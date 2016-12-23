Новый тренд отдыха в Корее - остров Чеджу – оптимальный вариант отдыха для жителей Приморья

Новый тренд корейского туризма – это отдых на острове Чеджу. Причем, интерес к этому месту есть не только у самих корейцев, но и у иностранных гостей. Что касается россиян, то посещение этого уголка Страны утренней свежести, у которого масса определений, находится на третьем месте после Сеула и Пусана. Остров Чеджу – единственное место в мире, обладающее тремя статусами ЮНЕСКО - Природное наследие, Биосферные ресурсы и Геопарки, а также по версии NEW 7 wonders Foundation Чеджу вошел в список Новых природных Чудес света. Ради чего россияне едут на этот самый большой остров в Корее, узнавал корр. ЕНВ.

Чеджу – самое популярное место отдыха в Южной Корее. И отдых здесь на любой вкус и для любого возраста. Есть, чем развлечься и что посмотреть семьям с детьми, людям почтенного возраста, энергичным и молодым, влюбленным парам и т.д. Детям понравятся парки стекла, динозавров, музей автомобилей и аквапарк. Если едут отдыхать молодые, то у них в приоритете дайвинг, яхт-клубы, лошади, охота, квадрациклы. Если отдыхающие почтенного возраста, любящие спокойный и размеренный отдых, то они совершают "вылазки" на природу - на острове очень много ботанических садов, прогулки к водопадам, кратерам. Природа завораживает.

Справка: В 2014 году остров посетило 12,274 млн туристов. В 2015 году этот показатель увеличился на 11,3% и составил уже 13, 664 млн. человек. В первом случае доля корейских туристов составляла в общем турпотоке 73%, спустя год – в 2015 году этот показатель составил 81%. В 2014 году остров посетило 3 328 млн. иностранных туристов. В 2015 году отмечен спад на 21,2% - число иностранных гостей, посетивших Чеджу – 2 624 млн. человек. Власти острова связывают это с коронавирусной инфекцией MERS, но в 2016 году вновь отмечается рост турпотока.

"Программу формируем исходя из желаний туристов, возраста, продолжительности отдыха на острове. На Чеджу огромное число музеев и интересных к посещению объектов. Такого числа нет даже в Сеуле, - рассказывает директор корейской компании Han Korea Tour Ким Сон Э.

Яркая характеристика острова.

Чеджу называют "островом трех изобилий" - камней, ветра и женщин. Камней, здесь действительно в изобилии, это результат давней деятельности нынче потухшего вулкана Халласан. О ветре – без комментариев, дует, но с ног не валит. Что касается женщин, то островитянки считаются лавными добытчиками в семье. Одни "морские женщины" - знаменитые хэне , т.е. профессиональные ныряльщицы чего стоят?! Мужчинам отведена роль хранителя семейного очага и воспитателя - ведут хозяйство и присматривают за детьми. А еще этот остров – единственный в Корее, где вызревают мандарины. За это его иногда величают "цитрусовым островом". На Чеджу проводят медовый месяц молодожены. Поэтому на острове создано множество парков и аттракционов специально для молодоженов, где-то все дышит романтикой, где-то чувствуется нежность, а где-то явно выражено проявление страсти. Например, Love Land. Сексуальностью во всех видах и проявлениях здесь так и фонтанирует. Правда, чтобы заглянуть в это местечко, необходимо преодолеть 18-летний возрастной барьер. На остров по случаю 60-летнего юбилея почтительные дети посылают своих родителей. Сюда приглашают почетных гостей. Кстати, здесь в отеле Shilla на берегу океана в Сонгвипо, состоялась в апреле 1991 года встреча президентов М.С.Горбачева и Ро Дэу.

О пляжах

Многие туристы уверены, что если остров – то это пляжи. На остров действительно много пляжей, больше 10, маленьких и больших, открытых и уютных, скрытых от глаз. Несмотря на то, что пляжи песчаные, в то же время они все разные – есть черный песок, есть пляжи с коралловым песком и даже с песком красноватого оттенка. Отличаются температурой воды и береговым подходом.

Многие туристы отдых на Чеджу меряют по отдыху на Сайпане, Пхукете. Дескать, вышел из отеля, а у твоих ног у же море плещется. На Чеджу все по-другому. На первой линии всего два 3-звездочных отеля, и это надо знать. Основная туристическая зона находится в районе Чунмуна. Что это значит? Красота неописуемая - аллеи, дороги, пальмы, большее число достопримечательностей. И именно там размещены все классные отели мировых брендов -Shilla, Lotte, Hyatt . Но они все находятся на обрывах, откуда, кстати, открывается сногсшибательный вид.

"У моих коллег был такой момент – приехал турист, привыкший отдыхать в отелях на первой линии, а оператор ему не дал подробной информации об острове и расположении отелей. Турист отдал предпочтение отелю сети Lotte, выбрал люксовый номер, и когда приехал, то увидел, что к пляжу придется спускаться по лестнице. Он даже посчитал ступеньки. После этого, не распаковывая чемоданы, гость уехал. И его понять можно. Ибо ожидания не оправдались, а информация не была полной и достоверной. И когда я в России провожу презентации по Чеджу, я всегда поясняю операторам – пляжи есть, но это не основная фишка острова. И если турист акцентирует внимание только на пляжном отдыхе, то здесь Чеджу вряд ли подойдет, если только отдыхающий не будет готов ежедневно спускаться по ступенькам на пляж. Если не интересны туристические места, которые есть на Чеджу, то лучше, действительно, отправиться в Таиланд или на Сайпан. Пляжи на Чеджу – это лишь одна из составляющих экскурсионных программ", - рассказывает Ким Сон Э.

Добавим, что официально пляжный сезон на Чеджу длится с середины июня и до середины августа. Но т.к. последнее время на острове много иностранных приезжих гостей, то сейчас обсуждается вопрос об удлинении сезона. Кстати, в середине мая вода уже достаточной температуры и купаться можно в комфортных условиях. Так же и с закрытием сезона.

Если с ехать на отдых детьми, то лучше отдать предпочтение Хёпче –это спокойный пляж со сверкающей изумрудной водой и белым песком.

Любителей дайвинга отправляем на Чунгмун – здесь глубокое море и красно-черный песок.

Поклонникам виндсерфинга рекомендуем Ихо - пляж с серым песком недалеко от аэропорта Чеджу. Здесь много рыбных ресторанов прямо у песка.

Пляж на острове Удо - настоящая экзотика. Здешний песок белый коралловый – и это единственный в Корее такой пляж. Этим он и уникален.

Кроличий остров – островок, густо заросший удивительным растением - цветком Munjuran, семена которого разносятся по морю. Оказавшись на этом островке, можно увидеть, как на мелководье выползают большие кальмары, которые откладывают яйца.

" Все пляжи разные. Поэтому когда формируем турпакет с экскурсиями, то каждый день в конце экскурсионной программы наши туристы заезжают на разные пляжи. Но это в рамках экскурсии, а живут отдыхающие в одной и той же гостинице", - пояснила Ким Сон Э.

Кухня

Учитывая, что вокруг море, то в свежести морепродуктов можно не сомневаться. В Чеджу, и в Согвипхо есть рыбные улочки – всякие кафешки, ресторанчики, где меню поражает своим разнообразием. Тут же есть огромные аквариумы с живыми гадами – можно выбрать, и повар тут же приготовит. Например, морской супчик, в котором есть кальмары, крабы, креветки, несколько видов моллюсков, обойдется около 50 долларов. К супчику прилагается рис, пара сортов кимчи, сушеная мелкая рыбешка, маринованный чеснок и пророщенная соя. Более того, этой порции хватит на 4 – 5 взрослых человек. Это к вопросу о ценовой доступности.

Обязательно стоит отведать октом-куи, блюдо из лофолатилуса - рыбы, которая обитает только в водах неподалеку от острова. Рыба сильно солится, потом обжаривается на решетке и подается вместе с другими блюдами. Говорят, что человек, попробовавший однажды октом-куи, не признает другие сорта рыб, потому что они кажутся ему безвкусными.

Если вам предлагают кальчи хобак кук – местный супчик, то знайте – в вас видят дорогого гостя. Этот традиционный суп из тыквы и рыбы-меч готовят только для дорогих гостей. Кусочки тыквы приправляют кусочками рыбы, солят и долго варят.

Диалог туриста и повара можно наблюдать во время приготовления "сутпуль кальби". Нежные кусочки свинины или говядины, вымоченные в особом соусе, зажариваются прямо перед вами на чугунной пластине на углях.

Культура, развлечения

Ввиду относительной изоляции острова культура Чеджудо отличается от культуры континентальной части Кореи. Наиболее известный культурный артефакт — знаменитый харыбан ("каменный дед"), вырезанный из черной лавы. В прежние времена они служили местным жителям оберегами, а в наши дни стали объектами для камер туристов. В сувенирных магазинах можно увидеть и купить харыбанов от дюймовых до огромных, превышающих оригинал.

Природные достопримечательности южнокорейского острова Чеджу уже не раз получали признание и высокую оценку за рубежом. Начиная с 2007 года, удивительная и неповторимая природа острова охраняется ЮНЕСКО, Чеджу считается объектом Всемирного наследия . На острове настолько красивая природа, что ни словами, ни с помощью камеры это очарование невозможно передать. Пик восходы солнца, куда всегда поднимаются туристы, мистическая "Одиноко стоящая скала" на побережье, о которой сложены местные легенды; вулкан, образовавший причудливые лавовые туннели, расположен на высшей точке Кореи – горе Халла, буддийский храм, водопады, чайные плантации, вулканические столбы.

Минипарк с архитектурными шедеврами из разных стран, выполненных в уменьшительном виде. На его территории представлено 100 копий знаменитых шедевров мировой архитектуры , среди которых запретный город, Пизанская башня, статуя Свободы, Эйфелева башня. Есть даже Московский университет. Здесь можно увидеть каменные скульптуры Чеджу, осмотреть печь для обжига керамики, посетить театр под открытым небом, поле для картинга и т.д.

Музей чая – здесь все имеет непосредственно отношение непосредственно к самому напитку, к культуре его употребления: экспонаты по истории и производству чая, широкий ассортимент разных сортов чая, разнообразные чашки из самых разных уголков мира. В магазине при музее можно приобрести чай, чайные принадлежности, косметику. Различные сладости. По соседству расположена плантация, где туристы наблюдают за сбором чайных листьев и знакомятся с технологией их обработки.

Музей стекла - огромный парк под открытым небом, на территории которого цветы, деревья, рыбы, различные животные выполнены из стекла. Там можно приобрести понравившиеся изделия, посмотреть, как работают стеклодувы и даже отправиться к ним на мастер-класс, где за определенную плату можно узнать основы стеклодувного дела и под чутким руководством выдуть свой шарик или что-то еще.

Парк бонсай – хотя в России это увлечение массовым не назовешь, но смотреть на миниатюрные деревца, которые являют собой настоящие шедевры, необычайно увлекательно. Этот парк – единственный в Корее. И кроме образцов бонсай парк располагает более чем 1000 экземпляров растений, 700 из которых ежедневно выставляются на обозрение публики. В свое время этот уголок посещали Михаил Горбачев и председатель КНР Цзян Цзэминь.

Шоколадный замок – это первый в Корее музей шоколада, и построен он с вулканического базальта, полученного на самом острове. Название говорит само за себя . Здесь представлен шоколад со всего мира в огромном разнообразии форм, вкусов и размеров. Для гурманов производятся его разновидности с новыми вкусами и ароматами: женьшеня, манго, зеленого чая. Например, шоколад с красным перцем вызывает такую бурую эмоций, что словами это не передать. Здесь же можно увидеть и традиционный процесс ручного производства шоколада. В общем, "Шоколад" и "Анонимные романтики" в одном наборе на корейском острове.

Парк Эко Лэнд – это полное погружение в эпоху начала 18-го века. Туристов по лесу везет поезд, который тянет локомотив с обликом почти двухвековой давности. Можно выйти на любой станции, побродить, погулять всласть, а потом сесть на другой поезд и двигаться дальше навстречу приключениям. На пути встретятся эко-мост через озеро, деревня ветряных мельниц, плавучее кафе и т.д.

Перечислять интересные места острова Чеджу – дело не благодарное. Скала дракона, куда попасть можно только в хорошую солнечную погоду при спокойном море. Потому что идти приходится практически по воде. Тематический парк "Земля любви", это тем, кто уже перешагнул возраст совершеннолетия. На острове много ботанических садов, лабиринтов из лавовых камней, деревьев, кустов, музей "верю – не верю". Перечислять можно долго, их тут более трех десятков.

А еще в качестве развлечений – яхты, подводные лодки, катера, дельфинарий, катание на лошадях. Туристам показывают великолепное "Шоу Чингисхана" - огромная площадь, всадники на лошадях, костюмы, скорость, ловкость…

Отели на Чеджу на любой вкус. Правда, в инфраструктуре есть нехватка. Такого, чтобы выйти из отеля, посидеть поблизости в кафе, поужинать – в основной массе своей такого нет. Подобное можно найти в районах, которые ближе к городу Чеджу или к туристической зоне Чунгмун. Но стоимость номеров в тамошних отелях там повыше.

"Мы предлагаем туристам отель среднего уровня. От него до пляжа 50 метров. Но есть туристы, которые даже 500 метров до моря считают непосильной нагрузкой и большим расстоянием. Правда, эти 500 метров не несут никакой физической нагрузки – идешь по равнине, никаких лестниц, подъемов и спусков. Можно остановиться и в гостевых домах, но тогда все хозяйственные хлопоты турист берет на себя – сам покупает продукты в местном супермаркете и сам занимается готовкой в домиках, где кухни оборудованы всем необходимым", - рассказывает Ким Сон Э.

Сегодня компания предлагает приморцам отдых на Чеджу по доступным ценам. Стоимость среднего пакета от 800 долларов. В него входит паром из Владивостока, авиаперелет на Чеджу, проживание в течение 12 дней с завтраками, сопровождение гида, основные экскурсии. Никаких нет внешних расходов. Подобные туры можно приобрести у агента компании Han Korea Tour – приморского туроператора "Фрегат Аэро", тел: (423)-245-96-96