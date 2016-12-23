Стартовым мероприятием ВЭФ во Владивостоке стал фестиваль "Улица Дальнего востока"

Открытие фестиваля "Улица Дальнего востока" стало прелюдией ко Второму Восточному экономическому форуму. И пока чиновники и бизнесмены приветствовали друг друга, готовились к завтрашнему открытию, подписывали первые соглашения и обсуждали первые вопросы сотрудничества, регионы демонстрировали свои возможности в области экономики туризма и культуры. Хочется надеяться, что представленный потенциал будет оценен по достоинству не только редкими зрителями, но и теми представителями деловых и административных структур, прибывших на форум для работы, сообщают ЕНВ.

Культурные мероприятия стартовали чуть ранее, чем непосредственно сам Восточный экономический форум. Первым мероприятием в рамках культурной программы стало открытие "Улицы Дальнего Востока" - экспозиции, призванной раскрыть всю красоту и экономический потенциал регионов Дальнего Востока. Вдоль набережной ДВФУ растянулось около 20 различных уникальных экспозиций – кроме регионов, свои возможности демонстрируют Минприроды и Минсельхоз России, российский Минпромторг с вертолетами, одна из крупнейших компаний на российском рынке минеральных удобрений Национальная Химическая Группа, Министерство культуры с уличным кинотеатром и съемочной площадкой.

Сам себе и зритель, и актер

Открытие фестиваля "Улица Дальнего востока" началось с шествия. Возглавляли колонну регионов барабанщицы Дальрыбвтуза, без которых уже давно не проходит ни одно значимое мероприятие. Приморцы шли в тельняшках (морская ж душа), Магадан, Чукотка и Якутия продемонстрировали дань национальным обычаям, амурчане подчеркнули русский колорит, Еврейская Автономная Область показала многонациональность региона.

Каждый регион кроме участия в шествии представил еще и культурную программу. Правда, массовики-затейники сразу предупредили, чтобы после шествия народ особенно не расходился. Ибо все были в двух ипостасях – зритель и артист. Номера были весьма достойные, ибо все участники были лауреатами и победителями многочисленных конкурсов. И если еще на первых двух-трех номерах было более-менее людно. Сначала все коллективно участвовали в постановочной песне о России, а после коротких речей чиновников первыми выступили хозяева – приморцы. Под конец концерта зрителей можно было по пальцам уже пересчитать.

Веское слово чиновника

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие глава Минвостокразвития Александр Галушка, министр культуры Владимир Мединский, заместитель председателя правительства – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Завтра начинает свою работу второй Восточный экономический форум. Более трех тысяч гостей со всей планеты приедут к нам, во Владивосток. Многие из них уже сегодня работают на Дальнем Востоке. Многие думают о новых инвестиционных проектах. Дальний Восток большой, с ним невозможно познакомиться в одной точке. Он более 6 миллионов квадратных километров" - подчеркнул на открытии культурной программы Форума глава Оргкомитета ВЭФ, вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.





По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, при организации мероприятий ставилась конкретная задача, чтобы гости Форума смогли ощутить колорит Дальнего Востока: "Второй раз мы проводим это большое важное мероприятие, и второй раз организуем "Улицу Дальнего Востока". Сама идея связана с нашей любовью к Дальнему Востоку, с тем, что мы хотим провести этот форум хорошо, ярко, убедительно и передать частичку нашей любви. Культура Дальнего Востока красива, богата, многообразна и неповторима. Мы хотим, чтобы побывав на нашем форуме, на "Улице Дальнего Востока" гости увезли частичку этой любви с собой, и она осталась целый год".

Как отметил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, "Дальний Восток – большой макрорегион. Его надо весь посетить. Чтобы это можно было сделать в дни форума, мы постарались сделать это компактно. Сегодня мы присутствуем на открытии "Улицы Дальнего Востока", где каждый дальневосточный регион вложил свою душу, показал свою самобытную культуру, свои обычаи, искусство".

"Российский Дальний Восток обладает беспрецедентным потенциалом в части развития оздоровительного, спортивного, круизного, экологического, этнографического, промышленного, гастрономического и других видов туризма. Для его реализации необходимо эффективное продвижение. Надо активно привлекать внимание и максимально широко знакомить российскую и зарубежную аудиторию с дальневосточными достопримечательностями, культурно-историческим своеобразием, природными богатствами и с мерами, которые государство предпринимает для того, чтобы создать благоприятные условия, в т.ч. инфраструктурные, для туристов. Эту задачу помогает успешно решать фестиваль "Улица Дальнего Востока", который является эффективной площадкой для презентации уникальных туристических возможностей регионов ДФО", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.





Ситуацию немного "подмочил" дождь. Главы регионов и министры стояли под зонтиками. Операторы укрывали камеры чехлами. Мокли под дождиком участники шествия, одновременно являющиеся и зрителями и актерами.

Дела делами, а обед по расписанию

После коротких спичей чиновники массово пошли не по павильонам регионов, а отправились инспектировать рыбный рынок, который открылся в рамках ВЭФ. К слову сказать, те же регионы там проявили истинное хлебосольство и радушие. Стенды поражали икрой, медом, рыбой, крабами, креветками, устрицами…

В здоровом чане готовили супчик, а на вертеле запекали тушу оленя. Шоу в котле дает возможностью увидеть, а потом попробовать, как в зависимости от дня форума будут готовить амурскую или камчатскую уху, шурпу из камчатской оленины. Шоу на вертеле позволит увидеть приготовление почти гигантских тайменя и сазана из Амура, приморской дичи и камчатской чавычи. Каждый день на этой же площадке будет проходить шоу поваров, которые продемонстрируют виртуозное владение всеми колюще-режущими инструментами, многочисленными кастрюлями и сковородами, а так же приготовят удивительные блюда. Кроме того, будут организованы многочисленные мастер-классы по приготовлению различных блюд из региональных продуктов, среди которых камчатская оленина и сахалинский гребешок, приморский трубач и хабаровский таймень, якутская жеребятина и магаданские креветки.

В воскресенье, 4 сентября, кроме мастер-классов, запланированы конкурс "Дальневосточный пряник", баттл "Вкус Дальнего Востока", викторина "Угадай дальневосточный продукт" и шоу "Панкейк и мед". В первый день особой массовостью рыбный рынок не отличался. Остается надеяться, что в воскресенье, когда вход на территорию кампуса будет разрешен владивостокцам и гостям города, эта площадка не будет пустовать и найдет своих почитателей, клиентов и поклонников.

Дела наши праведные

Каждый регион представил свои возможности в самых разных областях, т.е. продемонстрировал те моменты, которыми можно по-праву гордиться, которые можно продвигать не только на региональном уровне, но и в масштабах всей страны, а так же за рубежом.

Приморье в павильоне, стилизованном под лотос, через историческую призму представил основные вехи развития - от Владивостокской крепости и первого порто-франко 1861-1909 годов до современного порто-франко – Свободного порта в XXI веке.

Павильон Амурской области имитирует лунную базу, создание которой станет возможно в будущем благодаря программам освоения космоса на основе космодрома "Восточный". Гости форума смогу увидеть реальные экспонаты с первого пуска ракеты на космодроме "Восточный" и попробовать космическую еду. Здесь представлена и амурская казачья застава.

На экспозиции Магаданской области будет проводиться мастер-класс по промывке золотоносных песков ручным способом. Еврейская автономная область представила макет единственного в России международного железнодорожного перехода и одной из самых высоких в стране телевизионных башен. Колорита павильону добавляют национальные мелодии.

Внутри павильона Республики Саха (Якутия) демонстрируют уникальный экспонат - пещерного львенка, возраст которого превышает 10 тысяч лет. Это первая и единственная находка пещерного льва в мире. Здесь же можно будет угоститься сладким "бриллиантом". Говорят, что в одной из конфет есть бриллиантик весом в 2 карата.

Робот-гид – белый медвежонок, созданный в России, встречает гостей выставки в павильоне Чукотского автономного округа. В его функции входит экскурсия по экспозиции, рассказ о рождении и взрослении животного. Сахалинская область представит кластер "Горный воздух". В павильоне области можно будет воспользоваться горнолыжным тренажером-симулятором и продегустировать минеральную воду.

Хабаровский край сделал акцент на авиастроении. В его павильоне размещены прототипы и опытные образцы изобретений краевых учебных заведений, демонстрирующих достижения края в сфере инженерных технологий. Центральное звено экспозиции – масштабная модель самолета "Сухой Суперджет 100", на которую посредством технологии 3D-мэппинга проецируется видеоряд об основных технических характеристиках самолета и этапах сборки.

Выставочный комплекс Камчатского выполнен в форме вулкана. Посетители объекта смогут пройтись по его "бурлящей лаве" и увидеть почти "настоящий" гейзер.

Впервые в культурной программе форума принял участие Крымский федеральный округ. Свою экспозицию регион представил под девизом "Приморский парк в гостях у Приморского края". В в экспозицию включены туристические бутики, мультимедийная зона, массандровские вина и выставка работ крымской школы живописи.

Хозяева павильонов зазывают каждого проходящего мимо, с гордостью рассказывают о достижениях и надеются, что, может быть, кто-то действительно проявит интерес к продукции, проектам и планам, увидит перспективу от сотрудничества и скажет свое веское "Да!". Правда, к обеду никто из инвесторов, будущих партнеров в павильоны особо не спешил. Лишь только региональные СМИ делали репортажи и брали комментарии у представителей "своих" регионов.

Возможно, если бы данные павильоны были доступны для представителей малого и среднего бизнеса, которые не являются участниками форума, но ищут партнеров, заинтересованы в контактах и расширении предпринимательства, э тогда можно было бы говорить о большей эффективности.

Остается надеяться, что два дня работы форума все-таки привлекут представителей бизнеса и административных структур в павильоны регионов для поиска новых проектов, результативного сотрудничества и расширения партнерских отношений.