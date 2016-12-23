Хиросигэ Сэко: число японских предприятий, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти

Введение специальных режимов на Дальнем Востоке России и продвижение японской и российской стороны по вопросам реализации плана "восьми пунктов" премьера Японии Синдзо Абэ являются катализаторами расширения экономических и политических связей между странами. Об этом рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в своем первом интервью российским журналистам, сообщает ЕНВ с ссылкой на ИТАР-ТАСС.

За день до проведения второго Восточного экономического форума во Владивостоке министр экономики Японии Хиросигэ Сэко был назначен председателем комитета по развитию связей с РФ. Этот политический шаг, сделанный руководством Японии, отображает приоритет развития внешнеэкономических отношений с Дальним Востоком РФ. Для национальной стратегии РФ развитие дальневосточного направления также является приоритетным, об этом было заявлено президентом России Владимиром Путиным еще в 2013 году в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. В ходе встречи глав России и Японии в мае 2016 года в городе Сочи, были обозначены основные направления налаживания тесных связей, послужившие основой так называемого "плана сотрудничества из восьми пунктов", включающего развитие всех сфер двусторонних контактов, координацию усилий по ядерным проблемам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также достижения согласия по вопросу мирного договора. Хиросигэ Сэко уверен, что после подписания ряда соглашений на Восточном экономическом форуме, прошедшем неделю назад во Владивостоке, в самой Японии среди корпораций вырос уровень заинтересованности участия в дальневосточных проектах.

Особо отметил г-н Сэко роль политического решения руководства России в процессе укрепления двухстороннего сотрудничества: "Мы знаем, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию объявил развитие Дальнего Востока и Сибири приоритетной задачей для России. После этого российское правительство стало продвигать на Дальнем Востоке такие положительные меры, как введение специальных зон нового типа, режим Свободного порта во Владивостоке, выбор приоритетных инвестиционных проектов. Из японских компаний в специальных экономических зонах нового типа начали работать Nikki и Mazda, однако я думаю, что если принять во внимание потенциал России и Японии, то число японских компаний, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти. И важно, что благодаря таким мероприятиям, как Восточный экономический форум, японские компании могут узнавать о мерах поддержки бизнеса, принимаемых российским правительством", - подчеркнул министр экономики, торговли и промышленности Японии.

Кроме того, Хиросигэ Сэко выразил уверенность в том, что на предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Перу Россия и Япония существенно продвинутся в вопросах реализации плана о сотрудничестве между странами. В целях реализации намеченного, японский министр с официальным визитом посетит Москву в преддверии саммита.

"Ничего удивительного нет в том, что Россия и Япония, страны, у которых существуют достаточно четкие разногласия по "Курильской проблеме", сегодня сближаются, - комментирует ситуацию кандидат политических наук, эксперт-политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Японский истеблишмент всегда внимательно относится к вопросам экономического развития своей страны, к поиску новых партнеров на взаимовыгодных условиях, что особенно важно в период мировой экономической и геополитической нестабильности. Во многом именно от этого зависит нахождение во власти в Японии. Они, как никто иной, видят и устремления своих партнеров, в том числе и России. Поэтому ответная реакция японцев на происходящие события на Дальнем Востоке непременно должна была последовать".