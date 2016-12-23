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Фоторепортажи

01 августа 2016, 09:10
День Военно-Морского Флота России отметили во Владивостоке
День Военно-Морского Флота России отметили во Владивостоке
День Военно-Морского Флота России отметили во Владивостоке
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День Военно-Морского Флота России отметили во Владивостоке

Гостей и военнослужащих поздравили Нептун со свитой и симфонический оркестр петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Сегодня в акватории Амурского залива прошли грандиозные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. В проведении военно-спортивного праздника участвовало более 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения флота. Было задействовано до 40 единиц военной техники, а также свыше 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота. Не обошелся праздник без Нептуна и его свиты, выступили творческие коллективы края, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края. 

Жители и гости столицы Приморья увидели более 15 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей корабельного вооружения и военной техники. В торжествах приняли участие драматический театр Тихоокеанского флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, ансамбль "МЭНГО" (г.Петропавловск – Камчатский), а также творческие и патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.

Представление на водной станции ТОФ начались с театрализованного представления "Встреча Нептуна" и "Петр I". Самыми зрелищными эпизодами стали действия боевых кораблей на акватории Амурского залива во время постановок тепловых завес. Малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" провели поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с помощью торпед. Базовые тральщики "БТ-100", "БТ-114" выполнили траление места высадки морского десанта, и осуществили подрыв условно обнаруженных плавающих мин. Силы специального назначения Тихоокеанского флота показали действия группы по уничтожению патрульного плавсредства и захват лагеря "террористов" на побережье.

Зрители увидели действия подразделения спецназа ТОФ в операции по освобождению судна, захваченного "террористами". Под бурные аплодисменты свое мастерство показали военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения, которые разминировали плацдарм, а большой десантный корабль "Адмирал Невельской",  высадил на берег бронетранспортеры с десантом.

После завершения в акватории Амурского залива торжественных мероприятий, на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг", стоящего в парадном строю, с концертной программой выступил Симфонический оркестр петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

 Завершились празднования Дня ВМФ салютом - в 22 часа, когда одновременно с территории Владивостокской крепости и с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого десантного корабля "Пересвет" был дан праздничный салют из 400 залпов.

Метки: Валерий Гергиев, Владивосток, день ВМФ, Мариинский театр, праздник, ТОФ

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