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Фоторепортажи

20 июля 2016, 21:40
Отчет о визите Sun Princess во Владивосток и впечатлениях туристов
Отчет о визите Sun Princess во Владивосток и впечатлениях туристов
Чеканка сувенирных монет
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Отчет о визите Sun Princess во Владивосток и впечатлениях туристов

Приморцы захотели отправиться в круиз, а иностранцы, хоть и упали на видовой площадке, отметили чистоту в городе и гостеприимство местных жителей

В минувшее воскресенье Владивосток встретил и проводил океанский лайнер Sun Princess. Около 1300 пассажиров воспользовались  экскурсионными предложениями, остальные предпочли знакомиться с приморской столицей самостоятельно.  В момент стоянки судна в порту владивостокцы и гости города смогли стать участниками культурной программы, которая разворачивалась прямо на видовой площадке морвокзала. Туристы, путешествующие на лайнере, поделились впечатлениями от приморской столицы и сполна запаслись мелкими сувенирами.  Компании и учреждения, работающие во время стоянки лайнера у причальной стенки Владивостока, уже анализируют воскресный день и выстраивают маркетинговую стратегию на приход следующего лайнера, сообщают ЕНВ.

Заходы круизных лайнеров во Владивосток делают жизнь приморской столицы все активнее и разнообразнее. Вкратце:  появилась Welcome ceremony, ярмарка у стен морвокзала приобрела более цивильный и в то же время разнообразный по ассортименту облик, добавились мастер-классы, появилась культурная составляющая. Нынешний заход  Sun Princess стал настоящим праздником не только для самих туристов, знакомящихся с Владивостоком, но и для горожан, которые окунулись в  культурную программу на видовой площадке морвокзала.

Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский"  - кто еще не знал об этом празднике музыки и танца, кто еще не успел приобрести билеты на концерты и спектакли, тот восполнил пробел именно во время захода лайнера Sun Princess. Передвижная касса театра работала у морвокзала, а саму видовую площадку украшала реклама, которая на английском и русском языках извещала всех о таком значимом культурном событии в жизни Владивостока.  Параллельно звучала музыка Сергея Прокофьева, Моцарта, Мусоргского, Вивальди, Бетховена и т.д. Эти же произведения прозвучат и на фестивале с приморской сцены Мариинского театра. Конечно, иностранцы билеты не покупали, а вот повод рассказать в той же Австралии или Канаде о том, что во Владивостоке проводится такой фестиваль с участием звезд мирового уровня, был создан.  Участие в мероприятиях в день прибытия лайнера во Владивосток вполне себя оправдали, отметили представители театра -  люди интересовались фестивалем, покупали билеты. И самое главное – театр настроен и дальше следовать этим курсом и интегрироваться в турпродукт Приморского края, повышая его имидж не только в  России, но и за рубежом.

Заявил о себе и резидент свободного порта – компания "Эко Эн".  Горожане воспользовались возможностью  испытать новенькие сигвеи. Иностранцы пока воздержались от такого приключения. "Интерес был заметен, причем любопытствовали люди самых разных возрастов – от 12 до 70. А вот кататься предпочли в основном тинейджеры и те, кому лет 30. Но это не туристы, местные жители, пришедшие увидеть лайнер, - рассказывает Александр Суш, организовавший центр проката и сервисного обслуживания электрических, инновационных, экологических чистых автотранспортных средств (моноколесо, сигвей) во Владивостоке.  – Сами же туристы разглядывали, спрашивали и фотографировались.  Видимо, беспокоились о безопасности. Хотя, на той же набережной Цесаревича китайские туристы охотно катаются. Надеюсь, что туркомпании, которые работают на приеме туристов, донесут гостям города, что во время стоянки лайнеров можно еще развлечься и таким образом".

Остались довольны и те 100 приморцев, которым компания "Терра Тур" организовала экскурсионную программу на борт Sun Princess.  "Увидев возможности круизного отдыха изнутри, узнав, как туристы развлекаются на борту, как организованы экскурсии, каковы кулинарные возможности, и какова цена такого путешествия, люди понимают воочию, что такой отдых вполне им доступен.  Удивлялись, что хоть  Sun Princess – один из "почтенных" лайнеров в компании, он ухожен и комфортен. Туристы смогли погулять по палубам, продегустировали блюда в ресторане "Горизонт", где в течение дня работает шведский стол, пообщались с иностранными путешественниками, оценили возможности бассейнов. Бронирование туров от желающих отправиться в путешествие в ближайшие месяцы росло, как на дрожжах", - рассказала директор компании-туроператора Анна Ганжа.

У информационной стойки "Билетура" тоже можно было получить информацию о круизах. Но самым частым оказался вопрос о том, почему нельзя сесть на борт лайнера во Владивостоке. Создавалось впечатление, что если бы такая возможность была, то приморцы массово отправлялись бы в круизы.

На видовой площадке морвокзала была организована и выставка картин, параллельно проходил и артпленэр. Его участниками стали 10 человек, среди которых академические художники, как Лидия Козьмина, Михаил Фролов, Виктор Серов. В общей сложности на суд зрителей было представлено 32 работы, но полностью отчет об этом пленэре можно будет увидеть 6 августа. "Выставка на мольбертах" позволит увидеть заход круизного лайнера и впечатления туристов совсем под другим ракурсом. "Мы не акцентировали внимание на том, что это будет выставка-продажа, но одну картину купили, - рассказывает заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак. – Туристы с лайнера подходили, интересовались, спрашивали о выставках в городе, о возможности приобретения картин, о наших художниках. Надо продвигать подобные выставки-пленэры. Пусть пока это первый опыт, но он должен перерасти в  традиции, чтобы у туристов Владивосток ассоциировался еще и с культурой.  У нас есть искусствоведы, и в случае приобретения картины можно оформить  все  документы на вывоз".

Стоит отметить, что когда в публичных местах много культуры высокого уровня, то и место становится благороднее.  Это касается и анонсирования фестивалей, выставок, выступления артистов и т.д.

И пока владивостокцы фотографировались на фоне лайнера, получали впечатления от мастер-классов, мечтали о путешествиях, знакомились с музыкой и живописью, иностранные туристы знакомились с Владивостоком.

"Были предложены обзорные пешеходные и автобусные экскурсии, знакомство с храмами Владивостока, визит в семьи горожан. Впечатлений было – через край. Самыми первыми на борту лайнера разобрали туры посещения семей, нынче их выбрали почти 200 туристов. Причем, были туристы, которые уже посещали Владивосток и шли, что называется, в свою семью – так было сильно желание увидеть старых знакомых. В Покровском храме туристы стали свидетелями венчания – сам обряд, таинство, церковный перезвон, даже уходить не хотели, ждали, когда обряд закончится и молодые выйдут на крыльцо, - пояснила Елена Мамонова, директор турдепартамента компании "А/С",  являющейся туроператором по приему круизных лайнеров во Владивостоке. Она так же добавила, что обычно после посещения того или иного города собираются отзывы туристов, составляется анализ самых популярных направлений. Во Владивостоке самыми популярными были визиты в семьи и обзорные экскурсии.

 "Если за семьи была уверена на все сто процентов, то вот во время обзорных экскурсий пришлось покраснеть, - рассказывает Елена Мамонова. -  Городская видовая площадка Орлиное гнездо  предлагает прекрасные виды, но не гарантирует безопасности. Грязно, торчит арматура, разломанные бетонные плиты…. Дело кончилось тем, что одна туристка упала. Мне было просто стыдно за свой город. И считаю, что вопрос с приведением в порядок этой видовой площадки необходимо решать. Туда идут группы, идут индивидуальные туристы, этот объект можно увидеть в различных путеводителях – и такой результат. Я не верю, что у этой территории нет хозяина".

А теперь немного  о застольях и гостеприимстве. Семьи владивосткоцев встречали иностранных туристов, можно сказать, с размахом.  Угощали борщами и пельменями, пирогами и блинами, пели вместе песни, обменивались подарками и адресами.  Посетили туристы с Sun Princess и дом корр. ЕНВ. Среди гостей были новозеландцы, австралийцы, канадцы, англичане. Собираясь в ости, иностранцы переживали, как они смогут уместиться – им почему-то казалось, что квартиры у россиян больше напоминают клетушки.  С восторгом рассказывали о Welcome ceremony и выступлении образцового хореографического ансамбля "Алиса", восхищались русскими нарядами, головными уборами, звонким переплясом и задором. Из общего числа гостей, а это были две группы по 6 человек, только одна пара была в России, и это была Камчатка, где туристы даже прокатились на собаках.  О Владивостоке фактически ни сном, ни духом не ведали.  Город до дня визита  был настоящей Terra Incognita. Из всех российских городов туристы смогли назвать только Москву и Санкт-Петербург. Правда, Кэт и Боб Детеринг из Мельбурна читали немного о Транссибе и хотели проехаться пол этой железной дороге. Они с радостью узнали, что можно сесть в поезд во Владивостоке, а вот в пути придется провести 6 суток. Что касается самого Владивостока, то город им показался чистым, открытым, интересным и доброжелательным.  Пообещали, что теперь будут рассказывать своим друзьям о знакомстве с восточными рубежами России.

Как резюмировал директор терминала "Морской вокзал"  Валерий Нагорный, Владивосток уже начинает обрастать традициями, принимая круизные лайнеры. Welcome ceremony из разряда разовых перешла в разряд постоянных, и коллектив творческого центра  "Зариана" уже формирует гостеприимный имидж Владивостока. Приветствия туристам звучат на их родном языке. В день, когда в порт зашла итальянская Costa Victoria с корейскими путешественниками, слова приветствия звучали на корейском. А вот Sun Princess уже встречали уже на английском. "В рамках партнерства с Приморской государственной картинной галереей центральный зал Морского Вокзала Владивостока украсили репродукции полотен Айвазовского  "Восход солнца на Черном море 1850-1860-е" и Кирилла Шебеко "Порт Владивосток".   Морвокзал подтвердил свой статус символического входа в город и Россию. И это только первый, но очень важный шаг  на пути нашего партнерства. Появилось кафе "Вишневый сад" - еще одна культурная составляющая. И это будет не просто точка общепита, место, связанное с литературой, чтением, выбором книг. Еще одна идея – сделать "Фестиваль судозаходов". Пассажиры, туристы, оказавшись в центральном зале Морвокзала, смогут увидеть - приход каких лайнеров ожидается во Владивосток в следующем году, каковы характеристики этих судов,  по какому маршруту они идут и т.д.  Кроме того, хочется сделать витрину с подарками от экипажей судов, чаще всего это модели лайнеров посещающих Владивосток или картины с изображением судна", - поделился планами Валерий Нагорный.

Напомним, что Владивосток уже принял в этом году два круизных лайнера Artania и Costa Victoria, также в мае совершил заход японский теплоход Nippon Maru. Круизный лайнер Sun Princess – это четвертое судно в этом году, но не последнее. На 6 августа запланирован заход китайского лайнера Chinese Taishan, а 20 октября пришвартуется лайнер Pacific Venus. В рамках развития комплекса Морской Вокзал Владивостока на 2017 год планируется увеличение судозаходов во Владивосток, что положительно скажется на экономическом и туристическом климате

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Метки: Sun Princess, Владивосток, круиз, туризм

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