Как обновление избирательной системы РФ отразится на предстоящих федеральных и региональных выборах?

Ведущий политологический центр дальневосточного региона ЦСИ "Чёрный куб" провел анализ основных факторов федеральной и региональной (Приморский край) избирательных кампаний, а также оценил шансы их участников на победу, сообщает ЕНВ.

18 сентября 2016 г. состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания VII созыва. В этот же день избиратели 39 субъектов России (в том числе, Приморского края) изберут региональные законодательные органы власти.

Помимо этого, в стране пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний и местных референдумов во всех субъектах РФ, по результатам которых голоса избирателей преобразуются в сорок тысяч мандатов в системах законодательной и исполнительной власти. В том числе, население республик Коми, Тыва, Чечня, а также Тверской, Тульской, Ульяновской областей и Забайкальского края в единый день голосования изберут глав регионов. В Северной Осетии и Карачаево-Черкессии, согласно основным законам республик, глав изберут депутаты региональных парламентов.

Официальный старт избирательной кампании в России, в соответствии во своими конституционными полномочиями, дал президент РФ Владимир Путин, подписав 17 июня указ о назначении даты выборов на третье воскресенье сентября. Напомним, еще в 2015 году, в момент переноса российскими законодателями даты выборов с первого воскресенья декабря на третье воскресенье сентября, в общественной среде возникли разногласия по поводу правильности принятого решения. Не вдаваясь в подробности диспута, отметим, что еще до установления Единого дня голосования, когда выборы проходили в самые разные даты и сезоны, уровень явки неумолимо снижался по сравнению с советским периодом, если не брать во внимание некоторые ситуативные всплески активности избирателей. Далее, в 2000-е гг., он стабилизировался и держится уже несколько лет. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дата Единого дня голосования существенным образом не влияет ни на явку, ни на результаты самих выборов. Зачастую заявления о намеренном установлении дня голосования не основываются на условиях реальной политической практики, а в большинстве случаев становятся неким дискурсивным развитием уже навязанных обществу стереотипов, от которых сегодня уже необходимо избавляться.

Впервые с 2003 года в списочной части выборов в Государственную думу будут представлены 14 партий. Ни одной из них не понадобилось собирать подписи для регистрации, поскольку за прошедший цикл региональных выборов (2011-2015) 9 партий смогли преодолеть 5%-ный барьер на выборах депутатов законодательных собраний в субъектах РФ. Остальные 5 партий ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") заняли места в госдумовском списочном бюллетене 2016 года по результатам преодоления 3%-го барьера еще в 2011 году на федеральных выборах.

Как и ожидалось, партии, которые не смогли зарегистрировать свой список в Центризбиркоме, не смогли выставить и своих одномандатников. Это говорит о том, что не обладающие "федеральной лицензией" партии и их кандидаты сегодня не имеют достаточных ресурсов для обеспечения избирательной кампании на федеральном уровне. То же самое можно сказать и о приморских региональных отделениях партиях, не сумевших зарегистрировать свои списки и кандидатов на выборах в Законодательное собрание края (ЗСПК) – ни одна партия не смогла собрать необходимое количество подписей и пройти процедуру их проверки в Приморском крае. Всего партийный перечень на выборах в ЗСПК включает в себя шесть наименований: пять партий, преодолевших 3%-й барьер на выборах в Госдуму в 2011, и "Российская партия пенсионеров за справедливость", которая имеет фракцию в думе Дальнереченского муниципального района.

Выборы по одномандатным округам на выборах в Государственную Думу пройдут впервые с 2003 года по так называемой плюральной избирательной системе (мажоритарной системе в один тур). В 225 округах избиратели выберут по одному депутату, еще 225 депутатов ГД РФ VII созыва определятся путем голосования избирателей за партии. Распределение этих 225 мандатов между конкретными лицами будет происходить среди кандидатов политических партий, чьи списки наберут не менее 5% голосов избирателей. Депутатами Госдумы от новоявленных парламентских партий станут те, чья фамилия стоит в общефедеральном списке (от 1 до 10 человек), а также кандидаты, зарегистрированные в региональных группах списков своих партий из тех регионов, где партии наберут достаточный для прохождения их кандидатов процент голосов (этот показатель зависит от общего результата партии на выборах и от количества кандидатов в общефедеральном списке партии).

Данные нововведения в избирательной системе РФ, оказавшие значительное воздействие на расстановку политических сил в канун выборов, прошли на фоне потери 15% голосов правящей партией по результатам избирательной кампании 2011 года по сравнению с выборами-2007. Тогда "Единая Россия" не только лишилась конституционного большинства в Государственной думе (на тот момент это было ожидаемо, особенно на фоне противоборства правящих элит и массовых выступлений нового поколения российских оппозиционеров), но и "ходила" на грани абсолютного большинства (50%), сохранение которого было уже необходимым условием для стабильного продолжения существующего политического курса в стране.

Ситуацию существенно усугубило присутствие в избирательном бюллетене всего семи политических партий (что равнялось числу зарегистрированных Министерством юстиции РФ политических партий в тот период времени согласно требованию федерального закона "О политических партиях" к минимально необходимой для регистрации членов в 40 тысяч человек). Дело в том, что только три партии ("Яблоко", "Патриоты России", "Правое Дело") не смогли преодолеть 5%-ный барьер в 2011 году. В сумме за них было подано чуть более 5% голосов, еще чуть более 1,5% избирателей испортили свои бюллетени. Таким образом, только 6,5% избирателей отдали свои голоса "впустую" (не за парламентские партии) - результат, не намного превышающий статистическую погрешность.

В 2003 году партия "Единая Россия" на первых своих выборах набрала 37,56% голосов. Однако в выборах тогда участвовало 23 партии, 19 из которых не прошли заградительный барьер. В итоге, за парламентские партии (ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Родина") свои голоса отдали 70% избирателей. Поскольку при подсчете голосов учитываются только голоса, подданные за партийные списки, прошедшие электоральный барьер, "Единая Россия" только по списочному голосованию уже имела шансы на парламентское большинство в ГД РФ IV созыва. Однако, на тех выборах избирательным законодательством была предусмотрена вторая часть выборов – голосование за кандидатов по одномандатным избирательным округам. "Единая Россия" смогла победить в 104 округах, а ее оппоненты по "парламентской четверке" - лишь в двадцати. На остальных округах победу одержали представители иных партий (33) и самовыдвиженцы (68), большинство из которых позднее вошли во фракцию правящей партии. Таким образом, треть голосов, набранные ЕР по партийному списку при смешанной избирательной системе, при большом количестве зарегистрированных партий и слабой парламентской оппозиции на округах, трансформировалась в уверенное парламентское большинство "Единой России", которая позднее позволила себе на время отказаться от преимуществ голосования по округам: выборы 2007 и 2011 годов в Госдуму прошли по пропорциональной системе.

Как утверждает ряд экспертов, проведение предварительного голосования ("праймериз") "Единой России" в этом году также стало результатом анализа избирательных кампаний ЕР прошлых лет. Партия власти, не дожидаясь момента, когда сильные, ресурсообеспеченные и независимые политические или общественные фигуры пойдут на выборы как самовыдвиженцы или в качестве кандидатов от "малых партий", 22 мая 2016 года провела открытое для всех избирателей внутрипартийное голосование, стать кандидатом в котором мог любой гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом другой политической партии. Избирательная кампания праймериз проходила на территории всей страны. Уже весной 2016 года "Единая Россия" вновь после череды муниципальных и региональных выборов вернулась к использованию дискурса, формируемого президентом страны Владимиром Путиным, чей рейтинг по данным ведущих исследовательских центров России на протяжении двух лет находился над отметкой в 80%.

Праймериз "Единой России" в информационной среде был представлен в качестве уникальной площадки для реализации избирательных прав граждан, повышения уровня электоральной активности, как у кандидатов, так и у избирателей по всей стране, о необходимости чего в целях модернизации политического курса страны не раз говорил президент. Для политологов стало очевидным, что ориентация практически всех партий, вне зависимости от их идеологической платформы, на электорат Путина, станет характерной чертой выборов 2016 года. И, напротив, ориентация на альтернативного избирателя станет, скорее всего, фактором провала на федеральных выборах. В конечном итоге предварительное голосование "Единой России" оттянуло большое количество потенциальных самовыдвиженцев на сторону ЕР: по результатам стадии регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженцев в 225 округах зарегистрированы только 23 кандидата.

Не обошлось и без просчетов. Некоторые из сильных кандидатов праймериз, проиграв членам партии, поддерживаемым местными и региональными отделениями, оказались в итоге глубоко в партийных списках, в том числе, и те, кто учувствовал в праймериз по округам. Таким образом, "Единая Россия" предотвратила возможность выдвижения этих кандидатов от других партий. Вместе с тем, проведя предварительное голосование, "Единая Россия", по мнению экспертов, раньше времени раскрыла свои козыри. По словам директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, экспертное сообщество вынуждено признать, что данное масштабное политическое мероприятие, на проведение которого затрачена масса ресурсов и которое задумывалось коллегами – политологами Кремля – как прогрессивное, способное дать новый импульс развитию демократических институтов в российском гражданском обществе, может пойти во вред правящей партии.

"Теперь оппозиция в тех регионах, в которых она сильна, вполне может воспользоваться данными результатов праймериз, элементарно просчитав электоральные возможности "Единой России", которые она открыто продемонстрировала своим оппонентам 22 мая. Представьте, в обычной ситуации политтехнолог какой-либо партии располагает только данными собственных небольших социологических исследований и единственно достоверной отправной точкой конструирования избирательной кампании – данными предыдущих выборов на конкретной территории, но там велика погрешность, поскольку между текущими и предыдущими выборами – годы. Здесь же, непосредственно перед выборами, "Единая Россия" берет и выкладывает все свои "козыри", которые она способна обеспечить административным ресурсом, еще и в точном адресном выражении по округам и, в некоторых случаях, даже участкам.

Представляя количественный ресурс оппонента, оппозиция точно знает, сколько нужно привести на участки избирателей, чтобы выиграть по каждому округу. Особенно это вполне реально в больших городах, где явка традиционно низкая и в основном обеспечивается административным ресурсом. Например, в г. Владивостоке явка на праймериз 22 мая 2016 г., с учетом результатов по одной партии, вполне сопоставима с результатами реальных выборов прошлых лет. "Единая Россия" привела в минувшее воскресенье всех, кого могла: бюджетников, военнослужащих, студентов. Теперь оппозиция знает, сколько их. Методы "привода" на участки электората 22 мая комментировать не хочу, потому что количество нарушений и так активно муссировалось в прессе. Однако, оговорюсь, реализация данного просчета "ЕР" всецело зависит от самой оппозиции", - заключил эксперт.

За две недели до голосования электоральные исследования показывают, что около 80% российских избирателей поддерживают парламентские партии ("Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР). В Приморском крае, ввиду низкой активности непарламентских партий в регионе, по данным Центра социальных инноваций "Чёрный куб", этот показатель еще выше – 90,7%. В городе Владивостоке – 89%.

По данным Фонда развития гражданского общества, кандидаты "Единой России" в ГД РФ являются безусловным фаворитами не менее чем в 70% округов. В Приморском крае, на уровне региональных выборов, этот показатель ниже – 50% на фоне повышенного уровня оппозиционного потенциала в регионе. В ходе социологического опроса ЦСИ "Чёрный куб", проводившегося в июле 2016 года, фамилии кандидатов от ЕР в 7,5 раз приморцы называли чаще, чем фамилии их оппонентов.

Исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб" подтверждают тот факт, что "Единая Россия" является безусловным лидером и единственным претендентом на первое место по результатам голосования по партийным спискам. Сегодняшний отрыв партии от ближайших преследователей в регионе (КПРФ и ЛДПР) составляет примерно 20-25%. А за кандидатов-одномандатников от ЕР в целом по краю сегодня готовы проголосовать 62% опрошенных.