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Южная Корея

28 июня 2016, 12:30

Южнокорейская сеть кинотеатров "CJ CGV Co., Ltd" планирует выйти на российский рынок

В апреле этого года компания приобрела крупнейшую турецкую сеть кинотеатров и дистрибьютора фильмов "Mars Entertainment"

Южнокорейская сеть кинотеатров "CJ CGV Co., Ltd" планирует выйти на российский рынок, заявил СО Джонг, генеральный директор компании, которая в апреле этого года приобрела крупнейшую турецкую сеть кинотеатров и дистрибьютора фильмов "Mars Entertainment", сообщает ЕНВ.

В настоящий момент "CJ CGV Co., Ltd" ведет деятельность в 6 странах, включая Индонезию, Вьетнам и Китай, а в апреле этого года приобрела за 300 млрд. южнокорейских вон (примерно 260 млн. долларов США) турецкую компанию "Mars Entertainment" - крупнейшую сеть кинотеатров и дистрибьютора фильмов в Турции, пишет WS Press.

В компании "CJ CGV Co., Ltd" считают, что выход на международный рынок необходим для выживания компании на фоне постоянного слияния и поглощения зарубежных сетей кинотеатров. Например, китайская группа компаний "Wanda Group" стала одной из крупнейших в мире сетью кинотеатров путем активного приобретения международных сетей.

"После того как наша деятельность в Турции выйдет на стадию стабильного развития, мы поэтапно осуществим выход на рынки Индии, России, Бразилии, Мексики и другие" - отметил генеральный директор "CJ CGV Co., Ltd" Со Джонг.

Метки: кинематограф, кино, Южная Корея

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