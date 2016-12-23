Южная Корея меняет "динамику" на "креативность"

Южная Корея официально утвердила новый национальный лозунг страны. Новое словосочетание "Creative Korea" ("Креативная Корея" сменило предыдущий слоган "Dynamic Korea" ("Динамичная Корея"), приуроченый к чемпионату по футболу между Южной Кореей и Японией с 2002 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи подчеркнуло, что новый лозунг был выбран с учетом общественного мнения. Были проведены специальные опросы населения, в ходе которых корейцы выделили три главных слова, которые лучше всего определяют Южную Корею сегодня, - "творчество", "страсть", "гармония". Также были выслушаны мнения местных и зарубежных экспертов.

"Динамика, страсть - эти слова были движущей силой построения сегодняшней Кореи из пепла корейской войны. Но сегодня творчество становится главной ценностью, помогающей стране двигаться вперед и изменяться в соответствии с требованиями времени", - отметили в министерстве.

Новый бренд "Creative Korea" будет продвигаться через зарубежные новостные СМИ, корейские культурные центры, Организацию туризма Южной Кореи и на крупных международных состязаниях. А так же правительство привлечет известных певцов и музыкантов, актеров телевизионных сериалов. Логотип с девизом Южной Кореи будет появляться на электронном кране у здания сеульской мэрии.