День Военно-Морского Флота России отметили во Владивостоке

Сегодня в акватории Амурского залива прошли грандиозные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. В проведении военно-спортивного праздника участвовало более 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения флота. Было задействовано до 40 единиц военной техники, а также свыше 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота. Не обошелся праздник без Нептуна и его свиты, выступили творческие коллективы края, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Жители и гости столицы Приморья увидели более 15 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей корабельного вооружения и военной техники. В торжествах приняли участие драматический театр Тихоокеанского флота, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, ансамбль "МЭНГО" (г.Петропавловск – Камчатский), а также творческие и патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.

Представление на водной станции ТОФ начались с театрализованного представления "Встреча Нептуна" и "Петр I". Самыми зрелищными эпизодами стали действия боевых кораблей на акватории Амурского залива во время постановок тепловых завес. Малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" провели поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с помощью торпед. Базовые тральщики "БТ-100", "БТ-114" выполнили траление места высадки морского десанта, и осуществили подрыв условно обнаруженных плавающих мин. Силы специального назначения Тихоокеанского флота показали действия группы по уничтожению патрульного плавсредства и захват лагеря "террористов" на побережье.

Зрители увидели действия подразделения спецназа ТОФ в операции по освобождению судна, захваченного "террористами". Под бурные аплодисменты свое мастерство показали военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения, которые разминировали плацдарм, а большой десантный корабль "Адмирал Невельской", высадил на берег бронетранспортеры с десантом.

После завершения в акватории Амурского залива торжественных мероприятий, на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг", стоящего в парадном строю, с концертной программой выступил Симфонический оркестр петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Завершились празднования Дня ВМФ салютом - в 22 часа, когда одновременно с территории Владивостокской крепости и с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого десантного корабля "Пересвет" был дан праздничный салют из 400 залпов.