Чартер из Владивостока в Тоттори – соблазнов масса

Чартерный рейс между японской префектурой Тоттори и Владивостоком вновь свяжет эти два региона по разным берегам Японского моря. Выполнение полета запланировано с 3 по 8 августа. И пока Тоттори и Приморье будут отмечать 25-летие своих отношений, туристы могут отдохнуть и познакомиться с потенциалом соседнего, дружеского и привлекательного региона. Нынешний чартерный рейс – уже пятый по счету, сообщают ЕНВ.

В первую декаду августа префектура Тоттори вновь организовывает чартерный рейс во Владивосток. Этот рейс – уже пятый по счету. В нынешнем году он имеет самое непосредственное отношение к юбилейным торжествам – Тоттори и Приморье отмечают 25-летеие отношений. Приедут первые лица префектуры, представители бизнеса, культуры, спорта японского региона.

И пока японская стороны будет участвовать в торжествах на приморской земле, жители Приморского края смогут отправиться в Тоттори. Шестидневный отдых гарантирует массу впечатлений, удовольствий неповторимых ощущений. И хотя Тоттори – настоящая японская провинция, но такого понимания как "глушь", там нет. Более того, эти шесть дней – ничтожно мало для полного погружения в культуру и ритм жизни японской глубинки. Но зато это посещение, особенно если оно будет первым знакомством со Страной восходящего солнца, может стать отличным поводом укрепить и расширить эти связи.

Попробуем разобраться, ради чего можно отправиться в Тоттори.

Отдых на "водах".

Этот региона – настоящий рай горячих источников. Вот где можно полностью отдохнуть головой, душой и телом. В префектуре находится 10 мест, где бьют эти полные жизни минеральные источники. "Полные жизни", потому что там действительно можно поправить свое здоровье, воспрянуть духом, избавиться от синдрома хронической усталости и даже вернуть молодость. История некоторых источников насчитывает несколько веков. Поход в онсен – это целый ритуал. Банальным мытьем назвать такой отдых язык не поворачивается. Только представьте: водя мягко и нежно обволакивает тело, где-то шуршит бамбук, тихо журчит ручей, слабо мерцают лампы, свежий ветерок обдувает голову, вдали тихо и ненавязчиво звучит легкая музыка. А потом, облачившись в юката, можно отправиться на ужин.

Кушать подано

Глупо считать, что Япония – это только суши и суп мисо. В декабре 2013 г. японскую кухню ЮНЕСКО объявили мировым нематериальным культурным наследием. И не зря. Японская кухня многогранна и разнообразна. И префектуральные угощения тому доказательства. Круглый год гостиницы на горячих источниках предлагают своим гостям широкий спектр традиционных блюд из даров моря и гор. Стоит отметить, что региональные продукты – это вообще предмет гордости. Что касается Тоттори, то далеко за пределами префектуры снискали славу краб-стиргун, крабовый супчик и "ояма окова" - весьма сытное блюдо, которое готовят из вымоченного за ночь белого риса, с добавлением различных вкусных добавок, среди которых грибы, тофу, овощи, зелень и специи. В этот перечень можно добавить неплохое сакэ, арбузы, груши, грушевое вино, мраморную говядину и т.д.

Сокровища древней Японии

На территории Тоттори находятся исторические памятники, сохранившиеся сквозь века истории. И не воспользоваться шансом посмотреть эти следы истории и культуры в японской глубинке было бы просто непростительно. Например, храм Дайсен. История его образования берет начало в VIII веке. Недалеко синтоистский храм Огамияма. Он известен своим архитектурным стилем и крышей из коры дерева. Сегодня это важная культурная ценность Японии. К храму ведет дорога, вымощенная корнями еще в давние времена. На сегодня этот рукотворный путь находится в отличном состоянии, а окружают его криптомерии в два-три обхвата. Ходят туристы и к молельне Нагэирэдо. "Фишка" заключается в том, что это не поход по асфальтированной дороге или козьей тропинке, тут настоящее восхождение к вершине. Ибо молельня расположилось на высоте 520 метров, а сам комплекс, в который она входит, насчитывает более 1300 лет. До сих пор остается загадкой, как было сооружено это строение. Легенда гласит, что основатель поднял его на скалу с помощью сверхъестественной силы. Просто так туда туристов не водят. Под запретом вечерние часы, плохая погода, туман. Все ради безопасности гостей.

Модное слово "ивент"

Япония славится своим календарем мероприятий, и дело не только в официальных праздниках и "красных датах". В каждом регионе есть свои праздники, которые тесно переплетаются с сезонностью, уборкой урожая, поклонению богам и т.д. И что касается начала августа, что в это время в префектуре проходит ряд фестивалей, стать зрителем или даже участником – это отличный шанс познакомиться с культурой региона. Так, например, фестиваль Уцубуки посвящен легендарной небесной женщине, сопровождается шествием с паланкином и праздничным фейерверком. В первые выходные августа в Ёнаго проходит фестиваль Гайна, во время которого участники парад проносят по улицам бумажные фонарики, закрепленные на специальных бамбуковых основах. А знаменитый фестиваль Сян-Сян в Тоттори собирает более 3 тысяч человек, которые исполняют танец с зонтиками, украшенными золотыми и серебряными подвесками и колокольчиками, чем создают захватывающее зрелище.

В поисках дела

Если хочется отдохнуть от офиса и дел праведных, то лучшего места, чем пляжи, сыскать трудно. Море, солнце, песок. Ничегонеделанье – вот это дело! Префектура насчитывает 14 отличных пляжей, а здешние 4 пляжа – Урадомэ, Кайкэ, Хакуто и Исиваки внесены в список "лучших 88 пляжей Японии". Кстати, само побережье Урадомэ находится в списке "100 красивейших мест Японии". Отправившись в непродолжительный круиз, можно увидеть великолепные картины природы – обрывы, гроты, тихие бухточки, бушующие у скал волны, изумрудные сосны, белоснежный песок. Картина добавляется изумрудной и прозрачной водой, теплым ярким днем и голубым небом. Теперь о самих делах непосредственно. Отличное дело окунуться в традиции Японии – посетить мастер-классы. Можно научиться делать лапшу соба, а потом даже отведать свой оригинальный продукт. Отличная возможность почувствовать себя дизайнером – это попытаться сделать собственноручно бумагу Васи и даже какие-нибудь изделия из нее. Кстати, сделанная из такой бумаги визитница только на первый взгляд кажется непрочной, на самом деле, на пару лет такого подарка может хватить. Еще один творческий мастер-класс – это раскрашивание кукол Хакота. Куклы сделаны из павловнии и покрыты японской бумагой. А далее кисточки в руки и рисуйте свою куклу. А на молочной ферме Дайсен можно умудриться сделать по своему собственному рецепту мороженое. А если нет желания трудиться, то можно отведать вкусные и экологически чистые морепродукты.

Экскурсионная программа

Настоятельная рекомендация – посетить милый и очаровательный город Кураёси. Его характерная черта - белые стены и красные крыши домиков, стоящих вдоль речки Тамагава. Когда-то там были склады, теперь там бутики, магазины, салоны, кафе, мастерксие, сувенирные лавки, обосновался малый бизнес. Ткут ткани, занимаются изготовлением керамики, делают овсяные лепешки по старинному рецепту, придумывают ювелирные украшения и т.д. Эти склады возводились в период с эпохи Эдо до эпохи Мейдзи, а сегодня они в списке важных памятников архитектуры, охраняемых государством. Летом придется по вкусу прогулка по тотторийским дюнам. Можно там же заняться сендбордингом или парасейлингом. Тут же по соседству находится Музей песчаных скульптур, композиции там меняются ежегодно. Нынче экспозиция посвящена Южной Америке. В Тоттори расположен один из крупных тематических цветочных парков Японии – это парк Ханакайро. Площадь в 50 га позволяет увидеть картины альпийских лугов, голландских уголков, тропиков и т.д. И тут все время что-нибудь да цветет - то тюльпаны, то лилейные. Удивляет музей груши "Двадцатый век". С одной стороны ничего особенного, но с другой – как из такой прозы можно сделать место посещений. С гордостью показывают старое корявое дерево, помещенное в стеклянном саркофаге, которое давало в сезон несколько тысяч плодов. Короче, местные жители оценили вклад дерева в развитие экономики префектуры и отдали ему дань уважения. А еще есть разные музеи, которые посвященные игрушкам, комиксам, искусству и т.д.

Заглянуть к соседям

Привлекательность Тоттори еще в том, что можно не довольствоваться потенциалом одной префектуры, а наведаться в соседние. На расстоянии вытянутой руки – Симанэ. Кому неизвестны тамошние древовидные пионы? А еще Симанэ – это известный храм Идзумо, древнейшее святилище национальной религии японцев синто. Говорят, чтобы ты не попросил у здешних богов (правда, просить только надо правильно - и в ладоши хлопнуть, и собственный адрес про себя назвать), все обязательно исполнится. А еще здесь прекрасный парк птиц и растений, именуемый "Фогель парк". На площадке возле самурайского замка проходит фестиваль Ясуги, а вокруг замка можно прокатиться на интересной лодке. При прохождении под некоторыми мостами стоит чуть ли не плашмя упасть на дно, слишком свод моста низок. Но зато все компенсируется великолепными картинами самурайского квартала.

При желании можно отправиться в Хиросиму. Про атомную бомбардировку знают все. Эта страница истории страшная, горестная. Но самый привлекательный момент –Миядзима, одно из трех самых знаменитых мест в Японии, которые славятся потрясающими пейзажами. Дословно Миядзима означает Остров храма, и это вполне справедливо, поскольку здесь воздвигнут храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. Создающие один из трех самых впечатляющих видов страны, тории здешнего святилища как бы плывут в воде. Картина полна волшебства и загадки. Пройти под этими воротами можно только во время отлива. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие. Поэтому, съездить просто необходимо.

Буквально 3,5 часа на автобусе и ты уже в Киото, городе, сохранившем притягательную атмосферу затаившейся старины. Золотой павильон Кинкакудзи и Серебряный павильон Гинкакудзи, сад камней храма Рёандзи, "Храм чистой воды" – Киёмидзудэра - в общей сложности на этой земле сохранились до наших дней около 1600 буддийских и 600 синтоистских храмов. А еще Киото – это родина театра Кабуки, наиболее известный квартал гейш Гион, удивительной архитекторы железнодорожный вокзал….. Куда бы не пошел в Киото, не устаешь удивляться увиденному.

Сегодня туркомпании Приморья, работающие на российско-японском направлении, активно формируют турпакеты в Тоттори. Осталось только выбрать, как будете отдыхать в Японии.