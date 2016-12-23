Приморье станет площадкой для реализации сельскохозяйственных проектов России и Южной Кореи

Россия и Южная Корея обсудят способы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Как пишет южнокорейское издание WS Press, площадкой для реализации планов аграриев двух стран может стать Приморской край, сообщают ЕНВ.

В Министерстве сельского, лесного хозяйства и животноводства(министр Ли Донг-Пхил) сообщили, что 24 августа состоится 3-е заседание Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области сельского хозяйства для обсуждения способов сотрудничества и решения задач по сельхозразвитию.

Напомним, что в мае 2012 года в Казани Россия и Корея заключили меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, на основе которого было создания вышеуказанный комитет.

На данном заседании стороны обсудят возможность сотрудничества в области развития сельского хозяйства в Приморском крае. Речь идет о выведении новых сортов овощных и кормовых культур, сохранении культурных пород, а также решения ряда вопросов в области ветеринарии и санитарно-карантинного контроля.

Представитель министерства сказал, что "совместное выведение новых сортов, адаптированных к природным условиям Приморского края, а также взаимное признание результатов лицензирования сортов растений и сотрудничество по защите прав на них облегчит деятельность южнокорейских селекционно-семеноводческих компаний в России".