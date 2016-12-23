Группа приморских журналистов прикоснулась к национальному достоянию Поднебесной

Группа приморских СМИ съездила в ознакомительный вояж по китайской провинции Ляонин. Делегация российских журналистов, приглашенная региональным правительством, посетила те города, где расположены достопримечательности, считающиеся национальным достоянием Поднебесной, а также познакомилась с хранителями нематериального культурного наследия, сообщает ЕНВ.



Поездка, цель которой - знакомство с регионом и популяризация достопримечательностей исторического значения, была организована департаментом прессы и информации народного правительства провинции Ляонин при содействии китайского электронного информационного ресурса CNS (China News Service) и российского электронного издания ЕНВ (Ежедневные Новости Востока).



По словам директора департамента прессы и информации господина Джана Дзянь, они надеятся, что публикации в газетах и на сайтах, а также теле-сюжеты, сделанные по итогам пресс-тура привлекут внимание российских туристов, которые не бывали в провинции Ляонин.



Поездка, была рассчитана на шесть дней и включила посещение городов: Шеньян, Бэньси, Ляоян, Аньшань и Далянь. В каждом из городов есть то, что считается национальным достоянием и чем хозяева особенно гордятся. Так в Шеньяне журналисты побывали в императорском дворце династии Цин и на территории, где был захоронен второй император этой династии. Кроме того представителей приморских СМИ познакомили с мастерами - хранителями нематериального культурного наследия, по изготовлению фигурок из теста и по резьбе на каменных печатях.

Яркое впечатление оставила балетная школа, основу которой составляет училище и Ляонинская балетная трупа, в чьем багаже поставленные Юрием Григоровичем "Спартак", "Корсар" и "Лебединое озеро".

Из Шеньяна приморская медиа-группа отправилась в небольшой, два миллиона жителей, по-китайским меркам городок Бэньси, известный большой карстовой пещерой, внутри которой проводятся лодочные экскурсии. Также журналистам показали картины местных крестьян, которые в свободное время учатся рисовать у мастеров местной художественной академии.

В городах Ляоян, Аньшань и Далянь российским гостям организовали насыщенную культурную программу, в основу которой заложено бережное отношение к истории и традициям своего народа.

"Нам приятно, что благодаря этой поездке россияне узнают много нового и интересного о нашей провинции, ее истории и культуре. Это первый шаг на пути к долгому и плодотворному сотрудничеству между нашими регионами", - сказал Джан Дзянь. По его словам, правительство провинции Ляонин планирует подобные пресс-туры сделать регулярными.