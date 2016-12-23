Возможность организации бизнеса японскими компаниями на Дальнем Востоке России необходимо продвигать

В преддверии второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма в интервью ТАСС дал оценку усилиям РФ по улучшению бизнес-климата на российском Дальнем Востоке и поделился своим видением перспектив разностороннего делового взаимодействия России и Японии в этом регионе. Он подчеркнул, что новая политика России на Дальнем Востоке повысила привлекательность этого региона для бизнеса, сообщают ЕНВ.

— Господин Мураяма, вы уже во второй раз приезжаете на Восточный экономический форум во Владивосток. За этот год российскими властями были приняты дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Как вы оцениваете результаты этой работы?

— Если посмотреть только на результаты работы за год, то видно, что администрация президента России Владимира Путина и, в первую очередь, Министерство по развитию Дальнего Востока один за другим реализует планы в рамках своей новой политики. Количество компаний, намеренных вести бизнес на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в свободном порту Владивостоке (заключивших договоры об осуществлении деятельности в рамках Корпорации развития Дальнего Востока), превысило 120; в июне стартовала программа "Дальневосточный гектар" по бесплатному выделению желающим земельных участков на Дальнем Востоке; принят закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", который предусматривает введение инвестиционных квот (новая система распределения квот на вылов рыбы на условиях инвестирования в покупку новых судов, строительство и модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий) и смягчение ограничений в области разведения рыбы; принято решение о распространении системы свободного порта на важнейшие порты Дальнего Востока.

Быстрота и решительность в осуществлении этих мер успешно повышает привлекательность российского Дальнего Востока для зарубежья, а также увеличивает интерес российских и иностранных компаний и инвесторов. Я думаю, что это превосходно.

Программа "Дальневосточный гектар" по бесплатному предоставлению желающим земли на Дальнем Востоке — это амбициозный, но непростой в осуществлении комплекс мер, направленных одновременно на возрождение региона и развитие экономики путем повышения населения региона. Думаю, что осуществлять такую политику под силу только беспрецедентно молодой и деятельной команде во главе с вице-премьером Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.

Что касается поправок в законодательство в сфере рыбной промышленности, я положительно оцениваю их как новых подход, основанный на новых идеях, цель которых — способствовать развитию рыбной промышленности в дальневосточном регионе. Япония, бесспорно, является крупной рыбопромышленной страной, и, возможно, это позволит возродить российско-японское сотрудничество в этой сфере, которая затухает уже несколько десятилетий.

— Дальний Восток — огромный регион, в который, в том числе и на ВЭФ, сейчас привлекаются инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В чем привлекательность этого района для японских компаний?

— Если посмотреть правде в глаза, то возникают сомнения, возможны ли инвестиции в Дальний Восток, поскольку во всем регионе нет ни одного города с населением более 1 млн человек, а в соседних районах Дальнего Востока нет больших рынков.

Население всего Дальнего Востока не превышает 6 млн 300 тыс. человек. Даже если здесь создать предприятия, то кто будет покупать произведенные на них товары? С точки зрения компаний это вовсе не привлекательно.

В России некоторые считают, что товары можно продавать в азиатские страны, но в Азии очень жесткая конкуренция. Существует устойчивое мнение, что российским товарам будет сложно конкурировать на этом рынке. Люди, занимающиеся бизнесом, связанным с Россией, понимают настроения российской стороны, призывающей создавать здесь промышленность, чтобы активизировать экономику дальневосточного региона, но они никак не могли убедить себя в концепции "производства на Дальнем Востоке".

Если посмотреть на вопрос с точки зрения азиатских стран, то нельзя сказать, что на российском Дальнем Востоке хорошие условия для бизнеса и инвестиций. Не возникает желания вести здесь бизнес. Так что в действительности этот регион рассматривался только в качестве экспортной базы природных ресурсов.

Однако, что на этот раз серьезно изменилось, так это позиция российской стороны. Политика, которую она проводит, стоит на стороне бизнеса и инвесторов, а не на стороне властей. Изменение позиции в этом направлении и является одной из причин повышения привлекательности Дальнего Востока. Сложно поверить, что когда-то отношение было таким, будто проблем в инвестиционном климате Дальнего Востока нет, а Япония плохо поступает, что не инвестирует в него.

В мае я встретился в Токио с Юрием Трутневым, а в июле в Москве — с Александром Галушкой. Тогда они оба откровенно сказали, что создают условия для легкого ведения бизнеса и, если возникают проблемы, быстро реагируют. Меня это удивило.

Конечно, если красивые слова не ведут к результатам, то они не имеют никакого смысла. Однако, выслушав их, я подумал, что они и в самом деле хотят привлекать инвестиции, улучшив бизнес-климат на Дальнем Востоке.

Думаю, что позиция японских компаний в отношении Дальнего Востока постепенно, но все-таки меняется. Чтобы ускорить этот процесс, я думаю, очень важно создать условия, при которых было бы легко вести бизнес и чтобы было много примеров успешных проектов. По вопросу о том, в какой степени японские предприятия смогут развернуть бизнес на Дальнем Востоке, я считаю, что нужно упорно продвигаться в этой области вперед шаг за шагом.

— В мае этого года во время встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Сочи был предложен план из восьми пунктов по развитию сотрудничества. В настоящее время идет работа по его конкретизации. Какие из указанных в нем сфер деятельности наиболее интересны и перспективны для японских компаний?

— Говоря о плане сотрудничества, включающем восемь пунктов, в том числе использование Дальнего Востока в качестве базы для развития промышленности и экспорта, нужно указать на необходимость сотрудничества частных и государственных секторов обоих государств. Нужно понять, что можно сделать на бизнес-основе, а также создать механизмы.

Нужно понять, какую поддержку могут оказать государственные и общественные финансово-кредитные учреждения. Правительства Японии и России рассчитывают на такую поддержку. Особенно на поддержку в области финансов. Можно использовать совместные фонды.

У японского бизнеса интересы есть во всех этих восьми пунктах. Я думаю, что это сферы, в которых необходимо предпринимать еще больше усилий, чтобы диверсифицировать экономические отношения двух стран.

— Сфера природных ресурсов — традиционная область сотрудничества России и Японии. Однако представители некоторых японских компаний в последнее время стали проявлять интерес и к другим сферам: сельскому хозяйству и медицине. В российско-японском сотрудничестве появляются новые точки соприкосновения?

— Японские компании все больше интересуются такими новыми областями как медицина, сельское хозяйство, развитие городской инфраструктуры и т.д., куда могут быть направлены новые японские инвестиции. Их объединяет то, что речь идет о вложении средств в те области, в которые Россия привлекает инвестиции, другими словами, совместно решаются вопросы, в которых Россия испытывает затруднения. Когда речь заходит о бизнесе, то предпосылкой для начала реализации проекта является вопрос извлечения прибыли. Усилия в этих областях означают не только внедрение японских технологий и ноу-хау, это внесет вклад в улучшение качества жизни россиян, а также развитие промышленности России.

— На Дальнем Востоке создаются условия для привлечения инвестиций, территории опережающего развития (ТОР), Владивосток получил статус свободного порта. Несмотря на это, прорыва в сотрудничестве пока не произошло. Какие препятствия стоят на пути японских компаний?

— Российский Дальний Восток — это регион, где существуют высокие риски в бизнесе для компаний не только из Японии, Южной Кореи, Китая и других азиатских стран, но и для российских компаний. Не только Япония не смотрит в сторону бизнеса на Дальнем Востоке. Это становится понятно, если посмотреть на объемы инвестиций из Китая и Южной Кореи, а также на количество компаний, продвигающихся здесь. В условиях, когда даже московские фирмы сомневаются, заниматься ли бизнесом на Дальнем Востоке, бесполезно говорить об успешном привлечении иностранных инвестиций. Стоимость транспортировки высокая, сделки с недвижимостью занимают много времени, непрозрачные таможенные процедуры, сравнительно высокие цены на электроэнергию. Этим проблемы не ограничиваются.

Однако на Дальнем Востоке на это, наконец, обратили внимание и сейчас занимаются улучшением бизнес-климата и условий для инвестиций.

То, что здесь создали специальные зоны, говорит о том, что в этом регионе были проблемы с бизнес-климатом. Именно поэтому правительство решило создать здесь специальные экспериментальные зоны, где смягчается контроль и где можно получить налоговые льготы.

Если говорить о деятельности японских компаний, то компания JGC совместно с российскими партнерами создала на территории ТОР "Хабаровск" теплицы, что стало одним из примеров успеха. Еще один пример — на территории ТОР "Кангалассы" в Республике Саха начала работу компания, имеющая отношение к японскому предприятию. Таким образом, я чувствую, что японские компании используют ТОР и свободный порт Владивосток, и набирает обороты их активность по продвижению в этом регионе.

Еще год назад нельзя было представить, что будут созданы такие условия. Уверен, что через год изменения будут еще более серьезными.