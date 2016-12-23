Поездка через всю Россию - от Москвы до Владивостока - мечта всей жизни

Владивосток накануне стал площадкой для смены групп, выбравших путешествие по России в поезде класса "люкс" с соответствующим названием – "Императорская Россия". Около 40 человек пересекли нашу страну с запада на восток, теперь у них в планах знакомство с форпостом России на востоке. Вторая группа – 35 человек, прибыв во Владивосток из разных стран мира отправилась уже вслед за солнцем в сторону Первопрестольной. Состав уже окрестили "Принцесса на колесах". Это новый туристический проект РЖД, предлагающий путешествие по Транссибу, и Владивосток на этом маршруте – либо начало путешествия, либо финальный аккорд, сообщают ЕНВ.

Во Владивосток вчера прибыл поезд класса люкс "Императорская Россия". Эксклюзивный состав повышенной комфортности с иностранными туристами проехал по всей стране с запада на восток, путешествие составило 15 дней. Сам поезд – это шесть вагонов, среди которых вагон-ресторан, вагон-бар, который выполнял функции салона, один вагон класса люкс и три обыкновенных вагона. Хотя понятие "обыкновенный" здесь не походит. Каждое купе рассчитано на двоих, там есть телевизор, дополнительное сидячее место, шкаф, кондиционер, и свой, купейный, санузел. За те две недели, что длилось путешествие, иностранные туристы – граждане Мексики, США, Канады, Испании, Франции, Словакии, Австрии, всего около 40 человек, - посетили с экскурсиями Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск и конечную точку путешествия — Владивосток. Для того, чтобы туристам было путешествовать комфортно, чтобы они не чувствовали языковых барьеров, в поездке были еще и тур-лидеры со знанием иностранных языков. Во время остановки вагоны отцепляли от основного состава, туристы наслаждались экскурсионной программой, потом "Императорскую Россию" цепляли к новому составу и поездка продолжалась. Во Владивосток этот поезд класса "люкс" прибыл в составе фирменного "Океана".

Дешевой по российским меркам поездку не назовешь. Стоимость от 5 до 15 тысяч евро за тур в зависимости от купе. Максимальную сумму пришлось выложить тем, кто выбрал купе класса люкс. Таких купе всего 5 на весь вагон, т.е. в вагоне максимум, 10 человек. В каждом купе два спальных места: диван, который трансформируется в полутораспальную кровать шириной 120 см, и верхняя полка шириной 90 см. Также имеются кресло и откидной столик. Все купе оборудованы индивидуальными санузлами с умывальниками, биотуалетами, душем .

По словам Натальи Артамоновой, начальника коммерческого управления "РЖД Тур", информация о данном туре стала доступной почти за год до его старта. И уже через несколько месяцев все места фактически были раскуплены.

"Такая поездка – это сродни круизу. В ряде городов делаем остановку, туристы знакомятся с историей, культурой того или иного города. Этот тур – полностью идея и продукт "РЖД Тур", мы его полностью организовываем, полностью координируем, полностью за него отвечаем. В каждом городе заблаговременно сверстана экскурсионная программа, просчитали тайминг, логистику. Где-то есть договоренности с местными компаниями, которые организовывают транспорт, гидов-переводчиков, где-то обходимся своими силами. Сегодняшние возможности интернета позволяют многое делать без посредников. Кроме того, мы входим в структуру ОАО "РЖД", и если бы возникли какие-то затруднения, то думаю, коллеги помогли бы нам в решение той или иной проблемы", - пояснила Наталья Артамонова.

Самих туристов, ступивших на платформу железнодорожного вокзала, переполняли чувства. Прощание с проводниками вылилось в крепкие объятия и повлажневшие глаза. И уже в первые минуты своего пребывания во Владивостоке они рассказали о том, что чувствуют от этого путешествия.

"Прекрасные города, доброжелательные люди, удивительные пейзажи и природа – это и есть наше путешествие. Мы постоянно видели, как меняются картины за окном, и не было двух похожих. Конечно, дешевым это путешествие не назовешь, но оно того стоит, - рассказывает Мелион Натхавата из Нью-Джерси (США). – Я не думаю, что это долгое путешествие, хоть мы и были в пути почти две недели. Мы делали остановки, были на экскурсиях, в пути нам рассказывали много интересного. Так что я буду своим друзьям рекомендовать отправиться в такой тур".

Туристы отметили, что узнали о таком туре из интернета, выбрали интересные опции и забронировали поездку. Для кого-то такой вояж по Транссибу был мечтой всей жизни.

"Остановка в Чите была всего 20 минут. Я смотрела на вокзал, у меня душа рвалась. Мне казалось, что какая-то частица меня есть в этом месте, - рассказывает парижанка Арлетт Дюлен. По-русски она говорит с небольшим акцентом, но иногда не может вспомнить какие-то слова, например, "березы". Для нее это – белые деревья… Русский она учила сызмальства. Ее мать родом из Читы, дедушка и бабушка, покинув Россию на переломе революционных эпох, сначала жили в Америке, потом перебрались во Францию. Помня о своем происхождении, они охотно занимались с внучкой языком и привили ей любовь к России. Теперь этой поездкой она отдает дань памяти. "Я в эту поездку собиралась всю жизнь. И вот мечта исполнилась. После такой поездки меня переполняют чувства. Очень понравился Байкал. Впечатлила тайга, видна ее бескрайность, мощь какая-то. Поразил Хабаровск – прекрасный город, великолепная архитектура, спокойный, нет суеты, дышится полной грудью. Поначалу, я думала, что будет очень скучно – все-таки две недели в пути. Но нет! Я с удовольствием смотрела в окно, наблюдала, как ежесекундно меняются картины. Я даже в бар не ходила, хотя там была программа, звучала живая музыка, мне интереснее было наблюдать за тем, что было за окном. И я совсем не устала от поездки, я готова еще проделать еще одно такое же двухнедельное путешествие", - делится впечатлениями г-жа Дюлен.

Для кого-то Россия открылась по-новому. Здесь можно вспомнить изречение профессора Преображенского, который говорил Борменталю: "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". Можно перефразировать, что стоит меньше верить медиа. Именно такого мнения придерживается Джеймс Финни из Виннипега (Канада): "Мы проехали девять тысяч километров, пересекли всю страну с запада на восток. Прекрасная страна. Мы увидели настоящую Россию, такую разную и многогранную, и это совсем не то, о чем чаще всего говорят по телевизору. Т.е. говорят одно, а в реалиях – совсем другое". Как оказалось, канадец уже не впервые в России, у него есть опыт знакомства с нашей страной, но это были столичные вояжи, теперь же состоялось знакомство и с глубинкой. О чем он ни капельки не жалеет. "Это стоило и затраченных средств, и времени. Мы информацию нашли в интернете, забронировали тур и отправились в путешествие. Это подарок супруге на ее день рождения, она всегда мечтала о поездке по Транссибу. И такая поездка – эта целая жизнь", - добавил канадец, подчеркнув, что ждет много и от встречи с Владивостоком.

Для того, чтобы пассажирам не было в поезде скучно, организаторы предусмотрели и небольшую программу. Центром жизни такого путешествия был вагон-бар, который по вечерам превращался в музыкальный салон. "В вагон-баре были организованы музыкальные вечера, играли пианист и скрипач, были организованы лекции-семинары, на которых мы рассказывали туристам о семье Романовых. Много в поезде говорили о Транссибе, о его строительстве, о байкальской круговой железной дороге, об истории России, об особенностях нашего народа, много национальностей, конфессий. Они постоянно восхищались природой. Впечатлил их Байкал, там пробовали омуля, организовывали барбекю. Безотрывно смотрели в окно, когда там вдоль железной дороги тянулись Ингода и Шилка", - рассказывает Наталья Архипова.

"Каждый вечер все национальности собирались у нас, это как клуб по интересам. Обсуждали Украину, Крым, экскурсии дневные. Веселились все вместе. По утрам – святое дело – чашечку свежесваренного кофе, вечером отдавали предпочтение русской водке и крымским винам. Императорского меню, типа фаршированных белыми грибами перепелок у нас не было, но блюда русской кухни шли на "ура", - понравились каша гречневая, борщи. Если у кого-то были какие-то пристрастия, например, турист что-то не употреблял в пищу, или был отъявленным вегетарианцем, то готовили ему отдельно. Меню было адекватное, и заказывали все блюда. Не было такого, чтобы одно нравилось и шло нарасхват, а другое игнорировали", - поделился впечатлениями от своих клиентов директор вагонов-ресторанов фирменного поезда "Императорская Россия" Евгений Афонин.

Владивосток – единственный город в этом двухнедельном туре, где путешественники ночуют Две ночи и два полноценных дня дают возможность познакомиться с гордом. "Все эти два дня у них насыщенная экскурсионная программа, которая включает обзорные экскурсии по городу, видовую площадку, знакомство с Владивостокской крепостью, островам Русский и кампусом ДВФУ. В планах и двухчасовой круиз по акватории Амурского залива, так что увидят и наши мосты, и сам город с иного ракурса. Нашлись желающие съездить и в наш сафари-парк. Что касается обедов, то тут в приоритете рестораны, предлагающие блюда русской кухни, морепродукты", - рассказала заместитель директора компании "Лаки Турс" Екатерина Изотова.

В нынешнем году для туристов "РЖДТур" знакомство с Владивостоком уже состоялось. Завтра пассажиры "Императорского поезда" разъедутся по своим странам. Сам поезд. После того, как достигнет Москвы, отправится еще в один тур – на этот раз в направлении Пекина.