Официальную диету выпустил­­ Минздрав Китая, обеспокоенный полнеющим населением

Новые гастрономические пристрастия китайцев повлияют на продовольственный рынок страны, считают эксперты, комментирующие государственную обеспокоенность в отношении стремительно полнеющего населения. Так Министерство здравоохранения Поднебесной выпустило официальное руководство по похудению, направленное на приобщение к здоровому образу жизни, сообщает ЕНВ.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения Китая, свыше 30% населения страны старше 18 лет страдают от избыточного веса. Главная причина лишних килограммов - неправильное питание. Чтобы улучшить ситуацию более 100 ведущих диетологов подготовили руководство по правильному питанию. Врачи уверенны, что следуя их рекомендациям, людей страдающих избыточным весом в Китае станет на порядок меньше, пишет ССTV.com.

Действительно, все чаще на улицах Поднебесной можно встретить людей с избыточным весом, особенно женщин и детей. Основоположник неправильного питания - значительно выросший за последние годы уровень жизни населения. Мужчины стали есть много жареного, жирного мяса и запивать холодным пивом, женская половина реже встречается за этим занятием, но такие есть. Также прекрасная половина китайского человечества – большие охотницы до сладенького, кого часто можно наблюдать в "сладких" кафе за поеданием сдобно-кремово-сладкого. Интересно, что одним из любимых лакомств стали российские сладости, в том числе выпечка, которая последнее время активно распространяется по Китаю с открыванием кондитерских и пекарен.

Еще одним пособником в наборе веса стали фаст-фуды, конечно, при частом их употреблении негативно влияющие на ЖКТ. Особенно грустно смотреть на то, как китайские родители приучают к такой незамысловатой диете своих детей, в чей рацион часто входят чипсы, сладко-газировано-цветная вода, бургеры и прочие "вкусности", пагубно влияющие на здоровье и внешний вид.

Именно поэтому Министерство здравоохранения КНР обеспокоилось стремительно полнеющим населением и выпустило официальное руководство по похудению. Власти считают, что документ может помочь приобщиться к здоровому образу жизни. Местные диетологи считают, что для этого, прежде всего, необходимо изменить пищевые предпочтения.

Стоит отметить, что более состоятельные китайцы уже сегодня следят за своим питанием - жирным соусам и мясу предпочитают морепродукты и свежие овощи. Так, по словам знаменитого ресторатора Вонг Винг Чи, проработавшего поваром на протяжении сорока лет и знающего о вкусовых пристрастиях китайцев почти все, за последние годы предпочтения клиентов его ресторана стало сильно меняться. "Раньше люди предпочитали много соусов и жирные продукты. Сейчас они хотят облегчить свой рацион, отказываются от жирной и соленой пищи, чаще заказывают постное мясо. Китайцы, как и жители других стран, теперь отдают предпочтение морепродуктам, любят лобстеров и крабов с Аляски", - рассказывает ресторатор.

Еще один эксперт, совладелец ведущей международной торговой компании Boston Consulting Group, Винсент Луи говорит, что две трети опрошенных китайских потребителей отдают предпочтение полезным и качественным продуктам. "Мы видим большой спрос по всем направлениям. Особенно сильный рост показывают говядина, морепродукты, молочные продукты, а также фрукты и овощи."

Ситуация на самом известном продовольственном рынке Пекина Байюнь, подтверждает слова эксперта. Импортные продукты, привезенные из разных уголков мира - от России до Африки, - разлетаются как горячие пирожки. 13 лет назад Лиза Чжан рискнула открыть здесь свой магазин. И не прогадала. За эти годы оборот, по ее подсчетам, вырос в 250 раз. Находчивая хозяйка торговой точки специально для китайских клиентов нашла и перевела на родной язык подходящие рецепты для приготовления вкусных блюд из тех продуктов, что продает.

Производители из Австралии рассчитывают завоевать китайский рынок, надеясь, что это диетическое мясо придется людям по вкусу. Так Рэй Борда, президент Ассоциации австралийских экспортеров мяса кенгуру считает, что китайская нация отличается особыми кулинарными традициями и пристрастием к экзотическим продуктам. "С точки зрения здорового питания, мясо кенгуру чрезвычайно привлекательно. В нем мало жиров и много полезного белка и железа. Блюда из него пользуются популярностью в ресторанах, но научиться готовить этот экзотический продукт не сложно и самостоятельно", - говорит Рей Борда.

Спрос на продукты класса "премиум" в Китае постоянно растет. В 2015 году импорт продовольствия в страну вырос на 21%. Но в ближайшие годы рекорд будет побит, уверены эксперты.