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Южная Корея

10 августа 2016, 23:00
Южная и Северная Кореи обсуждают возможность совместного производства сельхозпродукции в Приморье

Южная и Северная Кореи обсуждают возможность совместного производства сельхозпродукции в Приморье

Если южнокорейское правительство не сможет принять участие, то возможно участие в проекте, например, провинций Кёнсанбук-до или Канвон-до

Администрация Президента Республики Корея и Правительство Республики Корея рассматривают возможность сотрудничества с Россией и КНДР в сфере сельского хозяйства на Приморском крае. Как пишет издание WS Press, эту информацию озвучил один из высокопоставленных источников в республиканском Правительстве, сообщают ЕНВ.

Сельхозпродукцию планируется производить в Михайловском районе Приморского края, который сегодня  является территорией опережающего развития, основное направление  – сельское хозяйство. В рамках данного проекта Россия предоставляет земельный участок площадью 25 000 гектаров, а Южная и Северная Корея займутся производством сельхозпродукции.

Произведенная в ТОР "Михайловский" сельхозпродукция будет перевезена для переработки в Надеждинский район, который находится в 32 км севернее от Владивостока. В Надеждинском районе уже создана ТОР с площадью 8,1 млн. кв. м., основные направления которого – сельское хозяйство и логистика.

Министерство иностранных дел и Министерство сельского хозяйства Республики Корея начали оценку обоснованности данного проекта. По оценкам южнокорейского правительства, для создания инфраструктуры по совместному производству сельхозпродукции потребуется 28 млн. долл. США. Также рассматривается вопрос реализации данного проекта на уровне местных органов власти, например провинций Кёнсанбук-до или Канвон-до, если южнокорейское правительство не сможет принять участие.

Уже в России южнокорейские предприятия занимаются производством сельхозпродукции. Например, в Хасанском районе компания Univera выращивает сою в промышленном масштабе, а ферма компании Hyndai Heavy Industries в Уссурийске недавно построила 6 силосов для расширения производства. Представитель одной южнокорейской компании сказал, что "инвестиция в сельское хозяйство данных регионов позволит повысить уровень собственного обеспечения сельхозпродуктами, а также восстановление сотруднического отношения с Россией".

Метки: инвестиции, КНДР, Приморский край, Республика Корея, ТОР

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