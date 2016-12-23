Свиток "Шелковый путь в провинции Хэйлунцзян" дебютировал на ЭКСПО в Екатеринбурге

Завершает свою работу Третье Российско-китайское ЭКСПО, которое проходило с 11 по 14 июля в Екатеринбурге. Столица Урала для проведения такого мероприятия выбрана не случайно. Екатеринбург— это необходимый путь от стратегии "Один пояс, один путь" к "Евразийскому экономическому союзу". ЭКСПО – площадка для российских, китайских и зарубежных участников и посетителей найти шанс взаимодействия со стратегией "Один пояс, один союз", сообщают ЕНВ со ссылкой на северо-восточный веб-сайт Партнеры.

В ЭКСПО во втором павильоне расположились компании из Поднебесной – в общей сложности участниками выставки стали 244 предприятия. Установлены семь специфических отделов по отраслям: отдел производства оснащения, науки и инновации, отдел потребительских товаров, отдел освоения ресурсов, отдел леса и сельского хозяйства, отдел инженерии и инвестиций (логистика и логистический парк), медицинский отдел, отдел финансов, культуры и туризма. Заместитель начальника коммерческого управления провинции Хэйлунцзян заявил: "Раньше наше сотрудничество было сосредоточено на Дальнем Востоке, на этот раз мы совершим прорыв в областях и сферах сотрудничества."

В третьем павильоне представляют свой потенциал мощные компании, такие как российская государственная корпорация "Ростех", вертолётостроительный холдинг "Вертолёты России", "Объединённая двигателестроительная корпорация" тщательно подготовились к ЭКСПО. Они уделили большое внимание государственной стратегии "Один пояс, один путь" и желают найти сотрудничество с крупными китайскими предприятиями и разделить шанс стыковки со стратегией "Один пояс, один союз".

В этом году для участия в ЭКСПО приехали более 700 предприятий из 95 стран, в том числе 190 российских, 280 китайских, а также представители из Германии, Англии, Франции и Японии. Кроме участия на ЭКСПО будет организовано 150 форумов, собеседований и т.д.

В день открытия, 11 июля, на ЭКСПО дебютировал свиток "Шелковый путь в провинции Хэйлунцзян", который тщательно подготовила издательская корпорация "Хэйлунцзянская газета". Свиток "Шелковый путь в провинции Хэйлунцзян" сразу получил "лайки" от участников.

На свитке "Шелкового пути в провинции Хэйлунцзян" описана и Азия и Европа. От Японии и Южной Кореи на востоке, до Германии на западе, свиток в стиле живописи искусства "По реке в день поминовения усопших" показывает системный дизайн и процесс строительства шелкового пути в провинции Хэйлунцзян. Две русские девушки в народных костюмах, рассказывают о нем на китайском и русском языках.