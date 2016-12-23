Премьер-министр Японии предложил проводить встречи на высшем уровне во Владивостоке ежегодно. Об этом сообщает издание The Japan Times. Такие встречи на высшем уровне будут содействовать повышению уровня доверия между Москвой и Токио, сообщают ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Япония будет оказывать экономическую помощь российскому Дальнему Востоку даже при условии, что территориальный спор о Курильских островах не будет разрешен.

"Мы видим, что наша предыдущая политика не принесла прогресса в территориальных переговорах, поэтому должны изменить наш образ мышления", — сказал источник газеты The Japan Times в японском правительстве.

Этот шаг направлен на развитие российско-японских экономических отношений в преддверии предстоящей встречи Президента России Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках второго Восточного экономического форума.

Часть программы помощи из восьми пунктов, представленной С.Абэ В.Путину в мае этого года, будет реализована уже осенью, отмечают собеседники издания. В частности, будет запущен проект по улучшению медицинского обслуживания на Дальнем Востоке, который должен завершиться строительством в регионе больницы, оснащенной высокотехнологичным японским оборудованием.

Кроме того, по словам собеседников The Japan Times, перед российскими и японскими чиновниками будет поставлена задача создать базу для того, чтобы Япония могла принимать пациентов с Дальнего Востока.

Глава правительства Японии считает, что совершенствование системы медицинского обслуживания на Дальнем Востоке позволит его стране завоевать доверие Москвы, поскольку поддержка со стороны Токио может решить вопрос сокращения населения в регионе, отметили собеседники издания.

Укреплению российско-японских отношений будет способствовать создание в правительстве Страны восходящего солнца министерства по экономическим взаимоотношениям с Россией. Главой новой структуры может стать министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с Президентом России Владимиром Путиным в рамках двухдневного Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2 и 3 сентября. На этой встрече, как отмечают источники издания, японский премьер подтвердит готовность Токио оказывать экономическую поддержку Дальнему Востоку.