе. Причем встретиться не в офисе, не в рамках делового мероприятия, а в неформальной обстановке. И каждый год видно, как больше людей интересуется этим видом спорта, таким вот общением.

Уже стало хорошей традицией подходить творчески к этим соревнованиям, Команды не только демонстрируют силу духа, единую форму. Не менее важна поддержка болельщиков. И тут все проявили завидный креатив – шарики в небо, кричалки, плакаты, тематический аквагрим. Некоторые даже собак нарядили в форму команд. Новинкой этих соревнований стала эстафета. На суше гребцы, выстроившись в две команды под эгидой Korean Air и Аэрофлота, должны были выполнить ряд заданий – имитировали действия техников, стюардесс, капитанов, уборщиков, пассажиров и т.д. Кроме того, болельщики и гребцы продемонстрировали свои возможности на турнике. Это задание оказалось под силу мужчинам, девушкам и даже детям.

Сюрпризом для всех стало показательное выступление участниц команды "Аквамарин".  Его демонстрировали владивостокские спортсменки в Пусане, где с 31 августа по 4 сентября проходил Международный фестиваль по гребле на драконах. Команда из Владивостока впервые участвовала в таком мероприятии и выиграла один из заездов.

Завершились соревнования на кубок от Korean Air запуском воздушных шаров, поеданием плова и огромного торта от компании "Аэрофлот".

Победителем соревнования стала команда "Авиа Тревел".  Директор Владивостокского офиса Korean Air г-н Ким Тэ Сок вручил им Кубок.  Но с нынешнего года награда станет переходящей. И уже в 2017 году на акватории Амурского залива вновь развернется борьба за Кубок от Korean Air между представителями турбизнеса, авиакомпаний и СМИ, которые у себя на страницах освещают туристическую тему. Есть возможность примкнуть к этому "движению" и у представителей других турфирм, СМИ и компаний из сферы гостеприимства. 

Метки: Korean Air, Аэрофлот., Владивосток, Гребля, соревнования

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