Япония в отношениях с Россией не будет смешивать политику и экономику

Япония заинтересована в сотрудничестве с Россией в самых разных секторах экономики. Привлекательной площадкой для японского бизнеса является Дальний Восток. Реальные и перспективные проекты в области экономики – это направление стало главным в ходе визита российского полпреда Юрия Трутнева в Японию, сообщают ЕНВ со ссылкой сайт правительства РФ.

В ходе трёхдневного визита Юрий Трутнев провёл переговоры с генеральным секретарём Кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугой, министром экономики, торговли и промышленности Мотоо Хаяси, другими официальными лицами. Также состоялась серия рабочих встреч с представителями крупнейших японских компаний и финансовых институтов (JBIC, Iida, Mitsui, Marubeni, JGC).

Главный итог переговоров – Япония готова к интенсивному экономическому сотрудничеству в различных сферах: электроэнергетике, нефтегазохимии, деревообработке, сельском хозяйстве, медицине. Экономика и политика – разделены.

При этом важно, что те японские компании, которые будут инвестировать в Россию, получат финансовую поддержку на территории Японии, отметил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Например, по линии Японского банка международного сотрудничества (JBIC) в рамках государственной программы инвестирования в зарубежные проекты – в размере до 110 млрд долларов.

Обсуждались итоги и перспективы состоявшихся и реализуемых проектов на Дальнем Востоке с участием японского капитала, в частности, опыт работы на Дальнем Востоке японской компании JGC, успешно инвестировавшей в проект тепличного хозяйства в Хабаровском крае. Теперь JGC рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке современного международного медицинского центра.

Обновлённый портфель перспективных проектов (29 проектов общей стоимостью 16 млрд долларов) представил японским инвесторам Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Речь идёт о новых российско-японских проектах в различных отраслях, создающих высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающих значительный прирост валового регионального продукта и налогов.

"Я чувствую искреннее желание сотрудничать и со стороны японских компаний, и со стороны японских официальных лиц. И это динамичный процесс, поскольку практически все организации, с которыми мы обсуждали вопросы сотрудничества, говорили: а можно быстрее? Нам такой подход нравится, потому что мы сами стараемся работать как можно быстрее", – подчеркнул вице-премьер.

18 мая Юрий Трутнев прибыл в Гонконг, где обсудит c руководителями различных ведомств и представителями деловых кругов проекты, направленные на наращивание взаимного товарооборота, а также расширение сотрудничества в инвестиционно-финансовой и торгово-экономической сферах.