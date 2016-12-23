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Южная Корея

01 июля 2016, 19:40
Южная Корея укрепила мировые позиции в MICE-индустрии

Южная Корея укрепила мировые позиции в MICE-индустрии

Приморцы уже воспользовались поддержкой НОТК при организации инсентив-туров и MICE-мероприятий в Корею

По данным Союза международных ассоциаций Республика Корея впервые поднялась на второе место по количеству проведенных международных MICE-мероприятий  за год (891 шт.), первое место у Соединенных штатов Америки. В 2015 году в Корее было проведено на 40% больше мероприятий, чем в предыдущем. Таким образом, Корее принадлежит 7,5% мирового рынка международных мероприятий, сообщают ЕНВ со ссылкой на НОТК.

В столице Республики Корея, Сеуле, в прошлом году было проведено 494 мероприятия, увеличение составило 100%, и Сеул поднялся с пятого места на третье в международном рейтинге. Для сравнения, в Пусане состоялось 150 мероприятий, и он занял 11 место, а на Чеджу- 112 мероприятий, 19 место.

Ким Ги Хон, исполнительный директор MICE-бюро при Национальной организации туризма Кореи сообщил, что, несмотря на достигнутые результаты,  MICE-инфраструктура впредь будет активно развиваться не только в центральных городах, но и по регионам, что значительно увеличит конкурентоспособность страны на международной арене.

На данный момент продолжается создание инфраструктуры для международных конвенций в провинции Канвон-до – месте проведения зимней Олимпиады 2018 года, а также недавно состоялось открытие международного центра Hwabaek (HICO) в г Кёнджу.

Напоминаем, что Национальная организация туризма Кореи с 2015 г. оказывает поддержку при организации MICE-мероприятий и инсентив-туров в Корею при условии участия от 10 человек.

В октябре 2015 г. в Сеуле состоялся выездной семинар и мастер-классы парикмахеров г. Владивостока на базе корейского колледжа при поддержке Национальной организации туризма Кореи. В качестве бонуса участникам были предоставлены билеты на представление "Нанта-шоу".

Справка: MICE - meetings-incentive-conferences/conventions -events/exhibitions – встречи, поощрительные поездки, конференции, форумы, выставки, событийный туризм.

Смотрите также:
16.12.2015
Приморскому бизнесу помогут организовать инсентив-туры в Корею

Метки: НОТК, Приморский край, туризм

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