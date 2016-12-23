Агрофудэкспо во Владивостоке – курс на АТР

Более 300 наименований натуральной, экологически чистой пищевой продукции компаний Дальневосточного, Центрального, Северокавказского, Уральского, Сибирского, округов России, а также производителей Китая, Испании, Шри-Ланки; почти 100 экспонентов; развитие крестьянско-фермерских хозяйств; вопросы продовольственной безопасности – все это выставка "Агрофудэкспо", которая проходит во Владивостоке. Сегодня – это площадка для расширения контактов и демонстрации возможностей, сообщают ЕНВ.

Накануне во Владивостоке начала свою работу аграрно-продовольственная выставка "Агрофудэкспо". На стендах представили потенциал около 100 компаний из разных регионов России и ряда стран АТР. Все настроены на поиск партнеров, расширение связей, демонстрацию возможностей и привлечение внимания к своей продукции. Нынешняя выставка "заточена" не столько на продажу продукции посетителям, сколько на организацию и проведение диалога, на поиск новых отношений, рынков в аграрном секторе.

Стоит отметить, что данная выставка и конференция с участием стран АТР проходит под эгидой "Еевроазиатского диалога", это новая площадка, сформированная при российском парламенте. И проходит она во Владивостоке впервые.

Открывая выставку, вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция интеграции культур питания между странами и регионами.

"Мы видим, как заметно меняется культура питания в Приморском крае – увеличивается потребление морепродуктов и овощей. В то же время ряд традиционных европейских продуктов появляется на прилавках Китая. Наши азиатские соседи все больше проявляет интерес к приморским молочным продуктам", – отметил Сергей Сидоренко.

Приморье сегодня активно участвует в экспортных поставка рыбопродукции, с каждыми годом растут объемы экспорта бобов, сои, риса, зерновых, кукуруз. В перспективе край рассчитывает экспортировать мясо свинины, молочной продукции.

Соорганизатор выставки – заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор дискуссионной площадки "Евразийский диалог" Андрей Климов отметил, что выставка "Агрофудэкспо" не только даёт участникам возможность презентовать свою продукцию, но и является площадкой для деловых переговоров.

Он так же выразил надежду, что в перспективе под эгидой "Евразийского диалога" состоится целая серия специализированных форумов, конференций, выставок, посвященных целому ряду проблем, которые связаны с развитием АТР – региона, насчитывающего более 50 стран мира с населением почти в 3,5 млрд. человек.

Выставка "Арофудэкспо" - это обсуждение вопросов сотрудничества в сфере инвестиций в сельскохозяйственную отрасль со стороны стран АТР. Будут презентованы новые возможности для совместного агропромышленного бизнеса на Дальнем Востоке, представлены современные, эффективные технологии производства и хранения продукции.

"Нам надо укреплять партнерские связи, привлекать инвесторов на территорию Приморья для реализации совместных крупных проектов. А потенциальные возможности у нас есть. Государственная программа, которая работает на территории края, обеспечивает ежегодный прирост валового производства сельхозпродукции, она - залог будущего успеха. Надеюсь, что наши аграрии, предприятия пищевой промышленности найдут партнеров в соседних странах, будут продвигать нашу экологически полезную безопасную продукцию и по территории России, и в странах АТР", - отметил г-н Сидоренко.

Если говорить о поставках из того же Приморья в страны Азии, то для растениеводческой продукции открыты Китай, Республика Корея, Япония, и год от года виден заметный рост в этом сегменте. А в животноводческой продукции существуют взаимные ветеринарные ограничения. Российские компании не могут экспортировать в соседние страны мясную и молочную продукцию. А с учетом крупных проектов, которые сегодня реализуются в Примморье, те же ТОРы и Свободны порт, такая задача стоит. И решать ее уже необходимо. И аграрии, и чиновники уверены, что через несколько лет Приморье обеспечит себя свининой, предсиот искать рынки сбыта, значит необходимо рассматривать варианты экспорта мясопродукции за рубеж. И сейчас в рамках межправительственной комиссии идут переговоры в части снятия ветеринарных запретов и открытия рынков друг друга для того, чтобы интегрироваться нашим предприятиям, например, на рынки Китая, а китайской продукции входить на рынки субъектов РФ. "Эти проблемы существуют, о них знают правительство России и КНР, диалог выстраивается, и в ближайшие годы мы станем открытием друг для друга", - уверен г-н Сидоренко.

Стоит отметить, что в Приморье ежегодно увеличивается число компаний с иностранным капиталом, работающих в сельскохозяйственной области. И если раньше это были какие-то мелкие бригады из нескольких китайцев, то сегодня это уже солидные компании из КНР, Республики Корея, Японии. Причем, они готовы производить продукцию как для реализации по России, так и для экспорта.

Положительную роль на развитии регионального агрпрома, расширении контактов сыграли и санкции. По сути получили возможность освобождения нашего рынка от порции сильных игроков, которые не давали развиваться местному производителю. Санкции пособствовали тому, что инвесторы стали активнее приходить в крупные проекты на территории Приморья, российская продукция с нашей структурой себестоимости при нынешнем соотношении рубля и доллара стала привлекательнее для иных стран. Если вспомнить, то еще три года назад существовали продовольственные турмаршруты из Приморья в Приграничный Китай, теперь произошло перераспределение потоков – уже китайцы едут к нам за кондитерскими, молочными, мясными изделиями. Причем, привлекает не только ценовое соотношение, но и экологичность продукции – никаких вредных добавок, никаких ГМО. И интерес к такой продукции будет только расти.

"Арсеньевский молочный комбинат в 4 раза увеличил производство морожено. Производство имеет сертификат, дающий право реализовывать товар на территории Китая. По информации дилерского центра мороженое там идет нарасхват. Надо выходить на соседние рынки, осваивать, находить партнеров в соседних странах, продвигать свою продукцию. АТР с учетом числа проживающих, меняющейся культуры питания – очень перспективней регион. Еще несколько лет назад те же китайцы скептически и порой негативно относились к молочке, сейчас потребление молочных продуктов растет. Проникновение культур питание заметно, и соответственно растет спрос. И у нас тоже наблюдается аналогичная картина – больше потребляем морепродуктов культуры и овощей, меньше - хлеба и картофеля, это влияние азиатской культуры", - отметил в разговоре вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко.

Могут интегрироваться в эти процессы и маленькие фермерские хозяйства. У них свои ниши, куда большая компания и заходить не собирается. Например, домашнее яйцо, перепелиные яйца, крольчатина. Но чтобы найти рынки сбыта для своей продукции, и речь не о разовых поставках в рестораны или магазинчики, а о поставках в АТР, то здесь необходимо объединяться в Ассоциации. Маленькие партии зарубежным партнерам не интересны. На сегодня в Приморье есть ассоциации производителей молока, рыбы, аквакультуры, хлеба и хлебобулочных изделий. В приморье в последние годы отмечен рост семейных ферм, только за пять лет их появилось в крае около 25.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев отметил, что продвигая такие проекты как ТОРы и Свободны порт Владивосток и презентуя их зарубежным инвесторам, не стоит забывать и о местных сельхозтоваропроизводителях. Поэтому в ходе совещания "О реализации Государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013-2020 гг." рассказали и мерах господдержки, задействовали в диалоге специалистов инвестиционного агентства, рассказали аграриям Приморья, Сахалина, Хабаровска, какие льготы и преференции дают им ТОРы и свободный порт.

"В Приморье предусмотрена государственная поддержка начинающих сельхозтоваропроизводителей. Так, на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского хозяйства предусмотрено предоставление гранта по краевой госпрограмме в размере до 1,5 миллионов рублей, на создание семейных животноводческих ферм до 10 миллионов рублей. В этом году из краевого и федерального бюджетов выделено 100 миллионов рублей на гранты семейным фермам и 80 миллионов рублей – начинающим крестьянам", – сообщил специалист краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Артем Кобыляцкий.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края, создатель первой в крае роботизированной молочной семейной фермы в селе Михайловка Алексей Раченков отметил, что получить государственную поддержку на создание хозяйства несложно.

"Кроме того, мы обратились в Минсельхоз с инициативой увеличить сумму грантов. Она согласовывалась еще 5 лет назад, и сегодня, в связи с изменением экономической ситуации в мире, желательно ее увеличить", – сказал он.

По словам Алексея Раченкова, у фермеров есть еще один помощник – Россельхозбанк. Его программы кредитования повторяют государственные.