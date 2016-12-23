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Китай

29 июня 2016, 17:10
Китай провел первый коммерческий полет самолета ARJ-21 собственного производства
Китай провел первый коммерческий полет самолета ARJ-21 собственного производства
Китай провел первый коммерческий полет самолета ARJ-21 собственного производства
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Китай провел первый коммерческий полет самолета ARJ-21 собственного производства

Новый лайнер готов вытеснить на своем рынке региональных авиаперевозок "Боинг" и "Аэробус"

Китай провел первый коммерческий полет самолета ARJ-21 собственного производства, который, по мнению отечественных СМИ, готов вытеснить на гигантском рынке региональных авиаперевозок страны американский "Боинг" и европейский "Airbus", сообщает ЕНВ.

Семьдесят пассажиров находились на борту первого рейса EU6679, совершившего перелет из столицы провинции Сычуань города Чэнду в Шанхай и обратно, сообщают китайские СМИ. По их мнению, запуск ARJ-21 демонстрирует большой шаг вперед для китайского авиастроения, и развеивает не только российские мечты об освоение "девственного" китайского рынка, но и создает реальную угрозу американскому и европейскому авиастроению.

До конца 2016 года ARJ21 начнет обслуживать около семи маршрутов, в том числе в Сычуаньском регионе и Южном Китае - Чэнду-Шэньчжэнь, Чэнду-Чанша и Чэнду-Гуйчжоу. Начиная с 2017 г. Chengdu Airlines планирует использовать ARJ21 на международных маршрутах.

Корпорация также является разработчиком первого китайского дальнемагистрального авиалайнера C919. В воздух самолет поднимется уже в следующем году, но китайские авиакомпании уже заказали 517 подобных самолетов.

По оценкам экспертов, к 2030 году Китаю потребуется более 6000 широкофюзеляжных авиалайнеров.

Стоит отметить, что чуть более полугода назад, в ноябре 2015 года замглавного конструктора российского самолета  "Суперджет" SSJ-100 Александр Долотовский заявил в интервью Lenta.ru , что "Китай, судя по всему, отказывается от развития проекта ARJ-21, который явно "не пошел"", указывая на большие перспективы продаж российского самолета на китайском рынке. Похоже, данные Александра Долотовского, оказались не до конца точными, и перспективы "Суперджета" на территории восточного партнера находятся под большим вопросом, пишет издание South-Invest.

 

 

 

 

Метки: ARJ-21, гражданская авиация, Китай, самолет

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