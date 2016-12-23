Мэр города Донгхэ приедет на встречу с коллегами из Владивостока и Находки

Мэр города Донгхэ (Южная Корея) нанесет визит коллегам из Владивостока и Находки с целью укрепления сотрудничества в сфере туризма и торговли, который состоится с 24 по 30 июня, сообщает ЕНВ.

По информации администрации южно-корейского города, в состав делегации вошли мэр Донгхэ Сим Гю-Он, а также представители торгово-промышленной палаты Донгхэ и филиала компании "DBS Круиз", которые намерены обсудить совместное развитие Специальной экономической зоны Донгхэ и расширение паромной линии, пишет WS Press.

По словам Сим Гю-Она, путем установления взаимовыгодного обмена и сотрудничества с ключевыми городами Дальнего Востока - потенциальными центрами торговли и инвестиций, они планируют достичь активного развития туризма, промышленности и логистики города Тонхэ. Мэр отметил, что этот визит станет важнейшим моментом в трансформации Тонхэ в центр промышленности, логистики, морской индустрии и туризма в регионе восточного побережья Республики Корея.

В ходе встреч делегация планирует исследовать схему распределения квот на вылов биоресурсов, возможность импорта российских морепродуктов, добываемых в Приморском крае, а также изучить алгоритм и понять обоснованность импорта грубых кормов, производимых в России.

В Находке южно-корейская миссия встретится с мэром города и его первым заместителем для обсуждения программы обмена по случаю 25-летия установления побратимских отношений между городами, а также вопросов, связанных с продвижением Конференции главных городов Восточного побережья, которая пройдет в г. Донгхэ 7 октября этого года.

Делегация также планирует встретиться с мэром Владивостока, где хочет обсудить вопросы активизации привлечения взаимных инвестиций и планы по формированию коллектива, который примет участие в международном культурном фестивале четырех стран – Россия, Южная Корея, Китай и Япония.

Кроме этого, запланирован визит на деревоперерабатывающее предприятие для рассмотрения возможности импорта древесины через порт Донгхэ, встреча с представителями гипермаркетов Владивостока для обсуждения возможностей экспорта в Россию южнокорейских пищевых продуктов, в том числе свинины, овощей и фруктов.

Также важной составляющей визита станет встреча с представителями приморского турбизнеса для разработки схемы сотрудничества городов по созданию турпродуктов, в основу которых ляжет паромная линия компании "DBS Круиз".