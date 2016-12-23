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Южная Корея

03 августа 2016, 22:00
Президент Республики Корея приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Президент Республики Корея приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Во Владивостоке 3 сентября состоится встреча Владимира Путина с Президентом Республики Корея Пак Кын Хе. Южнокорейский лидер посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

 В ходе переговоров предполагается обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Второй Восточный экономический форум пройдёт 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Мероприятие пройдет под девизом "Открывая Дальний Восток".

Более 2,5 тыс. участников будут обсуждать вопросы инвестиционного климата, поддержки предпринимательства, а также энергетические и инфраструктурные проекты.

Участие в ВЭФ уже подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого на форум пригласил лично Президент России Владимир Путин. Одной из самых представительных будет делегация из Китая. Приглашения для участия в ВЭФ направлены 47 главам дипломатических представительств и 36 министрам.

Метки: Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Республика Корея

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