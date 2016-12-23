Туристы с китайского лайнера Chinese Taishan во Владивостоке танцевали кадриль и пробовали каравай

Сегодня, 6 августа, Владивосток впервые посетил лайнер из Китайской Народной Республики Chinese Taishan. Принимающая сторона организовала для туристов из Поднебесной обзорные автобусные и пешеходные экскурсии по Владивостоку. Почти 500 человек вышли на берег для знакомства с потенциалом приморской столицы, сообщают ЕНВ.

Лайнер из Китайской Народной Республики Chinese Taishan впервые посетил российский порт Владивосток. Сам лайнер принадлежит и управляется судоходной компанией Bohai Ferry International Ship (город Яньтай), национальной компанией Китая. Так что это еще первый случай, когда национальная государственная компания, работающая в этой области, заявила о себе во Владивостоке.

Лайнер был приобретен компанией Bohai Ferry International Ship в феврале 2014 года, в конце марта он прибыл в Китай, а 26 августа под именем Chinese Taishan, из своего нового порта приписки Яньтай, стал совершать круизы. Лайнер был назван в честь горного массива на востоке Китая Тайшань. Так что на китайских туристов судно работает два года.

Круиз начался 1 августа в Китае (Циндао). В краевой центр лайнер прибыл после стоянки в японском порту Сасебо, а после посещения Владивостока он отправится к берегам Республики Кореи в порт Пусан. Завершится круиз возвращением в Циндао. Общая продолжительность круиза – 2 недели.

Для приветствия пассажиров и команды Chinese Taishan во Владивосток специально прибыло руководство Bohai Ferry International Ship. В своей приветственной речи прямо с обзорной площадки морвокзала генеральный директор компании г-н Ю Синь Цзян отметил: "Чем активнее будут посещать китайские туристы Владивосток, тем разнообразнее и шире будут отношения между странами и регионами". Директор терминала "Морской вокзал" Валерий Нагорный подчеркнул, что "визит китайского круизного лайнера во Владивосток – это знаковое событие для Приморья, туротрасли и сферы гостеприимства. Город радушно встречает гостей Welcome ceremony, что позволяет туристам сразу окунуться в национальный колорит и почувствовать радушие принимающей стороны".

Welcome ceremony, которую в пятый раз проводит коллектив творческого центра "Зариана, уже формирует гостеприимный имидж Владивостока. На сегодня это своеобразная визитная карточка приморской столицы. И исполнение кадрили, "Катюши" вызвало не просто аплодисменты со стороны туристов, но и громкие крики "браво"! Кстати, руководство коллектива было отмечено департаментом туризма Приморского края за вклад в повышение уровня гостеприимства региона.

На борту Chinese Taishan путешествует в этом круизе 474 туриста, все они, как один отправились на берег знакомиться с Владивостоком. Кто-то выбрал обзорную автобусную экскурсию - на маршрут ушло 8 автобусов, а кто-то предпочел знакомиться с приморской столицей во время пешеходных экскурсий – было сформировано 7 групп.

Сразу у выхода с лайнера раскинулась сувенирная ярмарка, где можно было приобрести изделия, подчеркивающий как приморский колорит, так и русскую культуру. Восторг вызвали юные красавицы в национальных русских костюмах от турагентства "Ольга". Девушки встречали гостей с караваями и сушками… Ни один турист хоть взрослый, хоть ребенок, не пропустил такой возможности – сфотографироваться на память с владивостокскими красавицами и отведать русского хлеба. Самые активные туристы тут же пускались в пляс…

Во время обзорной экскурсии гостям города показали железнодорожный и морской вокзалы, рассказали об истории Владивостока во время прогулок по Алеутской и Светланской, провели по Корабельной набережной, где гости смогли увидеть легендарные С-56 и "Красный вымпел". Хорошая погода способствовала отличным кадрам с видовой площадки Орлиное гнездо. В программе был так же обед на берегу и время для шопинга.

И пока туристы Поднебесной знакомились с Владивостоком, на борту Chinese Taishan состоялась встреча представителей краевой администрации, морпорта, принимающей компании оператор "Бельсу", СМИ с капитаном судна и командой. Гостям была организована небольшая экскурсия по судну.

Лайнер Chinese Taishan рассчитан на клиентов среднего уровня, которые стремятся увидеть как можно больше. Благодаря маневренности и большой скорости за время круиза можно побывать во множестве портах. На корме находится бассейн с морской водой и две ванны-джакузи. На борту находятся несколько баров, ночной клуб, библиотека, карточная комната, казино, магазины, театр, спа-центр с комнатами для занятия фитнесом, йогой. Ресторан предлагает блюда как китайской, так и европейской кухонь. Судно имеет 6 палуб. Может вместить 927 пассажиров, которые будут размещены в 416 каютах. В каютах повышенной комфортности есть балконы. Более того, каждая такая каюта кроме обычного номера еще имеет и "имя".

Капитан отметил удобный фарватер при заходе во Владивосток, слаженную работу команды во время швартовки, профессионализм лоцмана. Правда он посетовал, что из-за работы не успел увидеть Владивосток, но картина, открывшаяся во время захода судна и при стоянке, поразила его.

В этом году Морской вокзал Владивостока уже принял три лайнера Artania и Costa Victoria, Sun Princess, а также японский теплоход Nippon Maru. А 20 октября пришвартуется Pacific Venus.