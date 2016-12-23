Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

09 сентября 2016, 12:10
Хиросигэ Сэко: число японских предприятий, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти

Хиросигэ Сэко: число японских предприятий, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти

Министр экономики Японии уверен, что этому может способствовать политическая воля президента России Владимира Путина

Введение специальных режимов на Дальнем Востоке России и продвижение японской и российской стороны по вопросам реализации плана "восьми пунктов" премьера Японии Синдзо Абэ являются катализаторами расширения экономических и политических связей между странами. Об этом рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в своем первом интервью российским журналистам, сообщает ЕНВ с ссылкой на ИТАР-ТАСС.

За день до проведения второго Восточного экономического форума во Владивостоке министр экономики Японии Хиросигэ Сэко был назначен председателем комитета по развитию связей с РФ. Этот политический шаг, сделанный руководством Японии, отображает приоритет развития внешнеэкономических отношений с Дальним Востоком РФ. Для национальной стратегии РФ развитие дальневосточного направления также является приоритетным, об этом было заявлено президентом России Владимиром Путиным еще в 2013 году в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. В ходе встречи глав России и Японии в мае 2016 года в городе Сочи,  были обозначены основные направления налаживания тесных связей, послужившие основой так называемого "плана сотрудничества из восьми пунктов", включающего развитие всех сфер двусторонних контактов, координацию усилий по ядерным проблемам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также достижения согласия по вопросу мирного договора. Хиросигэ Сэко уверен, что после подписания ряда соглашений на Восточном экономическом форуме, прошедшем неделю назад во Владивостоке, в самой Японии среди корпораций вырос уровень заинтересованности участия в дальневосточных проектах.

Особо отметил г-н Сэко роль политического решения руководства России в процессе укрепления двухстороннего сотрудничества: "Мы знаем, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию объявил развитие Дальнего Востока и Сибири приоритетной задачей для России. После этого российское правительство стало продвигать на Дальнем Востоке такие положительные меры, как введение специальных зон нового типа, режим Свободного порта во Владивостоке, выбор приоритетных инвестиционных проектов. Из японских компаний в специальных экономических зонах нового типа начали работать Nikki и Mazda, однако я думаю, что если принять во внимание потенциал России и Японии, то число японских компаний, работающих на Дальнем Востоке, может вырасти. И важно, что благодаря таким мероприятиям, как Восточный экономический форум, японские компании могут узнавать о мерах поддержки бизнеса, принимаемых российским правительством", - подчеркнул министр экономики, торговли и промышленности Японии.

Кроме того, Хиросигэ Сэко выразил уверенность в том, что на предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Перу Россия и Япония существенно продвинутся в вопросах реализации плана о сотрудничестве между странами. В целях реализации намеченного, японский министр с официальным визитом посетит Москву в преддверии саммита.

"Ничего удивительного нет в том, что Россия и Япония, страны, у которых существуют достаточно четкие разногласия по "Курильской проблеме", сегодня сближаются, - комментирует ситуацию кандидат политических наук, эксперт-политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Японский истеблишмент всегда внимательно относится к вопросам экономического развития своей страны, к поиску новых партнеров на взаимовыгодных условиях, что особенно важно в период мировой экономической и геополитической нестабильности. Во многом именно от этого зависит нахождение во власти в Японии. Они, как никто иной, видят и устремления своих партнеров, в том числе и России. Поэтому ответная реакция японцев на происходящие события на Дальнем Востоке непременно должна была последовать".

Метки: Mazda, Nikki, ВЭФ, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Японию поехать станет легчеВ Японию поехать станет легче
19 декабря 2016, 18:30
Все визы будут выдаваться бесплатно, срок выдачи остаётся прежним — пять рабочих дней.
"Иида Групп Холдингс" инвестирует в лесопромышленность Приморья"Иида Групп Холдингс" инвестирует в лесопромышленность Приморья
16 декабря 2016, 21:00
Японская компания увеличит планируемый объем инвестиций в проект в сфере деревопереработки и развития деревянного домостроения
Тадаси Маэда: Мы рассматриваем проекты в области развития Дальнего ВостокаТадаси Маэда: Мы рассматриваем проекты в области развития Дальнего Востока
29 ноября 2016, 11:20
Завершается работа по учреждению специальной проектной компании для привлечения японских инвесторов

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+