Человек-пароход, человек-аптека и еще 1200 арестантов сидят в СИЗО Владивостока в достойных условиях

Человек-пароход , человек-океанариум, человек- аптека и еще чуть более 1200 арестантов, среди которых женщины, несовершеннолетние, рецидивисты, мошенники и вип-персоны ожидают своей дальнейшей участи в СИЗО. Кто-то в качестве подозреваемого, кто-то не согласен с обвинением и оспаривает решение суда, а кто-то сюда уже "заезжает" как домой. И таковых сидельцев в приморском СИЗО, которые попадают сюда минимум по второму разу, почти половина от общего числа. Но всех их – чиновников и рецидивистов, маргиналов и региональных олигархов, взрослых и несовершеннолетних – объединяет одно: решетки на окнах, визиты адвокатов, двухярусные кровати, прогулки по расписанию и 4 квадратных метра на человека. И хоть в камерах пластиковые окна, есть телевизоры и чайники, но тюрьма – она и в Африке тюрьма, сообщают ЕНВ.

Следственный изолятор № 1 во Владивостоке впору делать объектом туристического показа или устраивать там квесты. Богатая история ("трудовой стаж" уже перевалил 110 лет), многочисленные переходы, пара сотен камер, некоторые из них связаны с именитыми сидельцами – мэры, вице-губернаторы, адмиралы, начальники таможни, миграционной службы, руководители крупных предприятий, имеющих федеральный "вес" и т.д. Но сегодня этим "достоянием" пользуются около 1270 сидельцев. И, несмотря на "древность", здание СИЗО находится в нормальном состоянии. В камерах сделан ремонт – покрашены полы, уложена современная кафельная плитка, установлена качественная сантехника, нужник отгорожен и закрыт дверью. Но учитывая, что все помещения в СИЗО "не молодые", то ремонт здесь не прекращается никогда. Сотрудники изолятора отмечают, что в первую очередь у них все делается для детей и женщин, которые находятся под следствием.

Цветы жизни.

Таковых здесь на сегодня всего 15 человек, среди которых и четыре детдомовца, причем это все парни. Это ребята из неполных, малоимущих, маргинальных семей. Есть и из благополучных семей, но таких не более 5%. Девушек на сегодня в СИЗО нет, хотя обычно это соотношение - в среднем на 15 парней одна девушка. По словам начальника отдела по воспитательной работе майора внутренней службы Светланы Кораблевой, в "багаже" парней в основном тяжкие преступления против личности, убийства, разбои грабежи. "Когда попадают в СИЗО, вся уличная бравада, гонор исчезают. Первые дни сидят, рыдают, несмотря на свои 16-17 лет. Эти дни они у нас в карантине. Проверяем здоровье, проводим проверку на психологическую совместимость". В камерах, где находятся ребята, чисто, довольно просторно, работает телевизор, на столе чайник и кружки. Все стыдливо разворачиваются к зарешеченным окнам. Не хотят, чтобы кто-то потом по кадрам узнал их в лицо. Хотя на воле такой стыдливостью они не обладали. "У каждого постельные принадлежности – подушка, матрас, одеяло, наволочка, две простыни. Некоторые даже не знают, для чего необходимы две простыни. Говорят, что могут спать и так, у них дома таких "излишеств" не было. Объясняем им такую прозу жизни", - рассказывает Светлана Кораблева.

В СИЗО есть школьный класс, библиотека, спортзал. Все это доступно для несовершеннолетних. В классе несколько современных парт, доска, соответствующая всем современным требованиям, на стене карта мира. И хотя на календаре середина лета, в классе пахнет настоящей школой…. В этом году двое несовершеннолетних сидельцев СИЗО сдавали ГИА, и, по словам майора Кораблевой, сдали вполне достойно. Год назад экзамены за 9 класс сдавало трое, а двое получили аттестаты за курс средней школы.

Библиотека в СИЗО поражает библиотечным фондом. "У нас 3638 книг. Любят Акунина, Солженицына, исторические книги, фантастику. Женщины любят женские романы и классику. У всех востребована и литература юридического формата. А вот на книги, где пропагандируют насилие, типа "Я - вор" или "Вор в законе", экстремизм, терроризм, криминальные подробности, наложено строжайшее табу. Сейчас в пользовании 829 книг, а сначала года было выдано 4800 книг. Обычно пишется заявление, что находящийся под следствием хочет прочесть, и мы делаем подборку, - рассказывает зав.библиотекой Ольга Жданкина. – По подписке к нам приходят православный журнал "Фома" и газета "Казенный дом", ориентированная в основном на подростков, находящихся в местах заключения. Но при желании тот, кто содержится в камере, может за свои деньги либо через родственников оформить подписку на газеты или журналы и мы будем осуществлять эту доставку".

Кстати, у библиотеки СИЗО-1 есть повод и для гордости. В их архиве есть настоящие раритеты – это "Камо грядеши" Генрика Сенкевича издания 1901 года и один из томов Шекспира 1949 года издания. На руки не дают. Только показывают.

Дела хозяйские.

Это на плечах хозотряда. Работа на кухне, выпечка хлеба, ремонтные работы. И таковых в СИЗО-1 сейчас 39 человек. Т.е. они отбывают наказание не в колонии, а здесь - в стенах следственного изолятора. Вот и в это время кто-то варит супы, а кто-то укладывает плитку и штукатурит стены. Кстати, эта категория сидельцев уже может похвастаться отличным ремонтом в помещениях в 2-этажном здании. Сделана перепланировка, помещения стали больше по площади и светлее, стены оштукатурены, покрашены, установлены пластиковые окна, на полу уложены ламинат и керамическая плитка, заменена система отопления, да и санузел для таких мест выглядит вполне пристойно. А вот с душем напряженка, он в СИЗО не предусмотрен. Все ходят в баню.

Кстати, осужденные из этого отряда в отличие от остальных могут ходить беспрепятственно в библиотеку и посещать тренажерный зал.

Воспитание спортом

Есть в СИЗО свой тренажерный зал, где насчитывается добрый десяток различных тренажеров. "Тренажеры попали к нам разным путем. Один подарила почетный член Владивостока Светлана Морозова, другой – общество самбистов Владивостока, боксерская груша от спортсменов Большого Камня. Отдают нам тренажеры или оборудование, когда закрываются спортзалы, - пояснила – майор внутренней службы Светлана Кораблева. Этот зал – вотчина подростков и хозотряда. Первые ходят сюда два раза в неделю, вторые – могут ежедневно. Конечно, это не элитный спортклуб, но что греха таить, есть клубы и на воле, которые выглядят хуже.

Слабый пол

Есть в СИЗО и представительницы слабого пола, сегодня их здесь 110 человек. О том, что камера женская, говорит масса бутылочек и баночек с косметическими и парфюмерными средствами на полочках. Кто-то попал за мошенничество, кто-то за убийство, но в основном – это хранение и распространение наркотиков. И таковых 55-58%. Более того, многие из них – люди семейные, так что стены СИЗО – отличный повод сравнить жизнь на воле в кругу семьи и за решеткой. Правда, не все пересматривают свои жизненные позиции – добрая половина дамочек в СИЗО уже по второму разу.

Кстати, есть тут комната и для мамочек с детьми. Пока она пустует - кроватки-колыбельки застелены пестрыми одеялками, на пеленальном столике сложены стопочкой пеленки, но возможно скоро будет заселена. В СИЗО сейчас две беременных. Как, оказалось, рожают и здесь. Не в СИЗО, конечно, а в одном из роддомов Владивостока. В 2015 году здесь родилось трое младенцев, совсем недавно три таких мамочки с малышами в возрасте от месяца до пяти отбыли в исправительные колонии в сопровождении медицинских работников. Сотрудники СИЗО вспоминают, как здесь по коридорам прогуливалась 3-летняя девчушка. Ее мать находилась почти 5,5 лет под следствием, так что ребенок успел родиться и провести в СИЗО первые свои три года жизни. Играла в камере, мать с ней гуляла в любое время, воспитатели возили на прививки в город… Когда малышке исполнилось три года, мама отправилась отбывать наказание, а над ребенком опекунство оформила бабушка. И если бы в камерах была сплошная антисанитария, вряд ли бы здесь холили грудничков, да и многочисленные проверки выявили бы эти нарушения.

Лечим – не калечим.

Самый популярный кабинет – стоматологический. В день врач принимает 10-12 человек. Идут с кариесом, пульпитом… Периодически стенают на судьбу, дескать в детдоме не могли зубы лечить, на воле не было денег на поход к стоматологу. "Бывают, кто приходит ко мне и во время второго, и даже третьего задержания. Рассказывают, дескать, были на воле, опять вернулись, лет пять-семь прошло, а пломбы поставленные в СИЗО по-прежнему на месте. Так что я рада тому, что мое лечение качественное и профессиональное", - рассказывает зубной врач Ольга Бегункова, проработавшая в стенах СИЗО 22 года.

Характерные особенности

Одна из них – расположение СИЗО в центре города супротив жилого дома и гостиницы, где будут жить участники ВЭФ. Еще одна – это ограниченность территории, но необходимость выполнения законодательных норм. Т.е. взрослые не могут находиться в одной камере с несовершеннолетними, второходы с теми, кто попал в СИЗО первый раз; кому светит пожизненное заключение – сидят отдельно; в разных камерах содержатся и те, кто проходит по тяжким преступлениям и по легким.

Нынче в камерах есть чайники, холодильники, телевизоры. Правда, не во всех. Как пояснил начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Сергей Андрющенко, " СИЗО – не курорт, но условия стараемся создать. Вся бытовая техника стоит на балансе учреждения. Стараемся по возможности предоставить ее в камеры, но пока все укомплектовать нет возможности. Сам подследственный не может попросить родственников или адвоката о передаче того же телевизора, разве что в плане гуманитарной помощи".

В СИЗО, как в бане и перед богом, все равны

Последние годы в СИЗО владивостока с завидным постоянством меняются ВИП-сидельцы. Правда, ВИПами они были на воле, а здесь как все – подозреваемые, находящиеся под следствием. Вот и сейчас здесь экс-директор КГУП "Приморская краевая аптека" Василий Сысойкин, бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, бывший директор "Приморкрайстроя" Игорь Сологуб, экс-куратор океанариума Андрей Поплавский….

Игорь Сологуб, находящийся в двухместной камере, отметил, что претензий к условиям у него нет, и все соответствует нормам и правилам. "Все условия соблюдены, здесь шикарная библиотека, по заявкам можно взять Радзинского, Суворова, Пикуля, произведения классиков. Нет претензий к медицине – каждый день доступ в медчасть, меряют давление. А еще здесь очень хорошо готовят – за день пишешь заявку, и тебе, пожалуйста – каша гречневая, пюре картофельное, тефтели, курочка-гриль. И стоит не дорого. Обед обходится в 120-130 рублей. Есть магазин, где можно выбрать необходимый товар. Камера отремонтирована, санузел в порядке. Конечно, тюрьма – есть тюрьма, но когда я служил в армии, бытовые условия там были гораздо хуже, разве что на воздухе бывал чаще", - рассказал Игорь Сологуб.

Бывший директор "Приморкрайстроя" отметил, что отсутствие телевизора в камере никак не сказывается на бытовых условиях. "Конечно, телевизор хотелось бы. Но в законе, которому уже 20 лет, отмечено, что администрация СИЗО имеет обязанность предоставить , но по возможности. Но само понимание "возможность" имеет широкий диапазон, но все упирается в финансирование. Федеральный закон уже устарел, необходимо вносить коррективы, это работа общественных организаций, которые подадут в установленном порядке поправки в законодательство, после чего депутаты, которые тут тоже оказываются волею судьбы, задумаются и внесут изменения", - добавил Соллогуб.

Ремонтная страда

Учитывая характерные особенности зданий, сто лет – все-таки не шутка, - ремонтные работы здесь идут без перерыва. "В этом году на ремонтные работы было выделено 4,5 млн. рублей. Ремонт произведен или еще производится в столовой, карантинном помещении и в помещениях для хозотряда, будет ремонт и в ряде камер. Решили не делать косметический ремонт, ибо "товарный вид" исчезает очень быстро. Будем делать капитальный – обобьем всю штукатурку под кирпич, перештукатурим, побелим, покрасим, заменим, где надо сантехнику и т.д. Дума, что на первом этапе получится так отремонтировать камер семь, - рассказывает Сергей Андрющенко. – На следующий год останутся в списке приоритетов только камеры. Правда, не стоит забывать и про помещения для личного состава. Охрана так же работает в старых помещениях. Люди заходят на сутки, они здесь работают, отдыхают, питаются. Так что мы обеспечиваем не только достойные условия нашим сидельцам, но и нашим сотрудникам".