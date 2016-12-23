Экскурсия на завод Coca-Cola во Владивостоке

В честь празднования 130-летия напитка Coca-Cola, 27 мая 2015 года, представител Coca-Cola Hellenic во Владивостоке провели для корр. ЕНВ презентацию, в которой рассказали об истории компании, истории бренда Coca-Cola, об особенностях развития компании в России, о проектах корпоративной социальной ответствнености, и пригласили поучаствовать в празднике.



Coca-Cola Helleniс во Владивостоке является одной из первых производственных компаний на приморском рынке, которая проводит бесплатные экскурсии на своем предприятии. Только в 2015 году около 2 000 жителей Приморья посетили завод в рамках экскурсионной программы.

Экскурсию для журналистов провела Елена Килина, ведущий специалист по внешним связям и коммуникациям. Она рассказала о продукции, выпускаемой на владивостокском заводе, о производственных мощностях предприятия, а также об этапах производства напитка. Помимо этого, были представлены экспонаты, находящиеся в музее Coca-Cola, расположенном на территории предприятия — образцы напитка, произведенные в разные периоды существования бренда, бутылки из ограниченных серий, а также эксклюзивные экспонаты.

Оказывается, что Coca-Cola Hellenic Россия является крупным работодателем – в компании работает 10 000 сотрудников по всей стране.

Мы узнали, что на заводе Coca-Cola Hellenic во Владивостоке выпускается 12 видов напитков в пластиковой упаковке: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta Orange, Fanta Citrus, Fanta Mandarin, BonAqua Still, BonAqua Medium, BonAqua Carbonated, Schweppes Mojito, Schweppes Indian Tonic, Фруктайм. Завод может производить от 11 000 до 24 000 литров напитков в час – в зависимости от формата бутылок.

Корр. ЕНВ побывали в цехах по выдуву бутылок, увидели процесс розлива напитков, наклеивания этикеток и упаковки бутылок в кейсы, заглянули в лабораторию по обеспечению качества.

Мы отметили чистоту на всей территории завода, отсутствие посторонних предметов, чистые полы, тщательную заботу о санитарной безопасности производства — корр. ЕНВ во время экскурсии по производству были одеты в белые халаты, шапочки и бахилы. Очень высокий уровень автоматизации производства, во многих цехах было не более одного оператора. А в лаборатории контроля качества можно было увидеть производство "под микроскопом".

"Продукция проверяется каждые 30 минут с момента запуска производства, мы используем самое современное оборудования для осуществления процедур контроля качества. Кроме того стоит отметить, что вся наша продукция производится без использования консервантов", – рассказал руководитель отдела обеспечения качества Михаил Морозов.

После экскурсии корр. ЕНВ побывали на празднике в честь 130-летия напитка Coca-Cola, который открыл приветственным словом Андрей Жаткин, директор дальневосточной коммерческой территории Coca-Cola Hellenic. Мы смогли увидеть, насколько важная роль отводится развитию корпоративной культуры, повышению уровня вовлеченности и мотивации сотрудников: представители абсолютно разных функций принимали участие в празднике, и каждый мог найти для себя полезное развлечение по душе.