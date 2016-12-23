Провинция Хэйлунцзян возвращает налоги туристам в размере 11% при покупке 20 категорий товара

С 1-го августа, провинция Хэйлунцзян проводит политику возврата налогов при выезде иностранных граждан за границы КНР. Правительство провинции Хэйлунцзян определила города Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ в качестве пилотных городов, имеющих право на оформление возврата налогов для иностранных туристов, сообщают ЕНВ со ссылкой на северо-восточный вебпортал "Партенры".

В последнее время, в провинции Хэйлунцзян были утверждены более 30 магазинов, имеющих право на оформление возврата налогов. Среди которых, 20 магазинов в Харбине, таких как торговый центр "Юаньда", торговый магазин "Чжунъяншанчэн" и др. В Суйфэньхэ 5 магазинов такие как торговый зал для телефонов "Сайбо", рынок "Цинъюнь" и др. и еще 5 магазинов в Хэйхэ. В провинции Хэйлунцзян после покупок более 20 категорий товаров, таких как одежда, косметика и др. На товары, запрещенные к вывозу, возврат налогов оформить нельзя.

Сообщается, что возвратная налоговая ставка составит 11%, валюта юани. В настоящее время, способы возврата налогов включают возврат наличными и банковский перевод.