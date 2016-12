Японская авиакомпания ANA в рейтинге лучших авиаперевозчиков

Четвёртый год подряд японская авиакомпания ANA занимает почётное место в списке самых лучших авиаперевозчиков мира по версии британской консалтинговой фирмы Skytrax, сообщают ЕНВ со ссылкой на JNTO.

Skytrax проводит опросы пассажиров по всему миру, на основании которых объявляет результаты "хит-парада", награждая самые лучшие авиакомпании пятью звёздами. В этом списке всего 7 перевозчиков. В нынешнем году это ANA, Asiana, Cathay Pacific, Hainan, Qatar и Singapore Airlines.

Обратите внимание: среди победителей нет ни одной авиакомпании из Европы или Америки — все азиаты. Это явление объясняется высоким уровнем конкуренции на Азиатском рынке и желанием угодить клиенту.

Справка: All Nippon Airways Co., Ltd. Или ANA является второй по размеру международной авиакомпанией страны после Japan Airlines и крупнейшей авиакомпанией, выполняющей внутренние рейсы. Авиакомпания выполняет рейсы в 49 аэропортов Японии и в 22 иностранных аэропорта. Внутренняя маршрутная сеть ANA покрывает всю Японию, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге. Международные рейсы ANA осуществляет в Китай, Корею и Юго-восточную Азию, США и Западную Европу. Ключевым международным хабом является аэропорт Нарита.

У ANA 12 самолётов имеет специальную ливрею: 3 Покемон jets (2 Boeing 747-481D), 5 Star Alliance jets, один Boeing 767-318ER с изображением панды ("Fly Panda") в честь 20-летия авиасообщения Японии и Китая, 1 — с Вуди Вудпекером, героем мультфильмов Universal Pictures, 1 — в ливрее Gold Jet, 2 — Business Jet. ANA, наряду с JAL, являются единственной авиакомпанией, которая размещает 500 и более пассажиров в салоне Boeing 777-300 на внутренних рейсах повышенной загруженности.