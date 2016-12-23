Крупнейшие предприятия Китая демонстрируют свои возможности в Екатеринбурге на ЭКСПО

Впервые на территории России проходит Третье Российско-Китайское ЭКСПО. Площадкой для его проведения стал Екатеринбург. В общей сложности участие в ЭКСПО принимают более 200 компаний из Поднебесной. Китайские стенды общей площадью 8500 кв. метров, расположены во втором павильоне международного выставочного центра, сообщают ЕНВ со ссылкой на северо-восточный веб-сайт Партнеры.

Представители китайской стороны отмечают, что на ЭКСПО установлены современные, высокотехнологичные элементы, среди которых беспилотные летательные аппараты, роботы, 3D принтеры и т.д.

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта с крыльями из HIT Robot Group может быть использован, например, в таких областях, как слежение за автомобилями, быстрая перевозка, таможенный дозор и контроль (прим: в рамках выставки российские и китайские таможенники обсудят задачи сопряжения экономического Шелкового пути и Евразийского экономического союза) и др.; роботы из ансамбля Аванды смогут извлекать музыку и с ней автоматически передвигаться. Данные роботы можно использованы на выставках, тематических парках, выступлениях и др.

На ЭКСПО представлены крупнейшие предприятии Китая. ООО "Китайская железнодорожная строительная компания" покажет крупнейшее оборудование с независимыми правами на интеллектуальную собственность для строительства и эксплуатации железных дорог. Данная компания выполняла строительство гостиницы "Тихий океан" на Дальнем Востоке России, строила станцию Забайкальскую, участвовала в проекте линии № 6 Московского метро и др. На этом ЭКСПО Китайская железнодорожная строительная акционерная компания (CRCC), Китайская железнодорожная корпорация (CREC), корпорация "Иян", компания по строительству дорог и мостов "Лунцзянь" и другие крупнейшие компании, потенциал которых давно известен в России, будут проводить переговоры с российскими предприятиями и обсуждать новые направления сотрудничества. Это сыграет ведущую роль в сотрудничестве между Китаем и Россией.

Отметим, что Третье Российско-Китайское ЭКСПО – это одна из крупнейших двусторонних платформ для демонстрации производственных технологий и инвестиционного потенциала России и Китая и обсуждения совместных инфраструктурных проектов. Столь знаковое событие в российско-китайских отношениях призвано стать мощным инструментом развития двустороннего экономического сотрудничества, а также дать стимул урегулирования проблем по широкому кругу вопросов. За три года развития Российско-Китайское ЭКСПО превратилось в один из важнейших факторов экономических, торговых и межрегиональных отношений России и Китая.