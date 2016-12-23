Бумажные чудеса "ханчжи" показали во Владивостоке

Во Владивостоке в рамках "Дни корейского искусства" открылась выставка "Бумажное творчество ханчжи". Среди нескольких десятков экспонатов – посуда, предметы интерьера, куклы, одежда. Корейская традиционная бумага "ханчжи" - это культурное наследие Страны утренней свежести. В течение двух недель гости и жители города смогут не только познакомиться с "бумажными" предметами, но и увидеть, как создается это чудо, сообщают ЕНВ.

Выставка "Бумажное творчество ханчжи" начала свою работу во Владивостоке. На стендах представлено несколько десятков экспонатов: шкатулки, комоды, посуда, куклы, одежда, аксессуары и т.д. Удивительнее всего, что все они частично или полностью созданы из бумаги. Так, например, на стенде с посудой глядя на горшки, тарелки, подносы, можно с уверенностью сказать, что перед нами изделия из металла, камня и дерева. Но зрение обманывает. Только руки дают возможность узнать правду: на самом деле – это все бумага. Основными преимуществами изделий из бумаги ханчжи являются их легкость, прочность и возможность многократной переработки.

Бумага – материал достаточно нежный, да и прочностью особой не обладает. Рвешь ее, мнешь без особых усилий. Но если речь идет о традиционной корейской бумаге ханчжи – то прочнее ее нет в мире. Бумагу ханчжи из бумажного дерева семейства тутовых.в Корее начали делать еще в II-VI веках, и с тех пор она прочно вошла в быт корейцев. В давние времена на этой бумаге не только писали письма или печатали книги, из неё, например, делали даже окна и двери домов. Сделанные из этой бумаги доспехи, покрытые лаком, были настолько прочны, что их не брала даже стрела, пущенная из лука. А храниться ханчжи может более 1000 лет. Технологию производства этой бумаги легкой не назовешь. Говорят, чтобы изготовить бумагу, мастеру нужно выполнить 99 операций. Кстати, в зале музея на экране показывают и процесс создания бумаги, и муки творчества и то, как из под рук мастера появляется изделие. Мастерство передают из поколения в поколение. Нынче стараются об этой чудо бумаге не забывать. Сегодня изделия из этой бумаги могут быть и украшением интерьера, и бытовой утварью, и модным аксессуаром. Невероятно, но факт - даже сегодня правительственные документы и имеющие историческое значение тексты печатаются на бумаге ханчжи.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н Ли Сок Пэ отметил, что цель выставки - познакомить жителей Владивостока и Приморья с традиционной корейской культурой во всей ее уникальности. "Искусство создания предметов из бумаги ханчжи насчитывает несколько веков. И это не просто часть нашей культуры, это часть каждого жителя Кореи. Мы специально пригласили на выставку ребят и молодежь, чтобы через знакомство с экспозицией, через мастер-классы они смогли как можно лучше понять культур и историю нашей страны", - отметил в приветственной речи южно-корейский дипломат.

Выдающийся мастер корейской традиционной бумаги г-жа Ким Хемичжа рассказывает, для того, чтобы овладеть этим искусством, необходимо учиться годами. Показывая свои изделия, мастер говорит, что на саму работу уходит два-три месяца, но это без подготовительного процесса. Поражает изящество узора, нанесенного на филенки комода. Оказывается, что после самого придумывания узора, потом бумагу накладывают на клейкую основу и вырезают все острым резаком. Чем сложнее и замысловатее узор, тем дороже изделие.

В середине ХХ века в Республике Корея наблюдалась тенденция постепенного исчезновения прикладного искусства ханчжи. Но неравнодушные люди есть везде. И уникальное творчество было не только сохранено, но и начало вновь возрождаться. С тех пор для популяризации ханчжи проводятся различные выставки, фестивали и конкурсы. "Столицей" по производству этой бумаги является город Чонджу. Именно в этом городе создан коллектив, в составе которого 90 человек – они заняты тем, что сохраняют технику изготовления бумаги в соответствии с вековыми традициями, развивают бумажное искусство и популяризируют корейскую культуру. Сами члены этого коллектива, а также созданные ими изделия многократно становились участниками выставок в Париже, Мадриде, Нью-Йорке, в городах России. Сейчас вот с этим культурным наследием знакомятся и владивосткоцы.

Генконсул Республики Корея во Владивостоке, в студенческие годы игравший на гитаре в рок-группе, сейчас сетует на нехватку свободного времени, а так бы попробовал себя в изготовлении предметов народного творчества. Но культуру дипломат выдвигает на лидирующие позиции в отношениях между странами. "Есть экономические отношения, туризм, студенческие обмены, но культурные обмены – самые надежные. Они способствуют не только экономическому сотрудничеству, но и служат расширению взаимопонимания между народами. Ведь порой даже слова не нужны, чтобы понять", - отметил дипломат.

Он также добавил, что еще одним моментом, способствующим укреплению и расширению контактов между Дальним Востоком и Южной Кореей станет шестой Дальневосточный Российско-Корейский Форум, который пройдет 8 июня во Владивостоке.

Супруга генерального консула Республики Корея во Владивостоке г-жа Чой Сон Ха и мастер корейской традиционной бумаги г-жа Ким Хемичжа провели для корр. небольшой экскурс по представленным экспонатам. Оказывается, супруга дипломата использует в быту подобные предметы домашней утвари. Она рассказала, что они удобны именно тем, что поддерживают температуру и уровень влажности, легки и изящны. Например, в комодах удобно хранить национальные наряды, белье, а в небольших многосекционных тарелках – орехи и сладости. Есть предметы, которые просты в оформлении, а есть такие, которые подобны тем, что имели в свое время императорские особы. Например, изящный сундучок для ниток, иголок и булавок. Г-жа Ким Хемичжа рассказывает, что только на отделку и узор у нее ушло почти два месяца. Используемый клей натуральный, от объема клея зависит толщина бумаги. В технике многослойного изделия листы бумаги склеиваются и прессуются, вплоть до 60−80 слоев. Кстати, производство изделий из бумаги ханчжи – безотходное. Из всяких остатков, отходов и обрезков вперемешку с клеем с клеем формируют густую массу и из нее уже лепят различные сосуды и чаши. А еще есть бумажные жгуты, из которых плетут изделия. В результате мастер может сделать и одежду, и предметы мебели и даже посуду. Г-жа Ким Хемичжа - живой классик данного направления, вкладывает в бумагу и душу, и время.

Выставка "Бумажное творчество ханчжи" продлится до 11 июня. Затем в рамках "Дней корейского искусства" ее сменит вторая – с 14 июня публике будет представлено современное концептуальное корейское искусство. А по осени владивосткоцев и гостей города ожидает фестиваль корейского кино.