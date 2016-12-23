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Фоторепортажи

10 сентября 2016, 21:50
Во Владивостоке начал работу кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2016"
Во Владивостоке начал работу кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2016"
Во Владивостоке начал работу кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2016"
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Во Владивостоке начал работу кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2016"

На фестивале будет представлено около 180 фильмов из 41 страны мира

Сегодня вечером традиционной "звездной дорожкой" во Владивостоке начал работу кинофестиваль "Меридианы Тихого – 2016", который пройдет с 10 по 16 сентября, сообщает ЕНВ.

На фестивале будет представлено около 180 фильмов из 41 страны мира. На открытие фестиваля прибыли известные актеры, режиссеры, некоторые из которых представят свои новые фильмы. Это, например,  режисер Павел Лунгин и его фильм "Дама Пик".

Что касается звездной дорожки на входе в театр оперы и балета, первым по ней прошел Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького, генеральный директор кинофестиваля "Меридианы Тихого" с дочерью Соней. 

Вслед за Звеняцким перед зрителями прошли Фёдор Бондарчук - (президент МКФ во Владивостоке этого года), актёр, режиссёр, продюсер кино и телевидения и Владимир Хотиненко - председатель основного жюри, режиссёр, актёр, сценарист с Татьяной Яковлевой - киноведом, преподавателем ВГИКа.

Звездный букет кинофеста представила также Жаклин Биссет, Великобритания, актриса, многократная номинантка на премию "Золотой глобус", известная россиянам своими ролями в фильмах "Американская ночь" и "Дикая орхидея".

Традиционным участником открытия кинофеста стал Рок Бриннер, США, историк, преподаватель, сын голливудского актёра Юла Бриннера, родившегося сто лет тому назад во Владивостоке.

А вот губернатор Приморья Владимир Миклушевский на открытии кинофестиваля так и не появился, занятый, очевидно, ликвидаций последствий наводнения; впрочем, его специальный приз был сегодня вручен режиссеру Сергею Соловьеву.

Из-за наводнения сегодня отменен и традиционный губернаторский прием гостей фестиваля. Впрочем, ежедневно такие приемы будут проводиться от имени спонсоров "меридианов Тихого", причем самым впечатляющим станет, видимо, гастрономическо-артистическое шоу в "Семи футах" вечером 12 сентября.

Кроме кино и вечеринок, фестиваль насыщен и многими другими культурными мероприятиями. Так, вчера  Центр современного искусства "Заря" совместно с Гете-Институтом представили во Владивостоке масштабную выставку и ретроспективу работ Харуна Фароки - классика политического документального кино и видеоарта.

Метки: кино, Меридианы Тихого

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