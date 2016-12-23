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Южная Корея

13 июня 2016, 13:30

Ночные торги российских фьючерсов запустят в Южной Корее

Это первый случай, когда российские производные финансовые инструменты торгуются за границей

Торговля фьючерсами на индекс РТС и валютными фьючерсами на рублевые пары станет возможна в Южной Корее, это первый случай, когда российские производные финансовые инструменты торгуются за границей, сообщает ЕНВ.

Как сообщили в Корейской Бирже (KRX), рабочая группа Московской Биржи посетит Республику Корея во втором полугодии 2016 года для согласования видов торгуемых инструментов и схем торговли.

Временная разница между Южной Кореей и Москвой – 7 часов, Время торгов на Московской Бирже – с 10:00 до 18:45, а на Корейской Бирже – с 09:00 до 15:15, это с 03:00 до 09:15 по московскому времени, что позволяет торговать c Россией фьючерсами в ночное время и ранним утром.

На данный момент обсуждается запуск торгов фьючерсами на индекс РТС и валютными фьючерсами на доллар-рубль. Если вышеуказанные инструменты будут торговаться в Южной Корее, то это снизит волатильность российского рынка, а южнокорейским инвесторам станет легче торговать данными инструментами. Это также увеличит доходы Корейской Биржи, пишет WS Press.

Существует две возможные схемы торговли, первая – заключение сделки происходит в Южной Корее, а клиринговая операция на Московской Бирже. Вторая схема – заключение сделки и клиринговые операции совершаются на Корейской Бирже, и только открытые позиции передаются в Московскую Биржу.

Метки: биржа, валюта, РТС, рубль, торги, Южная Корея

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