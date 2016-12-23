Южная Корея и Россия через бизнес-проекты готовы развивать Дальний Восток

Южная Корея и Россия с помощью бизнес-сотрудничества будут развивать Дальний Восток. Как пишет южнокорейское информагентство Рёнхап, Россия планирует оказывать поддержку корейским фирмам, инвестирующим в проекты по строительству холодильных установок и модернизации портов во Владивостоке, сообщают ЕНВ.

Возможности двусторонних экономических связей являются многообещающими и перспективными, и с этим согласились в ходе встречи в Сеуле зампредседателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и министр планирования и финансов Республики Корея Ю Иль Хо

Южнокорейские предприниматели связывают большие надежды президенты страны г-жи Пак Кын Хе во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с российским президентов Владимиром путинным.

Двухдневный Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке, где на его площадке лидеры двух стран могли бы изучить пути развития слаборазвитых регионов России.

Корейский бизнес должен признать, что восточный регион России в результате реализации этого проекта получит разностороннее развитие, что скажется также и на экономике страны. Кроме того, с помощью этих проектов Россия сможет расширить свое геополитическое присутствие в Восточной Азии. Одновременно чиновники Сеула должны представить подробные планы по восстановлению уже существоваших между странами, а также между Дальним Востоком и Республикой Корея двусторонних проектов. Например, как строительство железной дороги, и этот проект вновь должен быть на повестке дня и его обсуждение должно быть в искренней манере.

Кроме того, существует необходимость активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и Россией под руководством Евразийского экономического союза, где в качестве членов Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан в качестве членов.

Но основной предпосылкой для оживления экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей по мнению корейской стороны будет ослабление политических и дипломатических барьеров, связанных с КНДР.