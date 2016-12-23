Фестиваль японской автомобильной культуры JDM FEST -2016 состоялся во Владивостоке

Благодаря своему географическому положению Владивосток дружен с таинственной и загадочной Японией как ни один город России. Поэтому где как не во Владивостоке, быть Фестивалю современной японской автомобильной культуры? Чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению DB DRAG, выставка редчайших автомобилей Приморья, заезды на радиоуправляемых моделях, выступления станд-райдеров, дрифт, все это – далеко не полный список программы фестиваля. Организаторы постарались максимально наполнить уикенд 20 и 21 августа самыми яркими событиями из мира автомобильной культуры, сообщают ЕНВ.

Первый фестиваль любителей японских автомобилей состоялся в Англии больше 10 лет тому назад, а точнее в 2004 году. С тех пор подобные шоу, где атмосферу и настроение задают по-настоящему громкие участники, стали проходить по всему миру. Уникальное положение Приморья позволило провести JDM фестиваль, который собрал ярчайших участников со всего Дальнего Востока. Более 20 пилотов из Владивостока, Кавалерово, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и даже Петропавловска-Камчатского оспаривали пальму первенства.

JDM Fest – это не только автовыставка, но и множество разнообразных шоу, конкурсов, мастер-классов и прочих развлечений на любой вкус!

Но обо всем по порядку.

Суббота, 20 сентбяря. СТК Приморское кольцо. С раннего утра уже громко и ярко: прибывают участники. Здесь и гигантские внедорожники, и лоурайдеры, и дрифт-кары, и ретро-проекты. Перед гостями фестиваля стояла нелегкая задача выбрать лучшего из лучших путем голосования, и они выбрали:

Городской тюнинг:

1 место. Сморчков Константин - Lancer EVO7

Сморчков Константин - Lancer EVO7 2 место. Колчин Артем “65Team” - Verossa Speciale

Колчин Артем “65Team” - Verossa Speciale 3 место. Лютый Руслан - Nissan skyline R-33

Спортивный тюнинг:

Команда Team Yokohama - Nissan Silvia S15

- Nissan Silvia S15 Команда Team Yokohama - Nissan Silvia S15

- Nissan Silvia S15 Романчук Аркадий "AJSteam" - HONDA CIVIC EJ1

Внедорожный тюнинг:

Соломонович Евгений , команда REALAUTO - Tundra Crew Max Limited

- Tundra Crew Max Limited Чаус Иван - ISUZU Vehicross

Стайлинг:

Филоненко Сергей, "отряд имени ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ" - HONDA SMX

- HONDA SMX Соломонович Евгений, команда REALAUTO - Tundra Crew Max Limited

- Tundra Crew Max Limited Жеребцов Станислав - BRAZIN defense studio Mazda Atenza

Аэрография деталь:

Тюнинг ателье "ЗЕД кастомз" - Toyota Carina

- Toyota Carina Skrim, "отряд имени ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ" - Toyota Vitz

Аэрография кузов:

Скокова Яна - Daihatsu Copen

- Daihatsu Copen Квашнин Виталий, "отряд имени ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ" - TOYOTA PRIUS

- TOYOTA PRIUS Соломонович Евгений, команда REALAUTO - Tundra Crew Max Limited

Стрит арт:

Кугук Сергей - Suzuki Splash

- Suzuki Splash Шапранов Ян, ARTVINIL - toyota vanguard

- toyota vanguard Стоян Дмитрий– Honda FIT

Retro style:

Пручай Роман - Toyota Chaser

- Toyota Chaser Пеняк Виталий - Toyota soarer

- Toyota soarer Белокриницкий Дмитрий - Toyota Vista

Ретро:

Пимахов Вадим - Toyota Corona Mark II

- Toyota Corona Mark II Гаевой Алексей - Nissan Skyline

- Nissan Skyline Рубанов Дмитрий - Toyota Corona Mark2

Show car:

Доруховский Ян - ISUZU VEHICROSS

- ISUZU VEHICROSS Киселёв Иван , Alphard Team Russia and Bass House Team - Toyota Land Cruiser 80

- Toyota Land Cruiser 80 Кравченко Василий - Honda HR-V

Абсолютным любимчиком публики и победителем в номинации Best of show стала Toyota Corona Mark II Пимахова Вадима.

Атмосферу и настроение всему дню задавали по-настоящему громкие участники Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению DB DRAG: каждый автомобиль, заявленный на участие, подвергали проверке специальными датчиками, в то время как группа поддержки в лице прекрасных девушек go go зажигала публику танцами. Победителями в своих классах стали: Эдван Сахапов, Алексей Клименок, Иван Киселев, Леон Заболотный, Дмитрий Белокриницкий, Иван Ковальчук, Павел Рукомойкин, Андрей Бунякин, Сергей Купера, Илья Котляр и Геннадий Пискулин.

Чуть поодаль можно было увидеть настоящие дрифт-кары, которые, вероятно, кто-то просто уменьшил. RC дрифт – это молодая яркая ветвь автомодельного спорта. Зародившись в Японии чуть позже, чем дрифт в настоящую величину, RC-версия быстро завоевала поклонников по всему миру. И если кому-то покажется, что эти крошечные машинки – всего лишь игрушки, пусть посмотрит, как они сделаны: каждая модель – произведение инженерного искусства, уменьшенное до размера 1:10. Здесь все как у настоящих автомобилей: двигатель, трансмиссия, шины с протектором и многое другое.

20 сильнейших моделистов из Владивостока, Уссурийска и даже Хабаровска боролись за звание лучшего RC пилота по версии D.Vision Восток. Судить заезды было решено по всем правилам взрослого дрифта, и хотя главному судье Дальневосточного Дивизиона Сергею Щербакову было непросто ставить оценки, места распределились следующим образом:

1 место – Алехина Антонина

– Алехина Антонина 2 место – Александр Шерпаев

– Александр Шерпаев 3 место – Александр Алехин

Если же дрифта в первый день оказалось мало, день второй наградил им сполна: несмотря на проливной августовский дождь, более 20 пилотов из Владивостока, Кавалерово, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и даже Петропавловска-Камчатского показали свою отвагу, решившись бороться за победу будучи по полколеса в воде! Борьба шла параллельно в двух классах: Pro и Challenger. В первом выступали наиболее опытные пилоты серии D.VISION Восток на автомобилях, подготовленных по всем правилам автоспортивного регламента. К участию в классе Challenger допускаются автомобили, необорудованные каркасом безопасности, однако их заезды проходят в формате квалификации: автомобили не ездят в парном дрифте, только по одному.

Погода изрядно пощекотала нервы дрифтерам, ведь влажный асфальт делает поведение автомобиля в заносе слабо прогнозируемым, а такое количество воды, которое покрыло Примринг, вовсе сделало трассу коварной и непредсказуемой. Однако не только смелые парни не побоялись стихии, но и единственная девушка-пилот Валерия

Маковозова успешно выступила в парных заездах, уступив свою путевку в ТОП-4 только Роману Нехай.

Вопреки ожиданиям, чемпион прошлого сезона Александр Заславский смог побороться лишь за третье место. Битва за чемпионство разгорелась между Александром Смирновым и Артуром Демидовым, закончившись в пользу первого.

Весь пьедестал класса Challenger заняли пилоты из Находки:

1 место – Вадим Олоференко

– Вадим Олоференко 2 место – Макаров Сергей

– Макаров Сергей 3 место – Архаров Евгений

На два дня СТК Приморское кольцо стало настоящим раем любителей японского автопрома и всего, что с ним связано. На JDM FEST 2016, наверное, каждый смог найти себе дисциплину по душе и автомобиль, в который можно влюбиться. Пожалуй, в этом и состоит наше главное сходство с японцами: мы верим, что во всем есть своя душа и всюду