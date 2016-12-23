Владивосток отметил День Молодежи

Сегодня центр Владивостока окунулся в атмосферу главного молодежного праздника – "День М-2016". Программа мероприятия - на любой вкус и возраст: организованы спортивные, образовательные, танцевальные, экстремальные, ремесленные и многие другие площадки, сообщают ЕНВ.

Яркий культурный "взрыв" накрыл сегодня центр Владивостока. Город отмечал День Молодежи. На набережной Спортивной гавани города одновременно работало более 15 красочных и динамичных площадок. Всего в мероприятии приняло участие около 7 тысяч жителей и гостей столицы Приморья - от мала до велика.

С утра проходили гонки на лодках класса "Дракон", также в программе - веломероприятия, киберспортивные соревнования на открытом воздухе, мастер-класс по сальсе Open-air, КВН, "Уличный морской бой", соревнования по экстремальным видам спорта, работала арт-площадка "Калейдоскоп молодежи" и другие.

Популярность гребли на драконах растет год от года. Всего в этом году принято около 100 заявок, после жеребьевки было сформировано порядка 50 смешанных команд. Отметим, команды обязательно должны были пройти минимум две тренировки. Подготовка к гребле включала в себя занятия на море и на суше. Тренировки проходили на базе яхт-клуба "7 футов" и на станции Санаторная в парке Лазо. В каждой команде представители различных организаций – телекомпаний, банков, творческих центров, СМИ, ресторанов, турфирм и т.д.

Третий год подряд частью Дня молодежи во Владивостоке становится и велозаезд. По центральным улицам приморской столицы проехала велоколонна, в составе которой было около ста активных горожан.

"Уверен, Владивосток предоставляет талантливой молодежи множество возможностей претворять свои мечты и планы в жизнь, добиваться успехов в разных сферах – творчестве, науке, спорте, - отметил начальник управления по делам молодежи администрации краевого центра Дмитрий Нестеренко. – "День М" организован общими усилиями с лучшими городскими молодежными объединениями, здесь представляют свои площадки самые талантливые и перспективные ребята. Так что добро пожаловать на владивостокский "День М", и пусть сегодняшний день подарит собравшимся интересные встречи и новые открытия!".