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Южная Корея

05 июля 2016, 10:30
Южная Корея меняет "динамику" на "креативность"

Южная Корея меняет "динамику" на "креативность"

Южнокорейское правительство официально провозгласило новый национальный девиз своей страны

Южная Корея официально утвердила новый национальный лозунг страны. Новое словосочетание "Creative Korea" ("Креативная Корея" сменило предыдущий слоган "Dynamic Korea" ("Динамичная Корея"), приуроченый к чемпионату по футболу между Южной Кореей и Японией с 2002 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи подчеркнуло, что новый лозунг был выбран с учетом общественного мнения. Были проведены специальные опросы населения, в ходе которых корейцы выделили три главных слова, которые лучше всего определяют Южную Корею сегодня, - "творчество", "страсть", "гармония". Также были выслушаны мнения местных и зарубежных экспертов. 

"Динамика, страсть - эти слова были движущей силой построения сегодняшней Кореи из пепла корейской войны. Но сегодня творчество становится главной ценностью, помогающей стране двигаться вперед и изменяться в соответствии с требованиями времени", - отметили в министерстве. 

Новый бренд "Creative Korea" будет продвигаться через зарубежные новостные СМИ, корейские культурные центры, Организацию туризма Южной Кореи и на крупных международных состязаниях. А так же правительство привлечет известных певцов и музыкантов, актеров телевизионных сериалов. Логотип с девизом Южной Кореи будет появляться на электронном кране у здания сеульской мэрии.

Метки: брэнд, культура, туризм, Южная Корея

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