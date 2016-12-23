Учебное судно южнокорейского Морского университета придет во Владивосток в июле

Учебное судно "Ханнара" южнокорейского Морского университета города Пусана посетит Владивосток с 16 по 18 июля с целью ознакомления участников проекта с морским логистическим маршрутом и техникой морской безопасности. Учебная экспедиция по Восточному морю организована Морским университетом и администрацией Пусана, сообщает ЕНВ.

Как сообщил представитель администрации Пусана, учебная морская экспедиция будет способствовать укреплению имиджа города, как морского логистического центра и морских ворот в Евразию.

Стоит отметить, что "Ханнара" уже не первый раз ошвартуется во Владивостоке, первый его визит состоялся в начале июня 2003 года. Тогда на борту судна по инициативе южнокорейской стороны прошла международная конференция "Морское пространство: сущность, сфера взаимодействия и делового сотрудничества", кроме того, гости познакомились с городом, побывали в Морском государственном университете, с которым в 2002 году Корейский Морской университет был подписан Меморандум о взаимоотношениях, а также посетили Дальневосточный государственный университет рыбной промышленности.

Администрация Пусана добавила, что вместе с учебной экспедицией с 16 июля по 3 августа стартует еще один южнокорейский проект - "Экспедиция по Евразии", концепт которого направлен на культурный и экономический обмен с ключевыми городами России, пишет WS Press. Маршрут передвижения делегации, численность которой составляет 117 человек, проляжет по городам: Пусан – Владивосток – Хабаровск – Иркутск – Новосибирск – Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург-Пусан.